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La preocupación de Aston Martin por Qatar y Abu Dhabi: "Las familias preguntan"

Mike Krack reconoce la preocupación entre los equipos por la incertidumbre en Oriente Medio, pero confía en que la F1 no asumirá riesgos innecesarios.

Juanjo Sáez

Editado: 7 nov 2026, 13:52

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Mike Krack y otros ingenieros de Aston Martin

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ante la incertidumbre de las últimas dos carreras de la temporada en Oriente Medio, el mensaje de Mike Krack, jefe en pista de Aston Martin, es de cautela, pero también de confianza en que la Fórmula 1 tomará las decisiones adecuadas, aunque admite que actualmente la situación está generando preocupación entre los miembros de los equipos, especialmente por las informaciones que cambian día a día.

Al ser preguntado por las dificultades que supone planificar el final de la temporada sin tener certeza sobre la disputa de las últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi, Mike Krack descartó que la logística o el suministro de piezas sean un problema. Para Aston Martin, el problema es la tranquilidad de sus trabajadores y sus familias.

"La logística y las piezas no son realmente un gran problema. Solo hay que planificar las cantidades y luego se trata de hacerlas llegar a su destino", explicó.

Sin embargo, reconoció que la incertidumbre sí está teniendo un impacto dentro de los equipos: "Todo el mundo lee las noticias, todo el mundo mira Internet y algunas noticias son ciertas, pero otras no son tan serias y, por desgracia, hoy en día se consiguen clics cuando se publican noticias impactantes o alarmistas".

"Entonces surgen dudas dentro del equipo porque hay familias que están haciendo preguntas, así que es un tema delicado y, cuanta más tranquilidad podamos dar, mejor. Pero no siempre se puede dar una tranquilidad al 100% porque nosotros mismos tampoco sabemos qué va a pasar", señaló.

Aston Martin confía en que la F1 no asumirá riesgos innecesarios

En ese contexto, Krack aseguró que había tratado la situación con Andy Cowell y que ambos confían en el criterio de la Fórmula 1. El responsable de Aston Martin considera que la categoría dispone de más información que los propios equipos y que no pondrá en peligro a sus trabajadores si detecta una amenaza grave.

"Estamos convencidos de que la F1 no va a correr ningún riesgo innecesario. Ellos son muy conscientes de la situación, disponen de mucha más información que nosotros y creo que, si existiera un riesgo grave, tomarían las medidas adecuadas", afirmó.

Lo último al respecto:

El directivo también fue preguntado por las informaciones sobre una supuesta lista de hoteles publicada por Irán, que habría señalado como objetivos de ataque, como el gran ejemplo del tipo de noticias que genera preocupación inmediata entre los trabajadores.

"La gente lee esto y lo primero que hace es comprobar si su hotel está en esa lista. Pero este es el tipo de noticias que no ayudan y que están generando mucha distracción y mucho miedo innecesario", lamentó.

La situación de Honda tras la polémica de Yamaha en MotoGP

Por su parte, Shintaro Orihara fue preguntado por si la situación podía afectar también a Honda, el suministrador de motores de Aston Martin, teniendo en cuenta que las compañías deben atender las recomendaciones de cada empresa.

Por ejemplo, Yamaha no está este fin de semana en el GP de Qatar de MotoGP debido a su política interna, pero Honda sí ha viajado hasta Losail.

"Creo que Yamaha tiene su propia política y Honda tiene la suya, y creo que Honda va a participar en Qatar este fin de semana, así que...", respondió el japonés.

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