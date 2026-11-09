Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Oscar Piastri dejará de tener como representante a Mark Webber

Oscar Piastri ha rescindido el contrato de colaboración con la agencia de representación de Mark Webber; el expiloto dejará de llevar su carrera deportiva.

Benjamin Vinel

Publicado: 9 nov 2026, 8:52

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Oscar Piastri y Mark Webber han anunciado que han acordado de mutuo acuerdo poner fin a su contrato de representación.

Webber y su esposa Ann —quien en su día se encargó personalmente de la carrera de Mark— se convirtieron en los representantes de Piastri en 2019, el año en que el joven se impuso por un estrecho margen a Victor Martins en la lucha por el título de la Fórmula Renault Eurocup y se hizo con una plaza en la academia de Fórmula 1 de Renault.

El ascenso de Piastri fue meteórico a partir de entonces, ya que se hizo con el título de Fórmula 3 al año siguiente —de nuevo por un estrecho margen, con Theo Pourchaire y Logan Sargeant a solo unos pocos puntos— y ganó la Fórmula 2 en 2021, también como novato y con poca competencia en aquella ocasión.

Bajo la tutela de Webber, Piastri dio el paso decisivo en su carrera al abandonar la escudería Alpine y firmar un contrato como piloto de McLaren para la temporada 2023 de Fórmula 1, lo que allanó el camino para su aspiración al título en 2025. En las 88 carreras disputadas hasta la fecha, el australiano ha conseguido seis poles y nueve victorias.

«Estamos orgullosos de haber desempeñado un papel fundamental en los años de formación de la carrera de Oscar y de haberle llevado a la F1 para que pudiera competir en las primeras posiciones desde tan pronto», afirmó Webber.

«Tras haber reducido nuestra participación en la pista esta temporada, hemos acordado de mutuo acuerdo que ahora es el momento adecuado para poner fin a nuestro contrato de representación. Esto permitirá a Oscar seguir consolidando sus logros bajo una nueva estructura de gestión, y a nosotros embarcarnos en nuevos proyectos. Le deseamos a Oscar todo lo mejor para una carrera larga y llena de éxitos».

Mark Webber, Oscar Piastri y Ann Webber

Foto: Sin acreditar

Piastri añadió: «Me gustaría dar las gracias a Mark y a Ann por todo su apoyo y sus consejos a lo largo de los años. Su orientación ha sido inestimable, sobre todo a la hora de afrontar el inicio de mi carrera en la F1. Les deseo lo mejor de cara al futuro».

Webber había dado un paso atrás al comienzo de la temporada 2026 y ya no apoyaba a Piastri en el circuito; en su lugar, el piloto de McLaren contaba con la ayuda de un par de nuevas figuras: Pedro Matos, su ingeniero de carrera en Prema en la Fórmula 2, y la preparadora mental Emma Murray.

«No hubo nada concreto, simplemente tomamos la decisión de que las cosas fueran un poco diferentes», explicó Piastri en febrero. «Mark sigue muy involucrado y he estado en contacto con él a menudo durante las últimas semanas. Simplemente ya no estará tanto en el circuito. Eso es todo, en realidad.

«No hubo nada concreto que lo provocara».

En su intervención en el podcast «High Performance» en mayo, el piloto de 25 años añadió: «La relación es buena. Mark es muy minucioso. Cuando llegué a la F1, a Mark se le ocurrían preguntas e ideas que, literalmente, ni siquiera se me habían pasado por la cabeza. Le oía decirlo y pensaba: “¿Cómo demonios se le ha ocurrido eso?” O: “¿Cómo voy a llegar yo a pensar en algo así?”

Mark Webber y los miembros del equipo McLaren aplauden

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

«Y creo que, simplemente con la experiencia, siempre estamos aprendiendo cada día, pero ahora que empiezo mi cuarto año, o bien tengo las respuestas a muchas de ese tipo de preguntas que no habría tenido en los dos primeros años, o bien sé qué preguntas seguir planteando, algo que simplemente viene con la experiencia.

«Naturalmente, cuanto más experiencia adquiero, menos cosas tiene que hacer Mark en lo que respecta a la competición. Pero, sobre todo en los primeros años, hay algunas lecciones que hay que aprender por las malas, y no hay otra forma de hacerlo; aunque estoy seguro de que podría haber habido muchas otras lecciones un poco molestas y más duras que aprender, de las que probablemente me libré gracias a la experiencia y la orientación de Mark.

«Probablemente siempre habrá situaciones o cosas que hayan salido bien, o casi problemas que no llegaron a serlo, de las que nunca me enteraré porque Mark se encargó de ellas por mí. Probablemente así es como ha cambiado la situación en los últimos años».

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Brasil de F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Benjamin Vinel





¿Podrán Hamilton y Verstappen remontar en Brasil? "Intentaré ganar, sea como sea"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 h



¿Podrán Hamilton y Verstappen remontar en Brasil? "Intentaré ganar, sea como sea"





Apartar a Esteban Ocon "sorprendió a todos en Haas", dice su director



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Apartar a Esteban Ocon "sorprendió a todos en Haas", dice su director





Rosberg critica la gestión de Ferrari con Hamilton y Leclerc: "Las instrucciones no son claras"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Rosberg critica la gestión de Ferrari con Hamilton y Leclerc: "Las instrucciones no son claras"

Más de

Mark Webber





Toda una vida: los pilotos con más temporadas de F1 en un mismo equipo



Fórmula 1



Fórmula 1 2 m



Toda una vida: los pilotos con más temporadas de F1 en un mismo equipo





GP de Hungría de F1: los ganadores, pilotos con pole, podio, VR y más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Hungría



3 m



GP de Hungría de F1: los ganadores, pilotos con pole, podio, VR y más





Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Gran Bretaña



3 m



Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

Más de

McLaren





Los mejores equipos de F1, todos los campeones del mundo de constructores



Fórmula 1



Fórmula 1 12 h



Los mejores equipos de F1, todos los campeones del mundo de constructores





Norris recupera su mejor versión en Brasil y reivindica su 2026: "Lo doy todo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



13 h



Norris recupera su mejor versión en Brasil y reivindica su 2026: "Lo doy todo"





F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



13 h



F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing

Últimas noticias





Oscar Piastri dejará de tener como representante a Mark Webber



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 min



Oscar Piastri dejará de tener como representante a Mark Webber





Robert Kubica anuncia su marcha del equipo privado AF Corse en el WEC



WEC



WEC WEC



Monza



40 min



Robert Kubica anuncia su marcha del equipo privado AF Corse en el WEC





Acosta: "Dejé pasar a Márquez, pero luego ya no le pude alcanzar"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Acosta: "Dejé pasar a Márquez, pero luego ya no le pude alcanzar"





Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Brasil de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Brasil de F1

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse