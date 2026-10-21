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Cámara prepara su debut en la F1 con Haas en 2027: ¡ya tiene número!

Rafael Cámara prepara su debut con Haas en la F1 en 2027 y desvela por qué quiere llevar el número 50 en su monoplaza.

Juanjo Sáez

Editado: 21 oct 2026, 9:12

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Rafael Cámara, Invicta Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Rafael Cámara ya empieza a preparar su salto a la Fórmula 1. El actual líder de la F2 pasará a ser piloto de Haas en 2027 como sustituto de Esteban Ocon y, una de las primeras decisiones que ha tenido que tomar es el número que lucirá en su monoplaza.

Como sucede con muchos pilotos que llegan a la F1, Cámara ha optado por un dorsal que guarda una conexión personal con su vida. En su caso, la elección está directamente relacionada con su fecha de nacimiento, el 5 de mayo de 2005, la cual le llevó a decantarse por el número 50, eso sí, no era su primera opción.

"Creo que usaré el número 50. La primera opción sería el cinco, pero obviamente Gabi [Gabriel Bortoleto] lo está usando", explicó el brasileño.

"Va a ser el 50 porque mi cumpleaños es el 05/05/2005. Hablé con mi padre y me dijo que era el 50, que tenía sentido con la fecha de mi cumpleaños, así que usaré ese número la temporada que viene", añadió.

Por cierto, el número 50 no será nuevo para Haas. La escudería estadounidense ya lo ha utilizado en diferentes sesiones de entrenamientos libres, con Ryo Hirakawa al volante durante algunas FP1. Pero también lo lució su próximo compañero, Oliver Bearman, cuando tuvo que subirse al coche fugazmente en 2024.

Más al respecto:

¿Cómo consiguió Cámara convencer a Haas F1?

El desembarco de Cámara en la Fórmula 1 llegará después de imponerse en la pugna por el asiento que dejará Esteban Ocon al término de la temporada 2026. El brasileño luchó contra Ryo Hirakawa durante una prueba TPC —coches de temporadas anteriores— en Portimão, donde convenció al director del equipo, Ayao Komatsu.

"Fueron dos días muy intensos. Sabía que la prueba iba a ser importante y que tenía que rendir al máximo. Tenía que rendir bien esos dos días en una pista nueva, un coche totalmente nuevo y un equipo nuevo", recordó.

"Simplemente intenté aprenderlo todo y ponerlo en práctica. También había muchísima presión, así que me esforcé por concentrarme, disfrutarlo y aprovechar al máximo el momento. Creo que al final quedé satisfecho con el trabajo que hice".

"Creo que hice lo máximo que pude y, con cualquiera que fuera el resultado, iba a estar contento porque era lo máximo que podía hacer. Creo que cuando eres tú mismo y das lo máximo que tienes, entonces puedes estar satisfecho con eso", concluyó el brasileño.

Ayao Komatso y Rafael Cámara, Haas

Foto de: Haas F1 Team

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