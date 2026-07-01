Sainz señala la clave del fracaso de Williams en 2026: "No es cuestión de dinero"

Cuando Williams anunció que sacrificaría el desarrollo de 2025 para centrar todos sus recursos en el nuevo reglamento de 2026, el mensaje era claro: el objetivo era dejar de ser el mejor del resto para empezar a mirar de tú a tú a los grandes. Más de medio año después, la realidad ha sido muy distinta. El salto no solo no ha llegado, sino que el equipo ha dado un paso atrás. Y para Carlos Sainz, la explicación va mucho más allá del presupuesto.

Porque, si durante años la falta de recursos fue la gran losa de la histórica escudería británica, hoy ya no sirve como excusa. Desde la llegada de Dorilton Capital, Williams ha invertido millones en infraestructuras, herramientas y personal. Sin embargo, como explica Sainz, eso no garantiza automáticamente un coche ganador.

"Demuestra que no todo es dinero, y eso al mismo tiempo es algo positivo, porque sabemos que el dinero no es el problema en Williams. Tenemos presupuesto y la inversión del consejo en muchísimas áreas. El equipo ha invertido mucho en todas las instalaciones que tenemos ahora".

El español cree que la diferencia está en un terreno mucho menos visible desde fuera, pero infinitamente más complejo de construir: la forma de trabajar. Los procesos internos, la eficiencia del equipo y la capacidad para desarrollar un monoplaza siguen marcando la diferencia entre los aspirantes y los equipos que pelean por los títulos.

"Gran parte tiene que ver con los procesos, la eficiencia y los métodos de trabajo. Ahí es donde se complica todo, porque es donde tenemos que acertar, analizar qué podemos hacer mejor y también incorporar talento de otros equipos para entender en qué áreas todavía no somos suficientemente fuertes", explicó.

Y Sainz deja claro que no es un problema exclusivo de Williams. El madrileño mira a los cuatro grandes equipos y encuentra precisamente ahí la prueba de que el secreto no está únicamente en el presupuesto.

"Mirad a cualquier otro equipo. Creo que todos nos preguntamos cómo los equipos punteros han conseguido hacer lo que han hecho este año. En las últimas cinco carreras nadie ha traído más mejoras que ellos. Sigue siendo impresionante lo que son capaces de hacer".

Sainz ya está probando el Williams de 2027 en el simulador

Mientras Williams continúa buscando esas respuestas, Sainz ya trabaja con la vista puesta en el futuro. Además de intentar exprimir el FW49 durante esta temporada, dedica buena parte de su tiempo al desarrollo del FW50 de 2027 en el simulador, modificando parámetros y buscando el camino que permita al equipo acercarse, por fin, a la cabeza.

"Estoy dedicando tiempo tanto al corto plazo como al medio y largo plazo. Ya estoy haciendo trabajo de simulador con el coche del año que viene, cambiando todos los parámetros posibles para entender qué nos dará más rendimiento. Por eso tampoco tengo tiempo para mirar a ningún otro sitio. Mi plan ideal es estar aquí muchos años y ayudar a construir un coche competitivo a largo plazo".

Porque en Williams ya no creen que el dinero vaya a resolver sus problemas. Ahora toca encontrar algo mucho más difícil de comprar: la fórmula para convertir toda esa inversión en rendimiento en la pista.