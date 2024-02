Por qué Haas empezará con problemas la temporada 2024 de la F1

La temporada 2024 de la Fórmula 1 se presenta llena de cambios para Haas tras la marcha del jefe del equipo, Günther Steiner, y de su director técnico, Simone Resta. Insatisfecho con la falta de progreso, el propietario Gene Haas ha dado un golpe de timón y ha confiado en el nuevo director, Ayao Komatsu, para llevar a cabo una revisión a gran escala de su programa técnico y emplear un enfoque más orientado a la ingeniería.

Mientras Haas revelaba la decoración del monoplaza que Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg tendrán este año, el VF-24, el ingeniero japonés ha explicado su visión de qué ha ido mal para Haas, y por qué tendrá que prepararse para sufrir a corto plazo para dar el siguiente paso.

Al no poder convertir el ritmo a una vuelta en un rendimiento sostenido en carrera, en parte debido a problemas de sobrecalentamiento de los neumáticos, Haas decidió cambiar su concepto de monoplaza para el Gran Premio de Estados Unidos de septiembre del año pasado, en un esfuerzo por encontrar una solución.

Ese coche rediseñado no dio grandes resultados, y no sólo no pudo detener su caída al último puesto del Mundial de Constructores, sino que también obligó a la escudería a detener su desarrollo para 2024 durante un período crítico.

Komatsu espera que Haas esté "al final de la parrilla, si no el último" en Bahrein. Pero dice que el experimento era necesario para evitar problemas aún mayores para 2024. "Somos realistas sobre nuestras expectativas para el VF-24", empezó diciendo.

"Al salir de Bahrein, sigo pensando que estaremos en la parte trasera de la parrilla, si no los últimos. La razón por la que nuestro coche de salida no va a ser lo suficientemente rápido en Sakhir no es por la calidad de la gente que tenemos aquí, sino porque empezamos tarde con él, y luego nos detuvimos durante dos meses para hacer la actualización de Austin".

Ayao Komatsu

"Fue un gran ejercicio y retrasó el desarrollo del VF-24, pero si no lo hubiéramos hecho y nos hubiéramos llevado una gran sorpresa en el test de pretemporada, nos habría perjudicado enormemente. Ha sido un equilibrio difícil, y haber hecho el paquete de Austin significa que el VF-24 de lanzamiento puede no estar tan avanzado como podría, pero al mismo tiempo, tenemos más confianza en lo que estamos poniendo en pista ahora", siguió.

"Todos somos realistas en cuanto a que nuestro coche de Bahrein no necesariamente hará girar cabezas, pero nuestra concentración y enfoque es trabajar con el VF-24, entender el coche, y luego definir el camino correcto para mejorarlo".

En los últimos años, Haas ha tenido tendencia a empezar el año fuerte, pero luego se ha quedado rezagado en la guerra de desarrollo de la Fórmula 1, algo que Komatsu espera revertir con procesos técnicos racionalizados y una reorganización del personal.

Andrea de Zordo ha sido ascendido de jefe de diseño a director técnico en sustitución de Resta, y Komatsu espera promover a un sustituto desde dentro. También ha nombrado al antiguo Jefe del Grupo de Rendimiento de Vehículos, Damien Brayshaw, como nuevo Director de Rendimiento, un puesto de novedosa creación en la escudería americana, para que tenga un mandato más amplio y mejore las comunicaciones entre los equipos de rendimiento de vehículos, ingeniería de pista y aerodinámica.

"Creo que muchos sentían lo mismo: no sabían hacia dónde iba el equipo, cómo iba a mejorar", explicó Komatsu. "Necesitamos un objetivo, una visión y una comunicación claros, y eliminar ciertas barreras que no tenían por qué estar ahí. Todo el mundo tiene que entender a qué se enfrenta, cómo avanza este equipo y nuestro enfoque de las carreras".

"Los pilotos también desempeñarán un papel más importante. El año pasado, su comprensión de los puntos débiles del coche estaba clara, pero no fuimos capaces de reflejarlo en nuestro programa de desarrollo. Con los cambios que hemos hecho en el equipo, pretendemos abordar esta cuestión con nuestros pilotos más en el bucle del desarrollo para que no se pierda nada".

Komatsu cree que, aunque Haas comenzará obligatoriamente la temporada 2024 con el pie izquierdo, los cambios que ha realizado se traducirán en una ruta de actualización más sólida, de forma similar a la remodelación del equipo técnico de McLaren por parte de Andrea Stella a principios de 2023, que condujo a una impresionante mejora en verano.

"Si nos fijamos en la estructura organizativa anterior, no había un camino claro para cerrar el bucle por ese lado", siguió el japonés. "Sobre todo lo que se encuentra en pista, ahora hay un bucle cerrado que va a los departamentos aerodinámicos, de túnel de viento y CFD. Ahora, al menos, incluso si hay un desacuerdo, todo el mundo tiene claro por qué estamos desarrollando el coche de una determinada manera".

"Esa es una de las razones principales por las que no hemos podido mejorar el coche y nos hemos retrasado en la temporada. Ahora ya estamos trabajando de esa manera y hay mucha más transparencia, apertura y comunicación. Por lo tanto, creo que tenemos muchas más posibilidades de mejorar el coche adecuadamente este año", continuó.

"El objetivo es tener un buen programa de pruebas para Bahrein, de modo que tengamos datos de calidad para analizar y entender en qué dirección desarrollar el coche. Esto significa entender con precisión los puntos fuertes y débiles del VF-24, y luego elaborar un plan coherente para producir actualizaciones en el coche, algo que no ha sucedido anteriormente", finalizó Komatsu.