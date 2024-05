¿Qué dicen las reglas actuales sobre adelantamientos en la F1?

A lo largo de la presente temporada se ha discutido mucho sobre los adelantamientos en la Fórmula 1 y las sanciones que se imponen después. Por ello, Motorsport.com se sumerge en el reglamento para investigar las reglas sobre adelantamientos.

Los comisarios están obligados a mirar el Código Deportivo y las Directrices de Conducción durante las carreras. Esas normas se aplican en todas las carreras de la FIA, desde el karting hasta la F1, y tiene literalmente miles de páginas de reglas y descripciones. Por lo tanto, es un trabajo muy complicado.

Por ejemplo, sobre la posición correcta en un adelantamiento, hay hasta seis páginas de letra pequeña. El apéndice L, capítulo IV, del Código Deportivo está dedicado al 100% a los adelantamientos, y luego también hay innumerables artículos independientes en los distintos apéndices que dictan cómo adelantar y, lo que es más importante, cómo no hacerlo.

El artículo 2(b), por ejemplo, habla de cómo está permitido adelantar. Define que se puede adelantar tanto por la izquierda como por la derecha, pero también sobre respetar los límites de la pista. Según la FIA, un piloto nunca puede salirse del trazado sin una buena razón. Hay que tener en cuenta que tanto el que defiende como el que ataca deben dejar al menos el ancho de un coche al otro piloto. Si eso no se cumple, está permitido salirse de la pista.

Una vez iniciado el adelantamiento, deben cumplirse ciertos requisitos. Por ejemplo, el piloto que está defendiendo posición no puede desviarse de su trazada más de una vez. Es importante que los pilotos dejen la distancia de un coche al que adelanta. Si el conductor no lo hace, el incidente será investigado por los comisarios, que podrán -y a menudo lo harán- imponer una sanción por ello.

Diferencias entre adelantamiento por dentro o por fuera en F1

Para hacerlo todo un poco más complejo, pero realista, la FIA ha elaborado normas diferentes para los adelantamientos por el interior o por el exterior. Por ejemplo, en un adelantamiento por el exterior se deben cumplir unos requisitos más estrictos que por el interior.

La mayoría de los adelantamientos se producen por el interior. El defensor debe dejar espacio cuando el que ataca tiene la suspensión delantera a la altura del retrovisor de su coche. Eso debe ser antes del vértice de la curva, de lo contrario el que ataca llega demasiado tarde y no tiene la ventaja.

El piloto que adelanta también debe completar su acción de forma controlada. Eso se aplica no sólo en el momento en que está junto a su rival, sino durante toda la curva. No debe empujar fuera de la pista al coche que adelanta y tampoco tiene que salirse de los límites de la pista. Si el que ataca no cumple alguna de estas reglas, deberá retirarse de la lucha o devolver la posición. Eso explica de forma más concreta la sanción que recibió Carlos Sainz en Miami por su adelantamiento a Oscar Piastri.

Adelantar por el exterior ya es, en primer lugar, muy difícil y, en segundo lugar, está sujeto a requisitos mucho más estrictos. Por ejemplo, el piloto que ataca debe tener espacio cuando está a la altura de la suspensión delantera del defensor, tanto en el vértice como en la salida de la curva. Eso significa que el monoplaza del exterior debe tener una posición más adelantada en dos puntos de la curva. También es importante que el adelantamiento sea seguro y que el piloto se mantenga dentro de los límites de la pista. Si no lo hace, será penalizado si no se retira de la lucha o devuelve la posición ganada.

¿Y en las chicanes? Entonces se aplica la primera acción de adelantamiento. Si un piloto intenta adelantar primero en la chicane por el interior, se aplican esas reglas. Si la primera acción de adelantamiento es por el exterior, entonces se aplican las segundas reglas.

En ese caso concreto, un piloto sólo puede reclamar el interior de la segunda curva si se ha mantenido por el exterior de la primera curva en todo momento y a la par con el piloto que está en el interior. Justo esa acción explica la sanción que recibió Kevin Magnussen en Miami por su colisión con Logan Sargeant.

