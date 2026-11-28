Fórmula 1 GP de Qatar

Pirelli, ante un reto mayor: los neumáticos en Qatar, destrozados tras solo 15 vueltas

Pirelli está evaluando reducir su límite de 27 vueltas por neumático después de que los entrenamientos del viernes revelaran un desgaste y una degradación mayores de lo esperado en Qatar, así como cortes profundos causados por la grava.

Ronald Vording

Editado: 28 nov 2026, 7:47

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Cada año, el Circuito Internacional de Losail representa el mayor desafío del calendario de Fórmula 1 para su único proveedor de neumáticos, Pirelli. Precisamente por esa razón, esta temporada ha vuelto a imponer una duración máxima de stint, esta vez con un límite el límite de 27 vueltas por juego de neumáticos.

Eso se basaba en las simulaciones previas al evento de Pirelli, pero en la práctica, la situación está resultando aún más extrema de lo esperado, como explicó el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra.

“La cuestión es que el nivel de graining y el nivel de desgaste son más altos de lo que esperábamos antes del evento. Es bastante impresionante, las sorpresas que nos da este circuito cada vez que venimos aquí”, sonrió Berra.

“Lo que hemos notado es que durante las tandas con mucha carga de combustible, el graining está en los tres compuestos, C3, C2 y C1. El C1 es ligeramente más resistente en términos de resistencia mecánica y el nivel de graining se reduce ligeramente, mientras que en el C2 y el C3 el nivel de graining es de moderado a fuerte.

“Eso está acelerando el desgaste, principalmente en dos zonas: el área de TWI 2 y 3, así que básicamente hacia el hombro interior del neumático, y luego también en el hombro más exterior del neumático. Tenemos dos puntos de alto desgaste y ya hemos visto casos de 100% de desgaste durante las tandas con mucha carga de combustible después de 15 vueltas”.

Esos casos de desgaste extremo localizado se produjeron mucho antes del límite prescrito de 27 vueltas, lo que significa que Pirelli está evaluando si ese límite debe reducirse aún más. Sin embargo, la respuesta no es necesariamente sí, dado que, además del desgaste, la degradación del neumático también está resultando más alta de lo esperado.

“Estamos evaluando todos los juegos que hemos seleccionado de los Libres 1 y Libres 2. Vamos a revisarlos, a seccionarlos, y obviamente si no hay ningún problema de integridad, mantendremos las 27 vueltas. Sabemos que el nivel de graining se reducirá para la carrera y los equipos harán mucha más gestión para alargar la duración del stint”, explicó Berra.

“Así que, si no inducen ningún aumento en términos de problemas de integridad, entonces podemos mantener las 27 vueltas. Pero es un análisis que está en curso en nuestro laboratorio, así que vamos a entender si continuamos con 27 o no”.

Pirelli team

Photo by: Pirelli

Una degradación más alta podría hacer que el límite existente sea una preocupación menor para Pirelli, ya que Berra no espera que los equipos apuren hasta el límite permitido de 27 vueltas por juego. Con los pilotos perdiendo una cantidad considerable de tiempo por vuelta debido a la alta degradación, podría ser más beneficioso parar antes.

“Es cierto lo que dices, así que la degradación es más alta de lo que esperábamos antes del evento. Y creo que esto obligará a los equipos a parar antes”, dijo Berra cuando Motorsport.com le preguntó por el factor de la degradación.

“No creo que sea realmente potente en este momento, viendo el último análisis que hemos hecho, hacer un stint de 27 vueltas. Porque si alargas tanto, habrá una clara caída de rendimiento de 0,2 segundos por vuelta, y eso te obliga a montar un neumático nuevo y parar antes. Así que básicamente puedes dividir la carrera en tres stints más equilibrados en lugar de tener 27, 27 y 3 vueltas”.

Esto último, por supuesto, sigue siendo un riesgo si hay un coche de seguridad temprano, como ocurrió el año pasado. Pero incluso en ese escenario, Berra no espera ver stints de 27 vueltas, sino más bien una estrategia a tres paradas.

“Sí, correcto. Según nuestra simulación, la estrategia óptima será 19, 19, 19. Un coche de seguridad puede incluso empujarlos hacia tres paradas al final. Una por el coche de seguridad y dos más tarde, en lugar de solo una”.

El dilema de la presión de los neumáticos

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Además del desgaste extremadamente alto y la duración máxima del stint, hay otro tema relacionado con los neumáticos en el paddock: las presiones de neumáticos extremadamente altas. Para los neumáticos delanteros, la presión mínima se ha fijado en 29psi, la más alta de toda la temporada.

No obstante, esto también sigue siendo evaluado, ya que la gran cantidad de grava en la pista ha dejado literalmente su marca en los neumáticos.

“Hemos notado cortes de grava en los neumáticos. Hemos visto a múltiples pilotos salirse de la pista y llevar mucha grava a la trazada. Hemos visto algunos de esos cortes bastante profundos en la construcción”, reveló Berra.

“También hubo una bandera roja debido a esto y es algo que, en un circuito como este, es una variable adicional que puede crear cierta atención por nuestra parte en términos de pinchazos, etc.”

En términos prácticos, esto significa que Pirelli también está evaluando si las presiones de los neumáticos deben aumentarse aún más, lo que las llevaría a un máximo histórico en la era moderna de la F1.

“Estamos evaluando todas las variables y, si es necesario, también aumentaremos la presión”.

Sin embargo, Pirelli preferiría no aumentar las presiones de los neumáticos, ya que hacerlo podría exacerbar el graining y el desgaste localizado.

“Estamos rodando casi a 30psi, así que básicamente lo localizas. Reduces la huella de contacto del neumático y localizas el desgaste en un solo punto, básicamente”, explicó Berra.

Esos puntos son actualmente TWI 2, TWI 3 y TWI 6. TWI significa tread wear indicator, con 2, 3 y 6 situados hacia los hombros del neumático. Aumentar aún más la presión del neumático reduciría la huella de contacto, potencialmente concentrando el desgaste en una zona más pequeña y desplazándolo hacia el centro del neumático.

“Por eso no aumentaría la presión, si es posible. Pero si tenemos que hacerlo por razones de integridad, entonces obviamente vamos a evaluarlo. Si sigues aumentando la presión, desplazas el graining más hacia el interior, más hacia el centro. Y el TWI 6 está bajo presión de todos modos debido a las altas cargas de todos modos, así que básicamente tienes altas cargas laterales y sometes mucho a tensión esta parte del neumático”.

Como lo resumió Berra: “Sorpresa tras sorpresa tras sorpresa”.

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