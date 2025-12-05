El plan de Verstappen para el mundial: ¿misma táctica que Hamilton en 2016?

Max Verstappen puede proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por quinta vez consecutiva el domingo, pero ya no por sus propios medios. El neerlandés está doce puntos por detrás de Lando Norris antes de la cita final en Abu Dabi y, por lo tanto, debe vencer y esperar que el británico no termine en el podio.

Si Norris logra acabar entre los tres primeros el domingo, será definitivamente campeón del mundo. Incluso una victoria no sería suficiente para Verstappen en este caso. El piloto de Red Bull se encuentra, por tanto, exactamente en la misma posición que Lewis Hamilton hace nueve años.

Antes del final de la temporada 2016, que también se disputó en Yas Marina, el entonces piloto de Mercedes también estaba a 12 puntos de su compañero Nico Rosberg en la general, a quien un tercer puesto le bastaba para asegurarse la corona. Y como Rosberg iba segundo detrás de Hamilton en la fase final de la carrera, Hamilton empezó a ralentizar deliberadamente la marcha, con la esperanza de que esto permitiera a otro piloto adelantar a su compañero alemán.

Al final, el plan no funcionó y Rosberg ganó el título por cinco puntos. Pero la acción de Hamilton en aquel entonces podría ser un modelo para Verstappen si se diera una situación muy similar en carrera, nueve años después.

Verstappen cree que sería más difícil hoy que en 2016

"El trazado era un poco diferente entonces", recordó Verstappen cuando se le preguntó. Antes de la carrera de 2021, la pista fue reconstruida en varios lugares para permitir una mejor carrera y más maniobras de adelantamiento. "Ahora tienes un poco más de efecto rebufo. Entonces, la pista era mucho más lenta". Como resultado, era "un poco más fácil" frenar a todo el pelotón en 2016. "Ahora no es tan fácil con este trazado", cree.

"En aquel entonces, todavía estaba la horquilla de izquierda-derecha al final de la pista, lo que hacía más fácil mantener a raya a los demás", señaló Verstappen. "Los neumáticos también eran un poco más sensibles en aquel entonces y se sobrecalentaban mucho más rápido".

Y en cualquier caso, Verstappen primero tendría que llegar a la parte delantera de la parrilla para poder utilizar esta táctica. Esto no será en absoluto un éxito seguro, ya que el propio vigente campeón explica que Abu Dhabi debería, ser en realidad, una buena pista para el McLaren.

¿Decisión ya el sábado en la clasificación?

La clasificación podría jugar un papel decisivo, ya que la carrera de Abu Dhabi se ha ganado recientemente diez veces seguidas desde la pole position. El último piloto que venció desde más atrás fue Lewis Hamilton, que lo hizo desde la segunda plaza de la parrilla en 2014.

"Solo tenemos que intentar sacar el máximo de nuestro coche. Es lo único que podemos hacer", dijo Verstappen, que volvió a recalcar el jueves, antes del gran premio, que, de todos modos, no tenía nada que perder en Abu Dhabi.

El hecho de que todavía tenga opciones de ganar el título este año es un "bonus" para él, subrayó, después de que llegara a estar a más de 100 puntos del primer puesto del mundial. Por lo tanto, está "muy relajado" de cara a la ronda final, afirma. Sin embargo, si llega a liderar la carrera el domingo, no dejará piedra por remover en su intento de ganar el título, y completar así la mayor remontada de la historia de la Fórmula 1.