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15 curiosidades del primer título de Ayrton Senna en F1 (1988)

La de 1988 fue la temporada que coronó a la leyenda brasileña Ayrton Senna por primera vez en Fórmula 1. El primer título del tricampeón.

Redacción

Editado: 30 oct 2024, 7:31

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El circuito de Suzuka acogía el 30 de octubre de 1988 su segunda carrera de Fórmula 1, la penúltima de aquel curso que luego tendría que acabar en Australia. Senna llegó a Japón cinco puntos por detrás de Prost en el mundial, 84-79, y pese a que salió de allí con solo tres de ventaja (84-87), ese domingo se coronó el brasileño por el sistema de descartes que tenía la Fórmula 1 en ese momento (y que descubrirás más abajo).

Mucho ha cambiado:

La carrera definitiva empezó muy mal para Senna, que logró la pole en Japón, pero caló el coche en la salida. Sin embargo, con una remontada histórica, 51 vueltas después se convertía en campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez.

Pero, ¿recuerdas todo de aquella temporada? Atento a los números de McLaren y Senna en 1988

1. La temporada de 1988 vio una gran hegemonía de McLaren, equipo que sumó 15 victorias en 16 carreras y que logró también 15 de 16 pole position.

2. El único piloto que rompió la hegemonía de McLaren en la temporada, conquistando una victoria (en Italia) y una pole (en Gran Bretaña), fue el austríaco Gerhard Berger, de Ferrari, que quedó tercero en el Mundial con el Ferrari F187/88C.

Recuerda:

3. Hasta 2023, incluso pese al gran dominio de Mercedes en la era híbrida y el de Ferrari a principios de los 2000, ningún equipo se acercó al nivel de dominación que McLaren tuvo esa temporada. Lograron el 93,8% de las victorias, mientras que Mercedes en 2016 sumó el 90,5% (ganó 19 de 21), Ferrari el 88,2% (15 de 17) en 2002. En 2023, con 21 de 22, Red Bull logró el 94.45% de los triunfos, solo favorecido porque actualmente hay más carreras que en los años 80.

4. También hasta que lo hizo el Red Bull RB19 en 2023, el McLaren MP4/4 de 1988 era el único coche que había ganado 11 carreras consecutivas en la historia. En realidad, ningún equipo había ganado nunca más de 10 carreras seguidas, solo McLaren ese año y Red Bull, con 14, en 2023.

5. Aún hoy se discute quién tiene el mayor mérito de la creación del MP4/4. Gordon Murray y Steve Nichols siempre se apropian de la autoría del proyecto. Murray venía de Brabham, donde el coche anterior, el de 1986 (el equipo no compitió en 1987), tenía el mismo concepto de baja línea presentado en el MP4/4. Sin embargo, Nichols, que diseñó el monoplaza de 1987 de McLaren, utilizó también un concepto de centro de gravedad bajo, cuya tendencia siguió en el MP4/4.

6. Ayrton Senna acabó el campeonato primero. Sin embargo, como John Surtees en 1964, fue campeón solo por el sistema de descartes, en el que solo los 11 mejores resultados (de las 16 carreras) contaban al final de la temporada. Al haber ganado más que Prost (8 a 7), cerró el año con 90 a 87 en puntos, aunque Alain, si contaran todas las carreras, habría sumado 105 por los 94 del brasileño.

7. El 1988 de Senna empezó con un gran revés: su McLaren se rompió llegando a la parrilla de Jacarepaguá en la vuelta de formación, y tuvo que cambiar de monoplaza. Partió desde boxes en una segunda salida, pero fue descalificado tras algunas vueltas por haber hecho el cambio con el proceso de carrera ya en marcha.

8. La victoria más dominante de McLaren en 1988 fue en el GP de San Marino. Senna ganó con Prost en segundo lugar. Todos los demás que acabaron, incluido Nelson Piquet (que también llevaba motor Honda en su Lotus), fueron doblados.

9. La única derrota del MP4/4 ese año fue provocada por un toque de Senna con Jean-Louis Schelesser a dos vueltas del final del GP de Italia. El francés reemplazaba a Nigel Mansell en Williams después de que el británico contrajera la varicela durante el verano europeo y corriera en Hungría desoyendo los consejos de los médicos. Debido al esfuerzo en Hungaroring, su situación se agravó y el piloto no compitió ni en Bélgica (sustituido por Martin Brundle) ni en Italia, cuando Schlesser se subió al coche.

Antes de seguir, mira estas fotos de la temporada 1988 de McLaren y Senna

(si accedes desde Twitter y no se te ve todo el contenido, pulsa en la opción 'Versión completa')

15

10. En Suzuka, el día de su título, Senna salía desde la pole, pero su coche se caló en la salida. El piloto pudo arrancar porque la recta del trazado nipón era la única de la temporada en cuesta abajo, y eso permitió avanzar al McLaren. Senna cayó a la 14ª posición, pero rápidamente ganó seis plazas en la primera vuelta. En la 4, ya ocupaba el cuarto puesto. Y, en la 27, era primero.

11. El GP de Japón vio la única vuelta liderada por un coche con motor aspirado en toda la temporada de 1988, y la primera desde 1983. Ivan Capelli se aprovechó de un error de Prost en la lluvia de Suzuka y logró pasar por meta por delante del francés en la vuelta 16. El propulsor March del Judd del italiano se rompería vueltas después.

12. Poco se habló de ello, pero Prost tuvo un problema de cambio durante el GP de Japón, lo que le impidió escaparse tras el error de Senna en la salida. Eso también fue clave para que el francés perdiera la primera posición respecto a Ayrton en la vuelta 27.

13. Cuando conquistó el título, Senna tenía el mayor número de victorias en una sola temporada, superando al Prost de 1984 y al Clark de 1963, con siete cada uno. Luego el récord lo compartieron Sebastian Vettel (2013) y Michael Schumacher (2004), con 13 cada uno, hasta que Max Verstappen logró 15 en 2022 y 19 en 2023.

14. Solo Senna y Niki Lauda (1975 y 1977) fueron campeones del mundo en la historia de la F1 utilizando el coche número 12.

15. En 1988, Senna lideró 264 vueltas seguidas entre los GP de Gran Bretaña e Italia. Es la segunda mayor racha de vueltas lideradas por un piloto en la historia, superada solo por Alberto Ascari, que en 1952 acumuló 304 seguidas. Ni siquiera Verstappen en 2023 (248 vueltas) pudo superar lo de Senna o Ascari.

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