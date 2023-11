Los pilotos de F1 califican de "terrible" la conducción con los Pirelli

Los pilotos de Fórmula 1 criticaron los neumáticos Pirelli y aseguraron que fueron "terribles" en la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil 2023, puesto que la alta degradación limitó el ritmo y las posibilidades estratégicas. Mientras que Max Verstappen y Lando Norris pudieron escaparse en la parte delantera, la parte media del pelotón estuvo peleando en un tren de DRS, provocando mucho lift and coast para controlar las gomas y las temperaturas.

Todos los pilotos empezaron la cita programada a 24 vueltas en el circuito de Interlagos con los blandos, a excepción de los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg y de Logan Sargeant, aunque ellos también acabaron descontentos con la degradación. Por su parte, Alexander Albon fue el primer en quejarse de los neumáticos, y afirmó que eran "terribles de conducir".

Además, el anglotailandés dijo que el compuesto duro era inservible, y que eso se repetía en las pruebas más calurosas. Después de remontar cuatro posiciones, explicó: "Parecía un desguace por todas las partes, ha sido una carrera lenta, la degradación era impresionante, era terrible de conducir".

"Creo que todo el mundo debe estar fatal [con la degradación], porque el ritmo no era tan malo, pero la carrera no fue buena para mí, así que es duro", explicó. "Es una sensación extraña porque, obviamente, cuando tienes tanta degradación, piensas que todos deberían haber ido con las gomas más duras, pero son tan malos aquí que debes usar el blando porque tienen agarre para empezar. Esos neumáticos no son buenos, tienes que gestionarlos mucho".

Según el piloto de Williams, ocurrió lo mismo en las tres últimas carreras: "Hay muchos grados, sobre todo cuando llegamos a lugares más cálidos y a circuitos difíciles. Estas viejas pistas de asfalto tienden a comerse los neumáticos, da la sensación de que cuando estamos dando vueltas, es una carrera [de gestión], llevamos un tiempo con estas gomas, así que no creo que vaya a cambiar mucho".

Lewis Hamilton reconoció que nunca antes había experimentado una degradación tan extrema en el circuito de Interlagos, mientras que Daniel Ricciardo echó parte de la culpa a la propia superficie de la pista, con lo que dijo: "El trazado estaba raro, también con los neumáticos. Este asfalto de aquí es malo, es una mierda".

Sin embargo, Charles Leclerc reconoció que los problemas habían estado en línea con las temporadas anteriores: "Siempre ha ocurrido que en las carreras más calurosas tenemos más problemas con el sobrecalentamiento, así que no creo que este año sea especialmente malo en comparación con otros años, es bastante similar. He estado luchando tanto como en los últimos años en términos de sobrecalentamiento y gestión, pero siempre es así".

