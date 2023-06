Sainz: "Tanto ruido y rumores no es el ambiente de trabajo ideal"

Barcelona.- El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 no ha sido el esperado en Ferrari, después de pasar de pelear por el título en el inicio del pasado curso contra Red Bull, a estar en la cuarta posición en el mundial de constructores, incluso por detrás de Aston Martin y Mercedes. Por eso, en Maranello han trabajado para mejorar la situación, aunque no ha resultado nada sencillo, como reconoció el propio Carlos Sainz antes de la disputa del Gran Premio de España.

El madrileño compite en casa este fin de semana, por lo que quiere dar una alegría a sus aficionados, que teñirán la grada de rojo, después de una pobre actuación en el Gran Premio de Mónaco en el que tan solo pudo finalizar en la octava plaza. En la carrera del Principado, los del Cavallino Rampante cometieron un error en la estrategia, que se suma a los ya inherentes problemas del monoplaza.

Sobre eso habló el español, quien aseguró que no es sencillo trabajar cuando hay tantos comentarios críticos hacia el conjunto italiano: "No es fácil, no voy a engañar, que luego haya rumores, y tanto ruido, no es el ambiente de trabajo ideal para revertir una situación en la que nadie está contento. Todos esperábamos un poco más, y no es lo ideal, pero viendo lo que se ha hecho en la fábrica y lo que se trae [a Barcelona], las ganas de todo el mundo de mejorar, y que quedan muchas carreras, todavía hay esperanza más que de sobra para darle la vuelta y hacer carreras consistentes".

"El inicio del año en Ferrari ha sido más duro del que nos hubiera gustado, pero rendimos y estamos intentando mejorar el coche, cambiarlo y tirar para adelante. Estoy seguro de que los resultados llegarán", comentó Carlos Sainz. "Sin embargo, también sabéis que a medida que pasa el año, yo doy más pasos."

Los de Maranello son rápidos durante los sábados, como se pudo comprobar en el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde su compañero Charles Leclerc logró la única pole position de un equipo no Red Bull, pero les falta ritmo los domingos, cuando se reparten los puntos: "Sabemos que a una vuelta no estamos mal, pero otra cosa es en la gestión con los neumáticos y la gasolina, que sufrimos en ritmo de carrera".

"Es algo que estamos intentando corregir y en lo que trataremos de dar un paso este fin de semana, aunque ya adelanto que lo que traemos no nos cambiará mucho la vida, es un primer paso a lo que creemos que es la dirección correcta para intentar acercarnos a Red Bull", explicó Carlos Sainz, quien tiene esperanzas de encontrar algo más de rendimiento en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Es un circuito en el que, además, tenemos un par de neumáticos adicionales para probar lo que queremos, y tenemos una actualización que no se esperaba para Barcelona, pero por la situación en la que estamos, y lo importante que es intentar cambiar el ritmo, el equipo en Maranello ha hecho un esfuerzo brutal, con malabares para llegar a este gran premio, por lo que eso me motiva", concluyó el español.

