Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso señala otro problema del motor Honda en la clasificación de Austin

Fernando Alonso admitió que el motor lastró su clasificación del GP de Estados Unidos de F1. Honda asegura que había hecho cambios.

Jose Carlos de Celis

Editado: 25 oct 2026, 12:00

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso logró pasar con solvencia la Q1 de la clasificación del GP de Estados Unidos, pero luego en la Q2 solo pudo superar a Oliver Bearman cuando le borraron el tiempo al de Haas por los límites de pista.

El asturiano celebró haber superado ampliamente a Williams y Cadillac, explicando que las características del Circuito de las Americas de Austin habían sido una sorpresa positiva: "Creo que el trazado ha sido una sorpresa positiva en cuanto al nivel de competitividad en comparación con ellos. Hay dos rectas largas, pero, aparte de eso, creo que el resto tiene menos que ver con la unidad de potencia y parece que nos cuesta un poco menos".

Esa fue la primera vez que señaló la potencia de su coche, la del motor Honda, y luego le preguntaron cómo había sido el equilibrio del AMR26 el sábado en Estados Unidos: "El coche iba bien, solo tuvimos algunos problemas con la unidad de potencia; la entrega de par en las curvas era un poco irregular".

"En algunas vueltas teníamos empuje, otras veces teníamos una sensación de frenazo de mano en mitad de las curvas, así que eso fue lo que nos quitó un poco de confianza como pilotos, pero fue una buena sesión de clasificación por lo demás".

Ese comportamiento inusual de la unidad de potencia afectó a la confianza del asturiano, pero desde el fabricante nipón explicaron que habían hecho cambios entre el viernes y el sábado que en teoría tenían que suponer una mejora.

"Tras analizar los datos en HRC Sakura y en el circuito durante la noche del viernes, hemos introducido algunos cambios en nuestra gestión energética para maximizar el rendimiento de nuestra unidad de potencia de cara a los entrenamientos y la clasificación", dijo Shintaro Orihara, representante de Honda.

"También hemos realizado algunos ajustes en la configuración de los datos y en la manejabilidad del coche. Las mejoras son mínimas, pero, aun así, estas medidas son importantes".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Mientras Alonso pudo llegar a la segunda ronda, su compañero Lance Stroll cayó en la Q1, a las primeras de cambio, y el canadiense se mostró sorprendido y resignado porque asegura que el coche no había ido tan mal hasta el momento clave, el de la clasificación.

"Sí, el viernes estaba más contento con el coche. He perdido mucho agarre en el tren trasero", comenzó. "El viernes me sentí bastante bien en el coche, pero el sábado tuve mucho sobreviraje; el tren trasero fue muy difícil de gestionar. Así que, sí, la situación ha empeorado".

Aclarando que de hecho no fue durante todo el sábado, sino solo en la clasificación, dijo: "No, en los Libres 3 fue mejor que en la Q1. Esa ha sido, con diferencia, la peor sesión. En los Libres 3 apenas rodamos debido a los daños, y luego simplemente no tenía agarre en el tren trasero".

Respecto a si hicieron muchos cambios en la puesta a punto, aclaró: "No muchos, la verdad. Algunas cosas, sí; pero he tenido que ajustar los parámetros —como bloquear el diferencial y reducir el equilibrio aerodinámico—, lo cual nunca es buena señal".

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