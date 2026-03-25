Pregunta de la semana: ¿Cuánto durará la crisis actual de Aston Martin?

Teniendo en cuenta cómo se está desarrollando el inicio de la nueva era para el proyecto conjunto de Aston Martin y Honda, el mero hecho de terminar el Gran Premio de Japón —aunque solo sea con un coche— podría considerarse un éxito para esta escudería en dificultades. Sin embargo, las ambiciones del equipo son mucho mayores, ya que no es ningún secreto que Lawrence Stroll quiere verlo ganar carreras y campeonatos, y cuanto antes, mejor. En estos momentos, sin embargo, parece poco realista que todos los problemas a los que se enfrentan actualmente Aston Martin y Honda puedan resolverse en un futuro próximo. Pero, ¿cuál podría ser el plazo de la recuperación?

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Aún no sabemos qué tal es realmente el AMR26

Roberto Chinchero, Motorsport.com Italia:

No hay duda: la crisis de la asociación entre Aston Martin y Honda ha sido la mayor sorpresa negativa de esta primera parte de la temporada. Un equipo que se había fijado el objetivo de unirse al grupo de élite de las mejores escuderías se ha encontrado, en cambio, en la parte trasera del pelotón, junto al recién llegado Cadillac.

Pronto quedó claro que los principales problemas se derivan del importante retraso en la unidad de potencia de Honda, un factor que complica enormemente la situación, ya que los plazos de intervención en los motores siempre son largos. En un escenario tan difícil, el ADUO [Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización] representa un posible salvavidas, ya que permitirá a los ingenieros de Honda trabajar en la unidad de potencia en plazos más cortos.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Sin embargo, quedan dos preguntas cruciales: ¿tienen los ingenieros japoneses las soluciones necesarias para llevar su unidad de potencia a un nivel de rendimiento aceptable? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo llevará?

Siendo realistas, es difícil imaginar que Aston Martin pueda plantar cara a los equipos punteros en 2026, pero podríamos ver a Fernando Alonso y Lance Stroll remontar posiciones en la segunda mitad de la temporada, llegando incluso a entrar en el top 10, siempre y cuando Honda pueda sacar el máximo partido a lo que ofrecerá el ADUO.

También hay una última pregunta sobre la competitividad del propio monoplaza. Hasta ahora, es imposible juzgar el proyecto de Adrian Newey: el déficit del motor es tan significativo que dificulta evaluar el verdadero potencial del AMR26. En la situación actual, parece ser la menor de las preocupaciones del equipo, pero llegará el momento en que el propio monoplaza también tenga que demostrar sus capacidades.

Podría ser antes de lo que crees, si no se convierte en un juego de culpar a otros

Ken Tanaka, Motorsport.com Japón:

A menudo se sugiere que la causa principal del problema actual radica en Honda. Sin duda, el origen de las vibraciones es el motor fabricado por Honda, y eso es algo que la propia Honda ha reconocido. Sin embargo, los motores producen vibraciones de forma natural. A menos que esas vibraciones superen los límites aceptables, ese es el tipo de problema que debería abordarse mediante la integración con el chasis.

De hecho, no se mencionó ningún problema relacionado con las vibraciones cuando Red Bull utilizó el motor Honda hasta el año pasado. Si los niveles de vibración hubieran sido anormales, es razonable suponer que dichos problemas se habrían identificado durante la fase de desarrollo.

Lanzamiento de la unidad de potencia de Honda

Dicho esto, esto no quiere decir que Honda no tenga ninguna responsabilidad, ni que la culpa recaiga en Aston Martin. Más bien, es probable que, al combinar componentes desarrollados de forma independiente —cada uno con el objetivo de alcanzar el máximo rendimiento—, surgieran desafortunadamente efectos negativos no deseados.

Si la situación se convierte en un juego de culpar al otro, entonces la respuesta a la pregunta central de "¿Cuánto durará esta crisis?" sería "indefinidamente". Por otro lado, si ambas partes son capaces de trabajar juntas adecuadamente, la solución podría llegar antes de lo esperado.

No hay solución rápida para problemas interrelacionados

Stuart Codling, Autosport:

El lío en el que se encuentra metido Aston Martin es realmente extraño. Al igual que con la anterior colaboración de Honda con McLaren en los albores de la era híbrida, no hay una forma fácil de separar las deficiencias de la unidad de potencia de las del chasis.

