Por qué el Verstappen del pasado también dominaría en F1 2023

Después de haber sido prácticamente imparable desde la primera carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1, es difícil argumentar en contra de Max Verstappen, quien ha mostrado una forma como nunca antes, incluso el director de su equipo, Christian Horner, dijo que hubo momentos en los que la escudería se sorprendió de lo que era capaz de hacer con ese monoplaza.

"Algunas de las carreras que ha hecho este año han sido tan buenas que han superado todas nuestras expectativas", dijo el máximo responsable de Red Bull después de que el neerlandés ganara su tercer título consecutivo. "Creo que Max [Verstappen] como piloto simplemente ha seguido evolucionando, y ha seguido creciendo. El nivel en el que está rindiendo ahora y la forma de la que es capaz de leer las cosas, de gestionar los neumáticos, la fuerza mental que tiene en los momentos de alta presión, es excepcional".

No obstante, hay alguien que no se cree que la teoría de que el éxito del presente curso se deba a un renovado holandés, y es alguien que lo conoce mejor que nadie. Su padre, Jos Verstappen, piensa que la verdadera historia del título no tiene que ver con un piloto que ha mejorado, sino más bien con un coche que le permite mostrar su talento.

Cuando Motorsport.com le preguntó si estaba de acuerdo con las opiniones de que su hijo era alguien diferente en 2023, dijo: "Para mí, no. Creo que es el mismo Max que hace tres o cuatro años, la única diferencia es que ahora tiene un monoplaza fantástico, y conoce a la gente con la que trabaja".

"Creo que eso hace que parezca fácil, pero hay que estar ahí cada fin de semana, y los detalles marcan la diferencia", continuó el padre de la criatura. "Para mí, si tuviera ese coche hace cuatro años, no diría que ganaría otras diez carreras, pero seguro que estaría muy cerca de lo que hemos visto ahora".

Jos Verstappen ha ayudado a dirigir la trayectoria de su hijo durante décadas, y está inmensamente orgulloso de todo lo que ha conseguido en la Fórmula 1. El neerlandés aseguró que las señales de su potencial estaban desde los tiempos del karting, y cree que a veces, la forma en la que consigue las victorias casi hace que parezca un paseo por el parque.

"En los últimos años de karting, tenía algo que yo diría que era especial", afirmó. "Y todavía se puede ver ahora, es increíble. Creo que la experiencia le hace mejorar, es la forma en que está viviendo, y la manera en que lo está haciendo, lo que hace que parezca muy sencillo".

Hay otro aspecto que su padre ve que tampoco ha cambiado, y es la sincera relación que tiene con su hijo sobre su rendimiento. Aunque sonríe al decir que "ya no es el momento" de darle consejos sobre cómo afrontar los retos de la Fórmula 1, aseguró que todavía hay espacio para que hablen si ve que las cosas no están saliendo bien: "Si hace una maniobra que creo que está en el límite, se lo diré".

"Es algo bueno que tengo con él, somos muy sinceros el uno con el otro. Obviamente, creo que eso también le ayudó a venir aquí [a la Fórmula 1], y creo que vosotros [los medios de comunicación] también lo habéis experimentado", dijo. "Él es lo que es. Siempre dice las cosas de manera directa, y creo que eso es algo bueno".

Y así como Jos Verstappen afirmó que tener el equipo adecuado ha sido fundamental para el éxito del menor de la familia, también cree que será un factor para definir el nivel de logros que puede llegar a alcanzar en el Gran Circo. Como antiguo compañero de Michael Schumacher, puede opinar sobre si su hijo puede conseguir esos siete títulos mundiales.

Cuando se le preguntó si creía que ambos tenían el mismo enfoque y deseo, explicó: "Muy cerca. Necesitas tener suerte de que esté en un buen monoplaza para los próximos años, necesitas la escudería para hacerlo, pero creo que, si tiene eso, lo conseguirá".

