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Los planes para que Kimi Antonelli pilote un Fórmula 1 de Ayrton Senna

Bruno Senna espera poder ofrecer al campeón de Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli, la oportunidad de pilotar uno de los coches históricos de Ayrton Senna el año que viene.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 12 nov 2026, 18:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

El expiloto de Fórmula 1 Bruno Senna asegura que quiere darle a Andrea Kimi Antonelli la oportunidad de pilotar uno de los coches de su tío Ayrton Senna el año que viene, después de que el campeón del mundo de 2026 visitara la finca familiar en Brasil.

Antonelli llegó a esa finca pocos días después de hacerse con su primer título de F1 en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia de la categoría en ganar el título.

En el podcast «Beyond The Grid» de la F1, Bruno contó que el piloto de Mercedes apenas quería bajarse del Lotus 98T con el que su tío compitió en 1986.

"Fue muy, muy divertido verlo", comentó. "Tenemos el Lotus, el coche del 86. Le hicimos subirse al coche y no quería bajarse. Tenía el mando del turbo y lo estaba probando todo: una barra estabilizadora que se puede ajustar y una palanca de cambios".

La pasión de Antonelli por el Lotus 98T le dio a Bruno la idea de que el italiano pilotara ese u otro coche de Senna el año que viene.

"Esto fue bastante divertido: estaba hablando de que el año que viene, si Lotus o McLaren quieren hacer algo, podríamos intentar organizar que [él] condujera uno de estos coches, porque encaja muy bien en él", continuó.

"Ya sabes, su altura es perfecta para ello. Su padre le dijo: 'No estoy seguro de que puedas conducir un coche con cambio manual', y Kimi respondió: '¡Claro que puedo!".

Además de sentarse en el Lotus 98T, Antonelli también pasó un rato en la pista de karts que Ayrton diseñó en la finca, donde Bruno pudo ver de primera mano de lo que es capaz este joven de 20 años.

"Al final, condujimos en la pista de karts que diseñó Ayrton", añadió. "Era algo muy divertido cuando era niño, y Kimi estuvo increíble. Era muy rápido, muy constante. Nos lo pasamos muy bien. Diría que yo fui más lento porque peso 10 kg más, ¡pero creo que hay algo más que eso, para ser sincero! Estuvo increíble".

"La pista estaba muy sucia, llena de piedras. Kimi fue capaz de trazar una línea y se mantuvo en ella con mucha constancia. Fue realmente impresionante. No podía desviarse ni 10 cm porque, si no, ni siquiera te salías de la pista: te metías en la hierba y hacías un trompo, ya que estaba muy sucia. Fue una experiencia realmente genial y demostró por qué es campeón del mundo".

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