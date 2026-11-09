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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Qué nos dice la ruptura con Webber sobre el futuro de Piastri en la F1

El anuncio de que ambos habían puesto fin a su relación profesional ya se había insinuado a principios de esta temporada de F1, cuando Piastri reveló que el papel de Webber pasaría a ser más "entre bastidores".

Ronald Vording

Publicado: 9 nov 2026, 16:34

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El lunes siguiente al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Oscar Piastri y Mark Webber anunciaron en un comunicado conjunto que este último y su esposa, Ann Neal, dejarían de ser los representantes del piloto de McLaren, de 25 años. El momento puede resultar sorprendente —ahora, en lugar de al final de la temporada—, pero la noticia en sí se venía gestando desde hacía tiempo.

Toda la información:

La pista más clara la dio el propio Piastri durante los test de pretemporada en Bahrein. Aunque a este redactor le interesaba sobre todo su opinión sobre los monoplazas de 2026 —lo que inmediatamente provocó una sonrisa reveladora en el rostro de Piastri—, un colega australiano sacó a colación el tema del cambio de funciones de Webber.

"No hubo nada concreto, simplemente tomamos la decisión de que las cosas fueran un poco diferentes", dijo Piastri aquella tarde de febrero inusualmente fría en el paddock de Sakhir. "Mark sigue muy involucrado y he estado en contacto con él a menudo durante las últimas semanas. Simplemente ya no estará tanto en la pista. Así que eso es realmente todo. No hubo nada concreto que lo desencadenara".

Aunque este último punto es esencialmente cierto, está claro que la temporada 2025 fue intensa en varios frentes —incluido entre bastidores, al menos desde la perspectiva de Webber—. Naturalmente, esto estaba estrechamente relacionado con las 'reglas papaya', mediante las cuales McLaren intentó tratar a sus dos pilotos de la forma más justa posible, pero que también complicaron las cosas al equipo en determinados momentos, tal y como admitió con franqueza Andrea Stella a principios de este año.

No es ningún secreto que Webber no siempre estuvo satisfecho con la forma en que McLaren gestionó ciertos momentos en pista, ni con la explicación dada sobre el bajón de forma de Piastri durante el último cuarto de la temporada, lo que, en última instancia, le costó el título mundial. Sin embargo, es importante destacar que el papel de un director deportivo es también defender los intereses de su propio piloto, aunque haya múltiples formas de hacerlo.

Webber, naturalmente, tenía en mente sus propias experiencias de su etapa en Red Bull y quería evitar que Piastri fuera etiquetado como piloto 'número dos' en el paddock de la F1. En una entrevista reciente con Autosport, el exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner, llegó incluso a describir esto como una parte fundamental de la mentalidad de Webber, una visión del mundo que, según Horner, este se llevó del coche.

"Creo que, probablemente, la dificultad con Mark era que se motivaba a sí mismo a través de la adversidad. Siempre pilotaba mejor cuando sentía que el mundo estaba en su contra", afirmó Horner. "Veía cómo surgía ese talento en Sebastian Vettel y utilizaba todos los recursos a su alcance para intentar desestabilizarlo o provocar tensión de tal forma que acabara jugando a su favor. Creo que, como equipo, estábamos aprendiendo a gestionar esa dinámica".

Watch: Christian Horner on Toto, Abu Dhabi 2021 and Life After Red Bull.

Sin embargo, las diferencias entre el Red Bull de entonces y el McLaren de hoy son considerables. Red Bull estaba liderado en aquel momento por Horner y Helmut Marko, dos hombres que, sin duda, no eran ajenos al lado político de este deporte, mientras que McLaren está ahora mucho más orientado a la ingeniería bajo el mando de Andrea Stella, quien hace hincapié constantemente en los principios por los que quiere competir, incluida la equidad. Esto aporta una dinámica diferente, y también significa que cualquier intento de evitar verse relegado a un papel de 'número dos' se considera desde una perspectiva totalmente distinta.

Hay que destacar que McLaren nunca ha pedido formalmente a Piastri que cambie de representante, pero Motorsport.com tiene entendido que el propio piloto, con algunas aportaciones de su entorno, se ha formado su propia opinión sobre lo que necesita de cara al futuro.

En cualquier caso, la decisión ya se había tomado a principios de este año para que Webber diera un paso atrás y actuara principalmente "entre bastidores", en lugar de estar en el punto de mira durante los fines de semana de carrera. En retrospectiva, ese fue el primer paso hacia esta separación, que, según el comunicado, se ha producido de mutuo acuerdo: "Tras nuestra menor implicación en los circuitos esta temporada, hemos acordado de forma conjunta que ahora es el momento adecuado para poner fin a nuestro acuerdo de representación", declaró Webber.

La evolución de Piastri y una nueva realidad en el mercado de pilotos de F1

Aparte de todo eso, también hay que decir que la situación de Piastri es ahora muy diferente de lo que era al inicio de su carrera deportiva. En consecuencia, lo que necesita de las personas que le rodean también ha cambiado. Esto se aplica en dos ámbitos: su experiencia como piloto y la situación actual del mercado de pilotos de Fórmula 1.

