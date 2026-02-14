Por qué la lluvia inquieta a la F1 2026 con su nuevo reglamento

La nueva era de la Fórmula 1 ya no es un render ni un documento técnico: es real. Tras el primer test oficial en Bahrein —mucho más revelador que el shakedown a puerta cerrada de Barcelona— los equipos empiezan a entender de verdad lo que implica el reglamento 2026. Y cuanto más se comprende, más preguntas aparecen.

Especialmente cuando el cielo se oscurece.

En el paddock ya hay una inquietud compartida sobre qué puede ocurrir en condiciones de lluvia con unos monoplazas que cambian todo: menos carga aerodinámica, aerodinámica activa, modo recta, modo curva y, sobre todo, una unidad de potencia con un reparto 50%-50% entre combustión y parte eléctrica, donde el MGU-K pasa a ser protagonista absoluto.

Y ahí es donde entra la advertencia de Alan Permane, jefe de equipo de Racing Bulls. "Enorme. Un desafío enorme. De pruebas y de comprensión. Realmente enorme", resumió cuando se le preguntó por la adaptación en mojado.

No fue una frase hecha. Fue casi una advertencia.

El freno invisible: cuando no necesitas los frenos traseros

El corazón del problema está en la recuperación de energía.

Con el nuevo reglamento, el MGU-K pasa de 120 kW a 350 kW. En la práctica, eso significa que el coche puede frenar desde 330 km/h hasta la velocidad de una primera curva… prácticamente sin usar los frenos traseros.

Permane lo explicó con crudeza técnica: "Estás frenando el coche desde 330 km/h hasta… 60 o 70 km/h sin tocar los frenos traseros. Así de potente es el MGU-K".

Es decir: el eje trasero está sometido a una recuperación energética gigantesca. En seco, eso ya es delicado. En mojado, puede convertirse en una pesadilla. Porque cuando el agarre cae un 20% —o más— todo el equilibrio cambia. Y si estás regenerando hasta 300 kW en una superficie con grip reducido, la estabilidad trasera puede volverse extremadamente crítica.

"En el mojado todo cambia enormemente", insistió Permane. Y no es una frase retórica.

El modo recta, la aerodinámica activa… y el caos potencial

La F1 2026 introduce alerones delanteros y traseros móviles, sustituyendo el DRS por un sistema mucho más agresivo: el llamado "modo recta".

En condiciones normales, el piloto podrá abrir ambos alerones en recta para reducir resistencia. Pero en lluvia, el debate ya está sobre la mesa: ¿debería desactivarse? ¿Parcialmente? ¿Solo atrás? ¿Activando el delantero?

Permane dejó entrever que el asunto no está cerrado: "Se está hablando de desactivar la parte trasera y quizá permitir la delantera… todo cambia enormemente en mojado".

Porque no solo hablamos de aerodinámica. Hablamos de energía. Con tanta dependencia eléctrica, la gestión del despliegue y la recuperación será radicalmente distinta bajo lluvia. Lo lógico —según sugiere— será reducir la cantidad de energía regenerada.

"Estoy seguro de que no querrás estar recuperando 300 kilovatios en mojado". Traducido: demasiada recuperación puede desestabilizar el coche en el peor momento posible.

¿Por qué casi nadie quiso probar bajo la lluvia?

En el segundo día del shakedown de Barcelona hubo lluvia. Algunos equipos, como Ferrari y Red Bull, rodaron. Otros no. Racing Bulls decidió no arriesgar. "Sentimos que era demasiado riesgo con un solo coche allí y sin repuestos".

No era miedo. Era cálculo.

Con un reglamento completamente nuevo —chasis más pequeño, menos carga aerodinámica, neumáticos más estrechos y un sistema híbrido transformado— un accidente bajo lluvia en enero puede comprometer semanas de desarrollo.

El dilema era claro: ganar datos valiosos o arriesgar piezas irreemplazables. Eligieron prudencia. "Siempre estás evaluando pros y contras", explicó.

La lluvia puede ser el gran examen del 2026

En seco, los equipos podrán modelar, simular y ajustar. En mojado, la realidad puede imponerse de forma mucho más abrupta. Porque la F1 2026 no solo cambia cómo corren los coches. Cambia cómo frenan. Cómo regeneran. Cómo despliegan energía. Cómo interactúan aerodinámica y potencia eléctrica.

Y cuando se pierde agarre, todo ese equilibrio artificialmente perfecto puede romperse.

Si Melbourne o Suzuka aparecen bajo la lluvia —como tantas veces ha ocurrido— la categoría podría enfrentarse a su primer gran examen real del nuevo reglamento.

Permane no dramatiza. Pero tampoco lo disimula. Es un "desafío enorme".

Y, quizás, la lluvia sea el escenario donde se descubra si la revolución de 2026 está verdaderamente bajo control… o si todavía hay fantasmas eléctricos por domesticar.