Noticias

Fórmula 1

La F1 descarta Imola para 2026, pero Qatar y Abu Dhabi siguen en duda

A primera hora de esta tarde se ha confirmado una noticia que llevaba varios días en el aire. Imola no acogerá el último Gran Premio de la temporada 2026 de Fórmula 1. Sin embargo, Qatar y Abu Dhabi siguen estando en duda.

Giacomo Rauli

Editado: 10 nov 2026, 13:02

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Foto de: Franco Nugnes

Este Gran Premio no se celebrará. Hemos decidido recurrir a uno de los grandes clásicos de la literatura italiana y mundial para anunciar algo que llevaba varios días en el aire: Imola no acogerá la última cita del Mundial 2026 de Fórmula 1.

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari era el principal candidato para sustituir al Gran Premio de Abu Dhabi y cerrar la presente temporada en Emilia-Romagna, convirtiéndose además en el escenario perfecto para coronar al ya campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli.

El anuncio de la sustitución de Abu Dhabi se esperaba desde hacía semanas, pero la fecha límite se fue aplazando en varias ocasiones, mientras los promotores del Gran Premio de Abu Dhabi hacían todo lo posible para no perder la oportunidad de celebrar la carrera.

"Estamos preparados para celebrar las citas de Qatar y Abu Dhabi", escribió hoy Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, en una publicación en Instagram. "Estamos totalmente comprometidos y preparados para ofrecer dos grandes fines de semana y un final espectacular para el Mundial 2026 de Fórmula 1".

"Estamos deseando dar la bienvenida a los pilotos, los equipos y los aficionados a estos dos circuitos emblemáticos para vivir un final de temporada inolvidable. Nos vemos en la parrilla", concluyó Ben Sulayem.

El Gran Premio de Qatar de MotoGP, que se disputó con total normalidad y sin ningún contratiempo, probablemente haya sido el golpe definitivo para las esperanzas de Imola. Los informes llegados desde Lusail han sido positivos, algo que sin duda ayudará a los promotores del evento de Fórmula 1.

Qatar y Abu Dhabi siguen en duda

La situación en Oriente Medio sigue siendo crítica, pero nada puso en duda la celebración de la antepenúltima cita del Mundial de MotoGP en Lusail. Además, aunque Trump sufrió una contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, el presidente no ha decidido, al menos hasta hoy, intensificar los ataques en Oriente Medio.

En definitiva, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi siguen en el calendario y, a día de hoy, está previsto que se celebren. Sin embargo, pese a que la opción de Imola ha quedado descartada, las dos citas de Oriente Medio todavía no tienen garantizada su celebración.

De hecho, ambas carreras podrían cancelarse si la situación militar empeora. Según ha podido saber Motorsport.com, si desde ahora hasta el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará dentro de poco menos de dos semanas en Nevada, no se produce ningún incidente que afecte a Qatar o Abu Dhabi, las dos pruebas se celebrarán según lo previsto.

Por el momento, sin embargo, el interrogante sobre ambas carreras sigue presente.

Relacionado:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Giacomo Rauli





¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 h



¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?





Audi F1 se viste de Brasil: así es su espectacular decoración para Sao Paulo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



Audi F1 se viste de Brasil: así es su espectacular decoración para Sao Paulo





Antonelli avisa antes de luchar por el título de F1: "Voy a atacar"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



9 d



Antonelli avisa antes de luchar por el título de F1: "Voy a atacar"

Últimas noticias





La F1 descarta Imola para 2026, pero Qatar y Abu Dhabi siguen en duda



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 5 min



La F1 descarta Imola para 2026, pero Qatar y Abu Dhabi siguen en duda





Tardozzi responde a Rivola: "Para ganar no basta solo con Márquez, hace falta todo el conjunto"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



34 min



Tardozzi responde a Rivola: "Para ganar no basta solo con Márquez, hace falta todo el conjunto"





La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?





Audi cuestiona la sanción a Hulkenberg: "Colapinto le empujó hacia fuera"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Audi cuestiona la sanción a Hulkenberg: "Colapinto le empujó hacia fuera"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse