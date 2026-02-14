Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Cadillac presume de cumplir su plan: "Hemos visto en otros equipos que no es fácil"

El nuevo equipo estadounidense completa más de 1.700 km sin problemas y cumple cada plazo previsto, un logro clave en su debut en la F1 en pleno cambio reglamentario.

Pol Hermoso
Editado:
Marc Hynes, director de competición del equipo Cadillac F1, Graeme Lowdon, jefe del equipo Cadillac F1

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Hay equipos que en pretemporada buscan décimas. Otros, simplemente, sobrevivir. Y luego está el caso de Cadillac, que en su primera semana real de test como equipo de Fórmula 1 celebra algo mucho más básico… y mucho más importante: haber cumplido el plan.

Sin alardes en la tabla de tiempos, sin vueltas que encabecen clasificaciones ni titulares por velocidad punta, el conjunto estadounidense ha cerrado en Bahrein tres días que, para un debutante, equivalen a oro puro. Más de 1.700 kilómetros completados, sin problemas graves de fiabilidad y, sobre todo, sin desviarse ni un milímetro del calendario que trazaron hace menos de un año, cuando ni siquiera tenían entrada confirmada en el campeonato.

"Se siente genial", resumía Graeme Lowdon, visiblemente orgulloso. "Hace menos de 12 meses no teníamos ni coche, ni fábricas, ni nada. Y ahora llego al trabajo y siento que somos un equipo de Fórmula 1. Porque lo somos".

Cumplir plazos en F1 ya es una victoria

En un entorno donde el más mínimo retraso se paga caro, Cadillac ha ido marcando casillas con precisión quirúrgica: encendido del coche a principios de diciembre, banco dinámico completo, shakedown en Silverstone según lo previsto, jornada privada en Barcelona también en fecha… y ahora, tres días sólidos en Bahrein.

Y eso, en palabras de Lowdon, no es trivial. "Hemos visto que para otros equipos no es fácil hacerlo", deslizó, en una referencia implícita a estructuras que han sufrido retrasos en pista o contratiempos logísticos en este arranque.

Mientras algunos llegaban justos o acumulaban problemas, Cadillac rodaba. Y rodaba mucho. Para un equipo asentado, 1.700 kilómetros pueden parecer rutina. Para un recién llegado, es la base de datos más grande que jamás han tenido.

"Para nosotros es masivo", reconocía Lowdon. "Es la mayor proporción de datos que hemos generado nunca".

Sin demonios ocultos

En lo estrictamente deportivo, los tiempos colocan al equipo en la zona baja. Sumando los mejores registros de la semana, Valtteri Bottas terminó 17º y Sergio Pérez 19º. No hay brotes verdes en forma de vueltas rápidas. Pero tampoco hay alarmas.

Desde el muro se percibe un coche sin vicios evidentes: sin problemas graves de equilibrio, sin una debilidad clara que obligue a rediseñar conceptos. Quizá falte agarre global —algo lógico en un proyecto que está dando sus primeros pasos—, pero no hay "pecados"estructurales.

"Si tuviéramos un problema serio de fiabilidad o un defecto de comportamiento muy predominante, sería una gran preocupación", admitía Lowdon. "Pero no lo tenemos. Tenemos una plataforma sobre la que podemos construir". Y esa frase resume el estado actual del proyecto: no están aquí para sorprender en febrero, sino para existir en marzo… y evolucionar a partir de ahí.

Cadillac además aterriza en plena revolución normativa, uno de los cambios de reglamento más profundos de los últimos años. Aunque el reset teórico iguala el punto de partida, interpretar correctamente el nuevo marco técnico es un desafío incluso para estructuras históricas.

En ese contexto, el equipo estadounidense mantiene los pies en el suelo. Son conscientes de que, a día de hoy, el cuarteto formado por Mercedes, Red Bull Racing, Scuderia Ferrari y McLaren parece un paso por delante. Pero la verdadera evaluación llegará en Australia. Hasta entonces, la misión es clara: entender el coche, alimentar los modelos de simulación y seguir acumulando kilómetros sin dramatismos.

Porque en la Fórmula 1 moderna —con límite presupuestario y recursos medidos al milímetro— empezar sin incendios internos ya es una forma de éxito. Cadillac no lidera los tiempos. Pero lidera su propio plan. Y para un debutante, eso es exactamente donde debía estar.

