Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cómo la pugna por ser el siguiente piloto de Ferrari se librará entre Bearman y Cámara

Oliver Bearman ha confirmado que conseguir un asiento en Ferrari es su "objetivo final", pero la llegada de Rafael Camara a Haas podría complicarlo todo.

Stuart Codling

Editado: 24 oct 2026, 9:14

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La planificación de la sucesión es uno de los aspectos más delicados del trabajo para un director de equipo de Fórmula 1. Las escuderías más destacadas cuentan con programas de jóvenes pilotos con la intención explícita de formar talento para cuando quede libre un asiento de piloto titular.

Pero, a menudo, el momento no juega a favor del piloto que espera esa vacante.

Como miembro de la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman fue cedido a Haas en 2025 para prepararle de cara a un posible futuro en Maranello. Aún no se ha confirmado su continuidad en el equipo para 2027, pero se da por hecho que será una formalidad. Sin embargo, ahora tendrá un rival en la pugna por un asiento en Ferrari: el líder de la F2, Rafael Cámara, quien ha sido anunciado como sustituto de Esteban Ocon para la próxima temporada, donde además compartirá garaje con Bearman.

En declaraciones a varios medios, entre ellos Motorsport.com, antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Oliver Bearman reconoció la importancia del nombramiento de Rafael Cámara, pero insistió en que él está listo para seguir adelante y demostrar que es digno de una oportunidad en un equipo de primer nivel.

"Tenemos la misma edad", afirmó. "Obviamente, Rafa tiene menos experiencia que yo en la F1. Pero sí, supongo que para Ferrari también es positivo ver a quién quieren poner al volante de su monoplaza a medio plazo. Y, por supuesto, mi objetivo es situarme en la mejor posición para que ese sea yo".

"Yo estoy comprometido con Haas y la duración del contrato no es realmente asunto mío. Estoy contento de estar en la F1, pero, por supuesto, de cara al medio y largo plazo, también siento que estoy preparado para luchar en la parte delantera".

"En cuanto a un equipo de la zona media de la parrilla, Haas es el equipo con el que quiero estar y con el que veo mi futuro. Pero, en algún momento, también siento que me he ganado la oportunidad de salir a buscar un equipo entre los cuatro primeros".

"Y, por supuesto, dada mi relación con Ferrari, ese sería mi objetivo final", explicó.

Más sobre Rafael Cámara:

Foto de: Davide Cavazza

Históricamente, es difícil que la oportunidad para los jóvenes pilotos llegue en el momento que ellos esperan. Recientemente se ha visto una tendencia por parte de los equipos a atar a los pilotos más cotizados con contratos a largo plazo. Uno de ellos por ejemplo es Charles Leclerc, precisamente de Ferrari, quien anunció una ampliación "plurianual" de antes del Gran Premio de Mónaco de esta temporada.

Dado que se entiende que el acuerdo actual de Leclerc llega hasta finales de 2029, esto sugiere que está vinculado a la Scuderia hasta el inicio de la década de 2030 —aunque, por supuesto, habrá cláusulas de rescisión—. Entonces, eso deja solo un asiento potencialmente disponible a "corto plazo": el de Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo correrá con Ferrari en 2027, tras haber demostrado ser lo suficientemente competitivo como para activar la cláusula de rendimiento de su contrato actual. Lo que suceda a continuación dependerá de su rendimiento el año que viene; pero, dado que Hamilton cumplirá 42 años en enero, es lógico esperar que deje libre su asiento antes que Leclerc.

Esa es la oportunidad tanto para Bearman como para Cámara. Pero el peligro para el piloto con más experiencia en este escenario es que, cuanto más tiempo se mantenga la espera, mayor será la probabilidad de que aparezca alguien más que llame la atención de los altos cargos de Maranello.

Leclerc, también producto de la Academia de Pilotos de Ferrari, no tuvo que enfrentarse a ese riesgo porque, cuando fue cedido a Sauber en 2018, Ferrari buscaba un sustituto para Kimi Raikkonen lo antes posible.

"Todo es cuestión de timing, ¿no?", dijo Bearman cuando se le preguntó por la comparación con Leclerc. "Quiero decir, Charles estuvo [en Sauber] un año. Tuvo una temporada muy buena que le brindó esa oportunidad. En mi caso, las cosas no salieron así. Siempre es una cuestión de cómo y cuándo se presenta la oportunidad. Esa es la realidad de la Fórmula 1", concluyó el británico de 21 años.

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