Por qué el asiento de Hamilton y Russell se calienta demasiado

¿Cuál es el problema de Mercedes con su asiento? En las últimas citas, Lewis Hamilton y George Russell se han quejado repetidamente de que las temperaturas en sus cockpits eran demasiado altas. El asiento, en particular, se ha calentado demasiado y ambos han dicho que se han sentido como si estuvieran en una sauna.

Eso se notó sobre todo en Monza o Bakú, dos circuitos donde sus largas rectas son una parte realmente importante del trazado. En las rectas, los coches, que van muy bajos debido al efecto suelo, son aspirados aún más cerca del asfalto.

"Y cada vez que se acercan [al asfalto] los bajos, se produce calor", intenta explicar en ORF Bradley Lord, jefe de comunicación del equipo alemán. Y como las rectas son bastante largas en algunas pistas, el problema persiste durante mucho tiempo y se agrava en consecuencia.

Sin embargo, Mercedes aún no ha entendido del todo el problema: "No es tan fácil de decir, porque no entendemos todos los factores que son importantes en este sentido", continúa Lord. "Porque también hay componentes electrónicos bajo el asiento y otras cosas que pueden influir".

Esa teoría también cuenta con el apoyo del ingeniero jefe Andrew Shovlin, quien dice que sólo el motor ya genera mucha temperatura, que intentan disipar como buenamente pueden, pero que hay otros elementos que no pueden controlar de igual manera.

"Hay un montón de cajas electrónicas que también están trabajando al límite y generando su propio calor", dice Shovlin. "Y ese calor intentas sacarlo del coche". Si a eso le añadimos el calor que se genera por la fricción de la plancha sobre el asfalto, "todo empieza a canalizarse por los bajos del coche hasta el asiento del piloto", explica.

Además, en Monza hacía bastante calor, entre 33º C y 34º C. Eso significaba que no se podía hacer mucho más: "Hay numerosas fuentes de calor que elevan la temperatura, de modo que el cockpit sube muy por encima de la temperatura corporal del piloto y le resulta muy difícil adaptarse", prosigue Shovlin.

"Pero también podría deberse a un cambio en el flujo de aire", añade Lord, "porque los paquetes aerodinámicos en Monza y Bakú son diferentes a la mayoría de los demás circuitos del calendario".

Así que probablemente hay muchos factores que influyen en el problema que convierte a las flechas plateadas en una sauna para los pilotos. Mercedes también ha estado buscando soluciones en las últimas semanas para que la situación mejore.

"También estamos buscando como categoría formas de añadir al coche un equipamiento extra durante las carreras más calurosas para que los pilotos puedan estar un poco más frescos", dice Shovlin.

La FIA anunció en julio que probaría un nuevo sistema de ventilación para las carreras más calurosas.