En sus primeros años, Piastri necesitaba la experiencia de Webber como piloto de carreras más de lo que la necesita ahora. Cuando el australiano debutó en la F1 a los 21 años —y era, como suele describir Toto Wolff a los jóvenes pilotos, todavía un "ciervo ante los faros"—, le ayudó tener a su lado a una figura de confianza que ya lo había vivido todo. Alguien ajeno al equipo que velara exclusivamente por sus intereses y pudiera ayudarle a evitar posibles escollos.

Cuando Motorsport.com habló con Piastri en Barcelona durante su temporada de debut, ese fue precisamente el valor añadido que destacó: "El consejo de Mark fue que no subestimara el reto que supone la F1 y lo grande que es el salto, no solo en cuanto a los coches, sino en todo: la cantidad de gente con la que tienes que interactuar, los compromisos con los medios de comunicación y los compromisos con los patrocinadores. Todo es mucho más intenso que antes. Creo que fue muy bueno que me lo recordara antes de que empezara la temporada, para no llevarme una sorpresa al llegar. Probablemente eso haya sido lo más importante".

"Pero también me ayuda mucho con pequeños consejos de pilotaje aquí y allá, y a veces se le ocurren preguntas para los ingenieros que a mí ni siquiera se me pasan por la cabeza en ese momento. Sigue teniendo una mente muy aguda. Sigue pensando como un piloto de carreras y siempre intenta sacar lo mejor de mí".

Oscar Piastri, del equipo McLaren F1, segundo clasificado, recibe la enhorabuena de Mark Webber en el Parc Fermé

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Más de tres años después, Piastri ha experimentado todo esto por sí mismo y, por lo tanto, necesita esa orientación práctica como piloto menos de lo que la necesitaba durante su año de debut. Lógicamente, esto significa que ahora basta con un tipo diferente de gestión, con prioridades distintas también en ese aspecto.

Además, la situación en el mercado de pilotos ha cambiado. Piastri está comprometido con McLaren a largo plazo, con un contrato vigente hasta finales de 2028. Sí, se ha hablado y escrito muchísimo sobre el asiento del corredor oceánico este verano, sobre todo a la luz de los rumores sobre Max Verstappen, que ciertos sitios web han exagerado considerablemente. En realidad, sin embargo, el holandés indicó que había estado mucho más cerca de retirarse de la F1 que de fichar por otro equipo, lo que significa que Piastri tampoco ha estado buscando seriamente otras opciones.

Si bien describió como "halagador" que su nombre se vinculara con Red Bull durante los meses de verano, la realidad es que esa vía parece estar cerrada para los próximos años. Al fin y al cabo, Verstappen ha renovado su contrato, lo que significa que la escudería de Milton Keynes —siempre que le proporcione un coche competitivo— ya tiene a su piloto principal. Y con talentos como Isack Hadjar, Arvid Lindblad y, quizás a más largo plazo, Nikola Tsolov, Red Bull parece perfectamente capaz de cubrir su segundo asiento con pilotos de su propia cantera.

A esto hay que añadir que Mercedes y Ferrari también cuentan todavía con pilotos titulares a largo plazo —Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc—, por lo que mantener y reforzar aún más su relación con McLaren parece mucho más importante para Piastri que tener contactos en otros equipos, por ejemplo a través de Webber en Red Bull. Estos dos factores pueden hacer que el momento resulte sorprendente, pero no tanto la decisión en sí misma de poner fin a la colaboración después de que Webber ya hubiera dado un paso atrás.

Por último, hay que decir que Webber desempeñó un papel clave en los primeros años de la carrera de Piastri, algo que no debe olvidarse en un momento como este. De hecho, el propio Piastri tampoco lo ha olvidado, como demuestra su frase en el comunicado conjunto: "Me gustaría dar las gracias a Mark y a Ann por todo su apoyo y sus consejos a lo largo de los años. Su orientación ha sido inestimable, sobre todo a la hora de afrontar el inicio de mi carrera en la F1. Les deseo lo mejor de cara al futuro".

El paso más importante, por supuesto, fue dejar Alpine para fichar por McLaren, lo que incluyó el ya famoso tweet de Piastri. Ese fue un periodo en el que la mentalidad de 'nosotros contra el mundo' de Webber, tal y como la describió Horner, resultó especialmente útil. El cambio también salvó a Piastri de las arenas movedizas en las que se había convertido Alpine, especialmente en aquel momento. Es una decisión por la que sigue estando agradecido, pero esta fase de su carrera exige algo diferente, y eso explica por qué la colaboración entre dos de los cuatro últimos pilotos australianos de F1 ha llegado a su fin.

Webber desempeñó un papel importante a la hora de llevar a Piastri hasta donde está hoy, y el piloto, que actualmente ocupa el séptimo puesto en el campeonato, no lo ha olvidado. Pero cree que se necesita algo diferente para la siguiente etapa de su carrera, idealmente un ambiente de armonía dentro de McLaren; y, teniendo en cuenta todo lo anterior, eso es, en cierto modo, comprensible.

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