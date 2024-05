Los pilotos de F1 piden revisar los puntos de sanción: "Una broma"

A los pilotos les imponen puntos de penalización además de sanciones deportivas si los comisarios consideran que un incidente es necesario, y acumular 12 puntos en un periodo de 12 meses puede dar lugar a una prohibición de una carrera.

La reciente racha de sanciones a Magnussen ha hecho que el piloto de Haas se acerque peligrosamente a esa marca, ya que lleva 10 puntos, tras acumular los últimos en el Gran Premio de Miami.

Pero la aplicación de puntos mediante diferentes tipos de sanciones ha suscitado preocupación entre los pilotos.

Logan Sargeant recibió dos puntos de penalización en el Gran Premio de China después de ser considerado culpable de una infracción durante el coche de seguridad, después de haber estado marginalmente detrás de Nico Hulkenberg en la línea del Coche de Seguridad 1 cuando el Haas salió de una pistola.

Pero el piloto de Williams cree que, al no sancionarse con puntos del carné de conducir las infracciones más graves, el sistema se ha convertido en una "broma".

Cuando Motorsport.com le preguntó si cree que es necesario cambiar el sistema de penalización por puntos, Sargeant respondió: "Creo que la mía [en China] fue extremadamente frustrante".

"La penalización es una cosa, pero que te impongan puntos de penalización por eso, fue un poco una broma. Creo que a lo largo del fin de semana ocurren cosas mucho peores por las que simplemente te amonestan".

Logan Sargeant, Williams FW46

"He tenido gente que en clasificación han frenado delante de mí, que casi se chocan, y no pasa nada. Pero luego, yo cruzo la línea al mismo tiempo que otro y sin ni siquiera poder verlo, te meten dos puntos de penalización y creo que esa no es la dirección a seguir".

Antes de los roces de Kevin Magnussen con los comisarios del GP de Miami, Sergio Pérez encabezaba la tabla de puntos de penalización.

Al dar su respuesta, el piloto de Red Bull Racing explicó: "Creo que en cuanto a las sanciones, a veces ya pagas las consecuencias por ello y añadir además puntos de penalización, y dado que ahora tenemos más carreras, es algo que sin duda se debería mirar".

"Cada incidente, si ves todos los puntos que recibe cada piloto, hay muchos puntos que probablemente se pasan de la raya, pero la norma está ahí".

"Pero esperemos que, en el futuro, sea algo que se pueda revisar".