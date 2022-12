Vídeo: preguntas y respuestas entre Márquez y Sainz en MEGA

Cargar el reproductor de audio

Motorsport.com estuvo esta semana en MEGA, el museo que tiene la empresa gallega 'Estrella Galicia' en A Coruña con Carlos Sainz y Marc Márquez. Allí, los pilotos atendieron a los medios de comunicación pero, además, ellos mismos pudieron ejercer de periodistas, haciéndose una entrevista el uno al otro, en la que comentaban sus aspiraciones para el próximo 2023.

Pese a no competir en la misma categoría, no hay mejor que ellos mismos para entender el esfuerzo y el alto rendimiento que supone formar parte de ambas competiciones, tanto del automovilismo como del motociclismo. Por ello, los dos pilotos han ejercido de entrevistadores para sincerarse sobre su futuro a través de varias preguntas y respuestas.

Aquí puedes disfrutar del vídeo completo!

(Pincha aquí si no puedes verlo correctamente)

Márquez comienza formulando la primera pregunta a Sainz, e incide en cómo se sintió al hacerse con su primera victoria de Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña el pasado mes de julio. Por supuesto, el de Cervera también rememoró la famosa radio de 'stop inventing' del piloto madrileño hacia Ferrari, la cual ha dado mucho que hablar en el último tramo de la temporada de 2022.

El madrileño respondió: "Es difícil. Me acuerdo mucho de lo que sentí en las últimas vueltas antes de que pasase. 'Está pasando, va a pasar' [se decía a sí mismo], y en ese momento te intentas quitar [esos pensamientos] de la mente".

"Cada vez que el ingeniero abría la radio, [me decía] 'por favor que no sea nada raro', o [deseaba] 'otra vuelta sin safety car'", confesó. "Cuando crucé la línea de meta, sobre todo, [sentí] orgullo".

Sainz también incidió en el rendimiento físico del piloto de MotoGP, y le preguntó sobre si se veía volviendo el próximo año al 100%, a lo que Marc respondió: "Esa es la intención. Me queda todo enero, febrero y marzo para prepararme. Es un plan específico para intentar sacar el máximo, y eso fue la intención de cuando fue la cuarta operación. El brazo [me] iba, pero no iba para ser un deportista de élite".

"Yo sabía que el 2022 lo tiraba, entonces digo 'voy a preparar bien el 2023 y todo a una carta'", aseguró.

Asimismo, Márquez preguntó a Sainz sobre cómo se ha visto esta temporada, y el piloto español de Fórmula 1 afirmó que ha sido un tanto difícil: "Este año ha sido un año raro para mí. Ha sido el primero en el que tengo un problema de adaptación con el coche, algo que siempre he hecho muy bien".

"La segunda parte [de la temporada ha sido] mucho mejor, pero he tenido muchos abandonos que me han costado muchos puntos en el campeonato, sobre todo con un coche que está, como mínimo, para estar entre los cinco primeros en todas las carreras", comentó el madrileño.

Márquez también ve con entusiasmo los próximos años, y asegura que puede volver al mismo nivel que tienen actualmente pilotos como Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia, que se han hecho un gran hueco en la MotoGP y que finalmente han obtenido buenos resultados.

"Ahora vienen pilotos jóvenes [de los] que aprendes y que ves que hacen cosas diferentes. Y también cometen más errores. Entonces sí, yo creo que estando todo en su sitio, se tiene que ser capaz [de estar a su altura]", aseguró.

El español de Fórmula 1 también ha confesado que ha tenido un año de "pelearse" con el coche, ya que no ha sido su monoplaza "favorito de pilotar", pero asegura que el próximo curso, si logra que vaya más "a su gusto", conseguirá una buena temporada.

Márquez estará dispuesto a todo en 2023 tras un año difícil para el piloto de MotoGP, ya que no ha podido estar en la lucha por el título por sus lesiones, mientras que Carlos Sainz tratará de tener una campaña más estable de lo que lo ha tenido este curso.