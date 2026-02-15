Ford responde a Cadillac tras las críticas a su proyecto de F1 con Red Bull

En consonancia con el reciente auge de la Fórmula 1, el interés comercial por la categoría ha aumentado considerablemente. Esto es especialmente cierto en Estados Unidos, en parte debido al éxito de la serie de Netflix 'Drive to Survive', y a la incorporación de carreras en Miami y Las Vegas. Lo que en las últimas décadas era una relación problemática, ahora ha florecido. Esto no solo se refleja en el interés de los aficionados, sino también en la propia parrilla. Por ejemplo, Cadillac, y con ella General Motors, se ha incorporado como undécimo equipo.

Esta formación se presenta como el único proyecto de F1 totalmente estadounidense en el paddock, pero no todos los competidores lo ven con buenos ojos. Ford, por ejemplo, destaca su rica historia en la categoría reina del automovilismo. La marca ha estado activa en el Gran Circo desde 1967, de diversas maneras, y ha participado como socio motorista en 176 victorias en grandes premios, en gran parte bajo la bandera de Cosworth. Con Stewart-Ford y Jaguar, el grupo ha tenido dos veces su propio equipo, aunque esas formaciones actuaron oficialmente bajo bandera británica.

Cadillac cuenta con una licencia para llevar bandera estadounidense, una vía que ya han recorrido anteriormente All American Racers (Eagle), Shadow, Penske y Haas, entre otros. Dan Towriss, director general del equipo Cadillac F1, ha declarado antes del inicio de la temporada 2026 que, en su opinión, los proyectos de Ford y GM no son en absoluto comparables: "¡No se parecen en nada!". Para él, el proyecto de Cadillac tiene "un mayor elemento de orgullo nacional", aunque Ford pone en duda esto último.

La marca del óvalo azul también destaca que la operación de Cadillac se gestiona en gran parte desde Silverstone, y que faltaría el sello estadounidense, debido a que el jefe del equipo es británico y los pilotos son de México y Finlandia. "En realidad, eso es tan estadounidense como el 'fish and chips' o la pasta carbonara", bromeó un 'insider' del paddock.

Ford, más que un simple ejercicio de marketing

Además, Ford cree que Cadillac está restando importancia a las cosas, y que las declaraciones realizadas no hacen justicia a su compromiso con la Fórmula 1. "Ford Racing tiene 125 años de historia en el automovilismo, como el equipo de carreras estadounidense por excelencia. Competimos en más campeonatos y en más superficies diferentes que cualquier otro fabricante de automóviles estadounidense", afirmó Mark Rushbrook, director de Ford Performance, a Motorsport.com.

"También tenemos una rica historia en la F1, como el fabricante de motores estadounidense más exitoso, y anteriormente fuimos propietarios de nuestro propio equipo. Junto con Haas, estamos orgullosos de representar a Estados Unidos y a nuestros aficionados, concesionarios, proveedores y empleados".

Laurent Mekies, director de Red Bull y Jim Farley, CEO de Ford Foto de: Red Bull Content Pool

En estas últimas palabras, es curioso que se mencione a Haas, pero se omita deliberadamente a Cadillac. Esto se debe, en parte, al hecho de que Cadillac ha calificado la colaboración de Ford con Red Bull como un "ejercicio de marketing", con solo una pegatina en el RB22. Esto no ha sido bien recibido en Dearborn, Míchigan, donde se encuentra la sede de Ford. Aunque los del óvalo insisten en que la escudería de Milton Keynes es la que debe recibir el reconocimiento por el proyecto del motor, Rushbrook afirma que, entre bastidores, Ford ha contribuido más de lo que se sugiere.

"La lista inicial [de la colaboración] se centraba en la parte eléctrica del motor. Lo que no esperábamos al principio, y lo que tampoco era una prioridad para nosotros, era el motor de combustión. Eso ha cambiado a lo largo del programa, porque nuestra planificación con los coches de carretera también ha cambiado". Así, Ford sigue fabricando coches con motores de combustión completos. "A partir de ese momento, en Dearborn también se fabricaron piezas para el motor de combustión de F1. Esas piezas se fabrican y se envían incluso a diario".

Una "sana rivalidad" es buena para los aficionados a la F1

Anteriormente, Bill Ford también devolvió la pelota al tejado de Cadillac en una entrevista con 'The Athletic'. "Nada más lejos de la realidad que lo que han dicho sobre nuestra colaboración con Red Bull como un mero ejercicio de marketing. Yo diría que es todo lo contrario. De hecho, ellos corren con un motor Ferrari, no con un motor Cadillac. No sé si hay empleados de GM trabajando en el equipo de carreras, pero si algo parece un esfuerzo de marketing, es eso".

El jefe del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, dijo el mes pasado durante el Autosport Business Exchange en Londres que una rivalidad sana entre ambas empresas es buena para la F1 y los aficionados. "Desde hace años existe una rivalidad sana entre GM y Ford. Incluso se ha hecho una película de Hollywood al respecto. La lucha es real y existe de verdad. También estoy seguro de que esta rivalidad seguirá existiendo. En la Fórmula 1 hemos visto a menudo que a los aficionados les gusta ver cierta rivalidad, siempre que no se pase de la raya, claro está. Creo que aporta una dimensión adicional que hace que la F1 sea aún más interesante".

Ford y GM ya se han enfrentado en innumerables campeonatos y carreras, desde la NASCAR hasta las 24 horas de Le Mans. Sin embargo, 2026 será el primer año en el que los dos gigantes automovilísticos estadounidenses compitan entre sí en la Fórmula 1, aunque con proyectos distintos.