¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1

Las tensiones pueden estar aumentando antes de la primera lucha a tres bandas por el título de Fórmula 1 en 15 años, pero Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri están dispuestos a tratar de mantener la calma.

La FIA puso, sabiamente, a los tres candidatos al título de la F1 2025 en la misma rueda de prensa, con el líder del campeonato, Norris, en el medio, en el orden del podio que figura en la clasificación. Verstappen marcó la pauta cuando se le preguntó cómo se había preparado para su oportunidad de reclamar un quinto título consecutivo, en lo que sería una de las historias de remontada más notables de la historia del Gran Circo.

"He pasado algo de tiempo con mi hija, he preparado algunas cosas de GT3 para el año que viene, también he preparado algunas cosas para mi equipo de simulación", dijo. Los dos pilotos de McLaren, Norris y Piastri, nunca habían estado en esta situación, pero también se comprometieron a tratar el fin de semana como cualquier otro, y el australiano comentó que había disfrutado de una partida de pádel, quitándose de encima la presión del título y mandándola al otro lado del garaje.

Por supuesto, ése es el enfoque correcto, ya que Norris sólo necesita asegurarse un puesto en el podio y Piastri necesita una victoria, así como mucha ayuda de sus rivales. Pero seguramente, como seres humanos y no como robots, no puede ser lo de siempre, a lo que Verstappen aludió cuando señaló que era el que menos tenía que perder.

Norris reconoció que tenía "más que perder" por ser el líder de la general, pero al principio también afirmó que perder un campeonato del mundo habida cuenta de la posición en la que estaba hace sólo dos fines de semana "no cambiará mi vida".

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Por supuesto que sí, y por supuesto que Abu Dhabi no es como cualquier otro fin de semana de carreras, pero tal vez eso es lo que necesitas decirte a ti mismo. Lo suficiente para que empieces a creértelo. Pero hacia el final del encuentro con los medios, Norris se abrió un poco más y reconoció: "Es todo por lo que he trabajado toda mi vida. Significaría mucho para mí".

Las cosas empezaron a ponerse un poco incómodas cuando se abordó el tema de las órdenes de equipo, con diferencia la pregunta más punzante que se les hizo a los pilotos. Cuando se le preguntó a Norris si esperaría o pediría a Piastri que se apartara si necesitaba acabar tercero, y por delante de su compañero de McLaren, para hacerse con el título, Piastri no pudo reprimir una sonrisa irónica mientras se apartaba y miraba al vacío. El adelantamiento en Monza no había sido precisamente su momento favorito de 2025.

Ambos pilotos insistieron en que el tema no se había abordado todavía, lo que a primera vista parece difícil de creer, dada la situación. Pero el equipo tiende a discutir la estrategia de carrera mucho más tarde durante un gran premio, por lo que es probable que sea exacto. Y retrasar esas conversaciones da a ambos pilotos una forma de dejar de lado una cuestión tan espinosa sin tener que recurrir a una mentira descarada o, dada su honestidad habitual, desvelar lo que hay.

Sus expresiones faciales de incomodidad sugirieron que el tema seguía siendo el elefante en la cacharrería, por más que poca gente en el paddock crea que Piastri no será un jugador de equipo si está realmente fuera de la pelea. Y Motorsport.com ha sabido que, aunque McLaren no va a llegar al fin de semana con ningún tipo de órdenes de equipo, el escenario presentado anteriormente probablemente daría lugar a que se le pida a Piastri que ayude, como sólo uno de los varios escenarios a analizar antes de la carrera.

Piastri no tiene ningún interés en que Verstappen gane el título a Norris, a menos que quiera destruir su posición dentro del equipo. Quizás las posiciones se inviertan el año que viene. Pero aunque han sido los mayores rivales el uno del otro esta temporada hasta que Verstappen volvió a entrar en la conversación, está claro que el respeto mutuo entre británico y australiano es genuino, y McLaren sigue en camino de completar su misión a la manera McLaren: con dos pilotos número uno coexistiendo en armonía. Independientemente de lo que se piense de su enfoque, sería un gran logro en la F1 moderna.

"Siempre me he llevado bien con mis compañeros de equipo", dijo Norris. "Es fácil no hacerlo. Basta una decisión para que todo deje de ser como es. Y eso es algo que hemos hecho bien. Obviamente, nos complica la vida como equipo, porque tenemos dos pilotos luchando por el campeonato en lugar de uno, y eso también tiene sus complicaciones. Pero aun así estamos contentos de que los dos estemos ahí arriba".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Piastri añadió: "Es bonito que podamos dejar lo que pasa en la pista, en la pista, y ser amistosos fuera de ella. Como dijo Lando, es muy fácil que no sea así, y eso definitivamente requiere la cooperación de ambas partes".

De los tres, la despreocupación de Verstappen el jueves parecía la más genuina, porque lo es. No tiene nada que demostrar, y todavía no puede creer su suerte de que McLaren, tirando puntos en Las Vegas y Qatar, le haya permitido incluso sentarse en la misma mesa.

Cuando se les preguntó a los tres sobre si su familia estaba en el lugar, Verstappen sonrió con satisfacción: "Mis padres no están aquí. Mi padre está haciendo un rally en África. Y mi madre... Sí, supongo que no estaba planeado. Realmente no planeé estar en la lucha por el título hasta el final...".