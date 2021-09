Por qué los pilotos de F1 vuelven a sus raíces en Zandvoort

En la era COVID-19, la Fórmula 1 se ha acostumbrado a llegar a circuitos poco habituales, o a volver a sedes que no se visitaban desde hace tiempo.

El año pasado, la F1 estuvo en Portimao y Mugello por primera vez, y volvió a los 'olvidados' Nürburgring, Istanbul Park e Imola. En el caso de los tres últimos, las visitas anteriores eran aún lo suficientemente recientes como para que muchos miembros de los equipos y algunos pilotos aún tuvieran un conocimiento útil de ellos.

Zandvoort no es ni mucho menos una novedad en el calendario, y ha desempeñado un papel muy importante en la historia de este deporte.

En cuando al mundial, es la quinta sede actual más antigua después de Silverstone, Mónaco, Spa y Monza, ya que se utilizó por primera vez en 1952. De hecho, albergó su primera carrera de F1 no relacionada con el campeonato en 1948, justo antes de la prueba inaugural en Silverstone, por lo que con esa medida sería la cuarta más antigua.

Sin embargo, no se ha utilizado en la F1 desde 1985, y hay relativamente poca gente en el paddock actual que ya estuviera involucrada en la categoría en ese momento. En el pitlane hay gente que lo conocen de una etapa anterior trabajando en el DTM o la F3, pero no muchos. Y sin embargo, curiosamente, es un lugar familiar para muchos de los pilotos.

Max Verstappen es el único de la parrilla que conoce bien la pista actual, ya que hizo una demostración con un Red Bull F1 cuando se presentó la nueva versión.

Sin embargo, el lugar que ocupaba Zandvoort en el calendario de la Fórmula Renault y la F3 (antes de que la categoría se uniera a los fines de semana de la F1) significa que la mayoría de los pilotos ya han corrido allí, aunque en algunos casos hace ya varios años.

Elio de Angelis, Lotus 97T Renault, leads Marc Surer, Brabham BT54 BMW, Stefan Johansson, Ferrari 156/85, y Michele Alboreto, Ferrari 156/85

Sin embargo, el circuito que conocían no tenía las dos curvas peraltadas que se añadieron como parte de la reconstrucción para convencer a Liberty Media de que la F1 debía volver, pero el resto sigue casi igual.

Por lo tanto, este fin de semana será una vuelta al pasado para muchos, y probablemente se sentirán como si regresaran a Brands Hatch o Thruxton o algún otro circuito al que pensaron que nunca volverían.

Lo curioso es que la mayoría tiene recuerdos positivos similares, y coinciden en que, incluso con los cambios, puede que no haya muchos adelantamientos este fin de semana.

"Está lleno de baches, es muy complicado, como una pista de la vieja escuela", declaró Lando Norris, que ganó allí dos carreras de F3 en 2017. "No hay muchas escapatorias en muchas curvas. Pero un circuito muy chulo, con mucha velocidad en algunos puntos, aunque básicamente es imposible adelantar".

"Lo único que espero es que haya al menos una oportunidad. Bueno, creo que la única oportunidad será camino de la primera curva. Pero ni siquiera sé lo fácil que va a ser ahí. Así que tendremos que esperar y verlo".

Lando Norris, Carlin Dallara F317 - Volkswagen

Esa expresión de "la vieja escuela" aparecerá mucho este fin de semana. No se puede ocultar el hecho de que, a pesar de las mejoras, Zandvoort es de otra época, y tiene poco en común con los circuitos construidos en los últimos 20 años.

Sin embargo, para la mayoría de los pilotos y de los aficionados eso no es negativo, y de hecho las pistas que se añadieron al calendario el año pasado cambiaron la percepción de todo el mundo de lo que debe ser un trazado moderno de F1.

"Es de la vieja escuela, sin duda, algunas de las curvas son rápidas", coincide Daniel Ricciardo, cuya última visita a Zandvoort fue en el Masters de F3 en 2009. "Creo que, a una vuelta, va a ser impresionante".

"No quiero ser pesimista antes de haber disputado ahí una carrera de F1, pero es difícil imaginar dónde habrá adelantamientos o al menos oportunidades. Creo que es un hecho, o al menos un pensamiento realista de antemano Es muy rápido, y obviamente, como sabéis, seguir a un F1 actualmente es tan difícil a alta velocidad que será difícil pasar a alguien".

"Así que veremos. Ojalá nos sorprendamos gratamente, pero digamos que ese puede ser el inconveniente, aunque creo que en clasificación será espectacular".

Del reto potencial de una vuelta rápida en la clasificación también habló Carlos Sainz, que corrió en Zandvoort en la F3 en 2012. El español disfrutó de la nueva versión cuando la probó en el simulador de Maranello.

"El peralte lo va a cambiar todo", admite el de Ferrari. "Creo que lo va a hacer aún más rápido. En un F3 era una locura en cuanto a velocidad, era un placer pilotar allí, era muy estrecho. No consigo ver dónde espera la F1 algún tipo de adelantamiento, pero es un reto genial para el piloto en una vuelta de clasificación, creo".

Aunque también rodó con un F1 en la presentación de la remodelación, la última vez que Pierre Gasly compitió Zandvoort se remonta a su etapa en la Fórmula Renault, hace casi una década.

"Creo que es una especie de Mónaco sin muros, más o menos", define el hombre de AlphaTauri. "Así que la clasificación va a ser extremadamente importante. Y creo que en la carrera será muy difícil adelantar".

Pierre Gasly, Max Verstappen, Red Bull Racing RB7

"Ojalá me equivoque, porque como piloto, siempre quieres batallas igualadas y buenas carreras. Pero creo que, objetivamente, no hay rectas largas. Puede que no sea tan fácil. El peralte es fácil, no es nada especial, te sientes un poco como un piloto de IndyCar durante un par de segundos. Y luego vuelves a sentirte como en la F1".

Para algunos, correr en Zandvoort será una experiencia completamente nueva, como para los veteranos Fernando Alonso y Kimi Raikkonen, o el novato Yuki Tsunoda.

El hecho es que el evento sea un paso hacia lo desconocido para todos, tanto en términos de acción en la pista como en la organización. Después del problemático GP de Bélgica, nos vendrá bien un fin de semana tranquilo.

"Habrá mucha expectación porque vamos a un circuito en el que seguro que habrá muchas camisetas naranjas", dijo el jefe de la F1, Stefano Domenicali, tras la prueba de Spa.

"Y será un nuevo evento, un nuevo lugar donde habrá mucha emoción. Esperamos tener una buena carrera para todos los aficionados de la F1 después de que el anterior domingo fuera difícil".