Bueno, se puede culpar a Honda, pero McLaren solo empezó a mejorar tras la ruptura, cuando el cambio a fuentes de propulsión alternativas puso de manifiesto las deficiencias de su chasis. Del mismo modo, el AMR26, por muy fascinante que sea técnicamente, sigue siendo un enigma.

Bajo la anterior propiedad (Racing Point), el equipo que ahora compite como Aston Martin era el rey a la hora de sacar el máximo partido a unos recursos limitados. Ahora es todo lo contrario, ya que el propietario, Lawrence Stroll, invierte grandes cantidades de dinero en fichajes de alto perfil y los despide rápidamente cuando los cambios no se producen con la rapidez que le gustaría.

Jonathan Wheatley, director del equipo Stake F1 Team Kick Sauber, y Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin F1 Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

El hecho de que Stroll haya tenido que desmentir recientemente los rumores sobre nuevos cambios en la dirección sugiere que se avecinan más cambios. Echar a la gente a patadas no es la forma de sacar el máximo partido al talento que tienes a tu disposición.

Tampoco resolverá los problemas fundamentales de un motor de bajo rendimiento, que necesita más cambios de los que permiten las normas de recuperación, y de un coche que el equipo no puede empezar a comprender adecuadamente hasta que no consiga rodar de forma consistente a un ritmo representativo.

Unos meses, en el mejor de los casos...

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España:

El problema de Aston Martin es tan grande que se puede atribuir a tres causas. Por un lado, la fiabilidad del motor Honda y por otro, el rendimiento de esa unidad de potencia. Eso no se solucionará hasta al menos la aplicación del sistema ADUO (que tras cancelar Bahrein y Arabia Saudí podría no llegar hasta mediados de junio). Sin embargo, si Honda consigue arreglar para entonces sus problemas, podría aparecer la tercera causa.

Y es que Adrian Newey dijo claramente que su coche, en cuanto a aerodinámica, sería el quinto de la parrilla, pero eso aún hay que probarlo. Y si arreglado el motor se descubre que también hay un déficit técnico en el monoplaza (trabajando conjuntamente con la unidad de potencia), el plazo sería mayor. De hecho, habría que ver cuánto tiempo conllevaría, porque puede que, cuando llegue, ya sea más útil centrarse directamente en 2027.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Tal vez lo mejor sea aspirar a los puntos en la segunda mitad de año, y esperar a podios (¿y victorias?) en 2027. Bueno, quizás sueno pesimista, pero Newey siempre ha admitido que llevan cuatro meses de retraso porque su primer coche no entró en el túnel de viento hasta abril de 2025, y Alonso dijo tras China que tardarán "tres o cuatro meses" en salir del grupo del fondo de la parrilla. En esto, estoy de acuerdo con ellos. Y realmente lo siento.

Podrían quedarse estancados... hasta 2030

Ed Hardy, Autosport:

Lo que ha quedado claro recientemente es que Aston Martin no alcanzará su objetivo previamente fijado de ganar carreras en 2026, antes de luchar por los títulos en 2027. Porque si las primeras rondas de esta temporada han enseñado algo, es que el proyecto de Aston ha sufrido un revés de al menos unos años simplemente debido a la magnitud de los problemas a los que se enfrenta.

Y no se limitan solo al motor: ¿cuándo se decidirá por fin la escudería de Silverstone por una estructura directiva? Quedó claro desde muy pronto que Adrian Newey no tenía madera de director de equipo, desde su negativa a dar ruedas de prensa —a menudo enviaba a su predecesor, Mike Krack— hasta el hecho de ni siquiera estar presente en China a pesar de que su equipo estaba en crisis. Y si Jonathan Wheatley se une, no será a corto plazo.

Coche de Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

Eso se debe a que necesita un periodo de espera (gardening leave) tras su sorprendente salida de Audi, y creo que solo entonces, cuando haya una estructura directiva consolidada, podrá realmente arrancar. Sobre el papel, parece que Aston tiene todas las herramientas necesarias para competir en las primeras posiciones, pero ¿es realmente así?

Hay dudas, y esto recuerda a la situación de McLaren cuando montaba motores Honda: pensaban que la mayoría de los problemas estaban en el motor, pero luego descubrieron que eran más profundos. El equipo de Woking tardó aproximadamente 10 años en volver a alcanzar el éxito, así que, aunque Aston pueda finalmente alcanzar la gloria, me preocupa que no sea hasta el próximo cambio de normativa en la década de 2030.