Por qué el GP de España nos dirá mucho sobre la batalla en F1 2024

Las exigencias aerodinámicas del Circuit de Barcelona-Catalunya parecen ser el terreno perfecto para que el RB20 vuelva a imponerse al resto de rivales, por lo que el hecho de que Max Verstappen no consiguiera la pole position sorprendió a algunos. Incluso el propio neerlandés admitió que este era un fin de semana en el que esperaba estar al frente de forma cómoda después de unas citas algo más complicadas.

"Bien, pero no lo suficientemente bien", dijo tras perder la primera posición en la clasificación del Gran Premio de España. "En este tipo de pistas esperaba estar delante, pero los demás equipos me están alcanzando. Ya lo vimos en las últimas carreras, así que es mucho más difícil, tenemos que hacerlo todo perfecto para ser primeros, solo tenemos que aportar más rendimiento al monoplaza".

Aunque la derrota de Red Bull contra McLaren en la sesión clasificatoria suscitó cierto optimismo en cuanto a la proximidad en la cabeza de la parrilla, sería un error sacar conclusiones precipitadas basándose en el rendimiento a una sola vuelta. De hecho, es el ritmo en tandas largas de los de Woking en condiciones de calor y la gestión de los neumáticos lo que demostró ser un talón de Aquiles, lo que significa que cómo se desarrollen los 66 giros del domingo nos dirá mucho más sobre el cambio de tendencias en el Gran Circo.

Sin duda, los británicos progresaron mucho en la gestión de las gomas, pero hubo momentos en los que Lando Norris no fue capaz de igualar la consistencia de Max Verstappen. La desafiante naturaleza del trazado español, el probable uso de compuestos más blandos y la alta temperatura proporcionarán una buena prueba de fuego para ver dónde están las cosas.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo el sábado que sentía que las preocupaciones que tenían sobre las visitas a emplazamientos más cálidos eran cosa del pasado: "Antes no nos gustaba el calor. Nunca hemos resuelto totalmente ningún contratiempo, pero hemos mejorado mucho en ese aspecto".

"Así que las condiciones meteorológicas no nos preocupan demasiado, pero creo que una brisa sería buena y lo preferiríamos", explicó a Sky Sports F1, quien cree que las cosas están muy lejos de cómo comenzaron el 2024, en donde se pensaba que el neerlandés ganaría todas las carreras. "Creo que todos pensamos que se había acabado el juego, las dos primeras pruebas del año".

"Hay que decir que todavía son favoritos, y él [Max Verstappen] tiene una buena ventaja, pero poco a poco le estamos poniendo presión, y queda mucha carrera por delante", aseguró. "Así que creo que daremos un buen espectáculo de Fórmula 1 para los aficionados el resto del año".

El impacto de los circuitos en la F1

Sin embargo, más allá de obtener una comprensión más clara del rendimiento real a partir del ritmo de carrera, un factor que no se puede descartar es el impacto del trazado sobre cómo se desarrollaron las cosas hasta ahora. La combinación de curvas de alta, media y baja velocidad del Gran Premio de España iba a suponer todo un reto para los rivales de Red Bull, así que el hecho de que McLaren haya sido tan rápido, es aún más alentador.

"Nos gustan los circuitos rápidos, así que, si bajáramos en la lista y eligiéramos categoría A y B, este estaría un poco más en la B, así que es alentador", afirmó Zak Brown, aunque no deben dejarse llevar, y también es importante recordar que la decepcionante forma de Ferrari puede deberse más a las características de su monoplaza que a su retraso en las mejoras.

Los del Cavallino Rampante tuvieron problemas con el rebote a alta velocidad, y Carlos Sainz reconoció que a principios del curso ya hubo indicios de que las pistas rápidas con curvas largas no eran lo ideal para el SF-24: "Cuando nos fijamos en Suzuka y China, circuitos de velocidad media y curvas largas, estábamos un paso bastante grande por detrás".

Es algo que Charles Leclerc cree que explica más sobre dónde están, y no se puede negar que los de papaya son ahora una fuerza a tener en cuenta: "Si nos fijamos en la diferencia entre McLaren y Mercedes, es más o menos lo que cabría esperar de las últimas, así que creo que es más bien que no hemos rendido como deberíamos, y debemos analizarlo. No obstante, hay una tendencia clara de que McLaren está mejorando cada vez más".

"Especialmente en una pista como esta, que normalmente tiene la fama de ser una bastante representativa del rendimiento de los monoplazas a lo largo de toda la temporada, tenemos que trabajar en ello", sentenció.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!