Pirelli buscará en Bahrein certezas sobre los neumáticos duros de la F1 2026

El Shakedown de Barcelona ya ha quedado atrás, al igual que las puertas cerradas. Ahora, la Fórmula 1 ya no podrá esconderse, aunque la retransmisión televisiva diaria será muy limitada, de una hora al día. En Sakhir se empezará a ir en serio: casi nadie utilizará los tres primeros días de test en Bahréin (11 al 13 de febrero) para rodar los monoplazas. La potencia aumentará, al igual que el riesgo de comprometer la fiabilidad. Quienes se escondieron, aunque fuera parcialmente, en Montmeló, ya no podrán hacerlo.

Y este aspecto también será muy importante para Pirelli. El proveedor exclusivo de neumáticos de la F1 se presentó al inicio del Mundial 2026 con neumáticos totalmente nuevos, que hicieron su debut a finales de enero, en el Shakedown del Circuit de Barcelona-Catalunya. Nuevos en cuanto a dimensiones, en cuanto a construcción, por lo que también deben evaluarse cuidadosamente, para comprender su comportamiento.

Mario Isola, responsable de Pirelli Motorsport, ha explicado en qué se centrará la casa italiana en los ensayos de esta semana. Sakhir es un circuito exigente para los neumáticos, ya que el asfalto es uno de los más agresivos que encontrarán los equipos, porque es el mismo que abordó la F1 en la primera edición del Gran Premio de Bahréin, disputado en 2004.

"En Bahréin confirmaremos, sobre todo, los neumáticos duros, porque sabemos que Sakhir es bastante exigente para los compuestos, con condiciones probablemente más similares a las que encontraremos durante la carrera. Por lo tanto, será más representativo, pero sobre todo será con coches más cercanos a la versión que comenzará el campeonato en Melbourne", dijo.

Mario Isola, director de F1 de Pirelli con los neumáticos Pirelli 2026 Foto de: Pirelli

Según Isola, los monoplazas que debutaron en Montmelò ya han demostrado una velocidad considerable en comparación con las expectativas iniciales. En Bahréin, sin embargo, casi todos los equipos podrán trabajar con más conocimiento de causa en la gestión de la energía garantizada por el MGU-K, después de haber tenido la oportunidad de recopilar datos y estudiarlos durante estas dos semanas.

"Creo que los coches ya son bastante rápidos en comparación con mis expectativas. Están rodando en un tiempo por vuelta que no es tan lento. Antes de ir a Barcelona, había oído decir que los coches eran lentos y que la gestión de la energía era complicada. Sin duda es complicada, es un paquete completamente nuevo".

En cuanto a la aerodinámica activa y al diferente uso del despliegue de energía, Pirelli ha podido apreciar todas las dificultades que han tenido los pilotos en España para adaptarse a la nueva realidad que propone la Fórmula 1 este año.

"Hemos visto a algunos pilotos con dificultades para adaptarse al nuevo sistema, y también algunos 'flat spots' [planos temporales] en los neumáticos, algo normal en esta situación. Pero en Bahréin seguro que tendremos datos más fiables", concluyó.