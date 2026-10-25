Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Russell ya sabe cómo evitar que Antonelli gane el Mundial: ¡una noche de fiesta!

George Russell solo ve una posibilidad de impedir que Kimi Antonelli se proclame campeón del mundo: conseguir que lo detengan en Estados Unidos por beber alcohol.

Norman Fischer Ronald Vording

Publicado: 25 oct 2026, 16:18

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

George Russell presentó un plan bastante inusual antes del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 para impedir que Andrea Kimi Antonelli se proclame campeón del mundo de forma anticipada: quiere llevarse a su compañero de Mercedes de copas por Austin.

Durante un encuentro con los aficionados antes del fin de semana de carreras, Russell se tomó con humor las posibilidades de su compañero de conquistar el título. Antonelli llega a la carrera de Austin con 102 puntos de ventaja sobre Russell, segundo clasificado, y puede proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 de forma anticipada en la carrera del Circuito de las Américas.

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¿La solución de Russell? Una noche de fiesta juntos. "Podría invitarte a unas copas", le propuso a Antonelli. "En realidad, podría ser una buena manera de ganarte en el Mundial: conseguir que te detengan el domingo por la noche".

El comentario provocó las risas del público. Y hay un detalle especialmente curioso: Antonelli tiene solo 20 años, por lo que todavía no alcanza la edad mínima legal para consumir alcohol en Estados Unidos, fijada en 21 años. Parece poco probable que Russell llegue a poner en práctica su plan, pero la propuesta fue muy bien recibida como una reacción humorística a la situación que se vive dentro de Mercedes.

En las redes sociales, los aficionados celebraron la actitud desenfadada del británico ante su situación. Un usuario escribió que Russell recibe demasiadas críticas, pero que ha aceptado que esta temporada no ha sido suficiente para él y ahora se toma las cosas con humor. Otro comentó, con cierta ironía: "Es una broma... a menos que...".

Russell desperdicia una mejor posición de salida en la clasificación

Sin embargo, sobre la pista las cosas no fueron tan divertidas para Russell durante la jornada del sábado. Mientras Antonelli consiguió la pole position con una gran vuelta, su compañero tendrá que conformarse con salir sexto. Y eso que, según su propia valoración, Russell tenía potencial para terminar bastante más arriba.

"La clasificación pintaba bastante bien. Llegamos a la Q3 en una buena posición y, sinceramente, después simplemente hice dos malas vueltas, y eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora", explicó.

"Obviamente, Kimi ha hecho un trabajo fantástico. Creo que podría haber terminado entre los tres primeros".

La comparación de sus tiempos por vuelta demuestra cuánto margen dejó escapar: en la Q2, Russell fue aproximadamente dos décimas y media más rápido que en su mejor intento de la última fase de la clasificación.

"Por mi parte, está claro que eso simplemente no es lo suficientemente bueno", reconoció.

El piloto de Mercedes tuvo especiales dificultades para completar una buena vuelta en las últimas curvas. En el primer sector, el coche todavía ofrecía buenas sensaciones, pero en las zonas más lentas las cosas se complicaron. Russell no quiso buscar una explicación demasiado compleja.

"Creo que, por mi parte, simplemente fueron dos malas vueltas en la Q3. Básicamente, es así de sencillo".

Las condiciones meteorológicas cambiantes también influyeron. Las nubes cubrieron el cielo de Austin, pero posteriormente volvió a salir el sol. Eso provocó cambios en las condiciones de la pista durante la clasificación. Russell sospecha que prácticamente ningún piloto pudo mejorar en su última vuelta después de que regresara el sol.

Sin embargo, su error decisivo llegó antes.

"Simplemente tuve un deslizamiento en la curva 12 y, a partir de ahí, una cosa llevó a la otra. Lo perdí todo en el tercer sector", relató. "Y sí, eso fue lo que pasó".

Cuando sale el sol, la temperatura de la pista aumenta varios grados. Eso puede resultar determinante para que los neumáticos se mantengan dentro de su ventana óptima de funcionamiento. Es algo especialmente importante en el último sector, con sus exigentes curvas.

"Cuando llegas al tercer sector, marca una diferencia enorme que los neumáticos estén dentro de su ventana óptima de funcionamiento o que no lo estén", explicó Russell.

¿Podrá Russell complicarle las cosas a Antonelli en la carrera?

Las situaciones de ambos pilotos difícilmente podrían ser más diferentes. Antonelli saldrá desde la pole position y tendrá la oportunidad de ampliar todavía más su cómoda ventaja al frente del Mundial. Russell, por su parte, tendrá que remontar posiciones y esperar que se presenten oportunidades durante la carrera.

El británico todavía conserva opciones matemáticas de conquistar el título, pero para conseguirlo tendrían que darse varias circunstancias a su favor. Naturalmente, una detención de Antonelli aumentaría todavía más sus posibilidades.

En caso de que el plan de las copas no funcione, siempre le quedará la alternativa clásica del automovilismo: ser más rápido que el piloto que está al otro lado del garaje.

Aunque, a estas alturas de la temporada, puede que ni siquiera eso sea suficiente.

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