Los tres pilares que definen a Alonso, por uno de sus primeros ingenieros

Fernando Alonso es el único piloto que ha disputado 20 temporadas de Fórmula 1, y su retirada no se ve a corto plazo, por lo que esa cuenta aumentará aún más. Después de un 2023 en el que volvió la ilusión, el asturiano afronta 2024 con grandes esperanzas y, probablemente, en su mejor momento.

Durante este 2024 Fernando Alonso cumplirá 43 años y, a una edad en la que la mayoría ya lo ha dejado, no acusa el bajón de rendimiento que habitualmente llega con el paso del tiempo. ¿Cómo lo consigue?

En la revista GP Racing, propiedad de esta empresa, habló de ello Rob Smedley, exingeniero de Felipe Massa en la Fórmula 1, que también lo fue de Alonso antes de llegar a la categoría reina. Cuando le preguntaron cuáles son los tres pilares que permiten al español seguir siendo tan bueno y estando tan motivado, Smedley contestó: "Talento natural. Trabajo duro. Inteligencia".

Analizando más cada uno de esos pilares, Smedley recordó la etapa de Alonso en la Fórmula 3000 con el Team Astromega. "No hay absolutamente ninguna duda acerca de su talento natural. Yo vi ese talento natural ya en 1999, cuando yo era su ingeniero de la Fórmula 3000", recuerda el británico, aunque en realidad era la temporada 2000. "Él había corrido en la Fórmula Nissan en España y luego pasó directamente a la Fórmula 3000, lo cual fue un gran salto. Así que esa era la primera vez que se mudaba".

Fernando Alonso, Astromega

"Él no hablaba nada de inglés, por lo que era difícil comunicarse con él al principio. Pero casi de inmediato, desde la primera prueba en Barcelona se presentó con su casco, sin otra preparación, casi de inmediato, y rodó a un gran ritmo, increíblemente. Era muy, muy rápido desde el inicio".

Smedley tiene ocho años más que Alonso, y aunque en ese momento no tenía la experiencia con la que cuenta ahora, ya llevaba varias temporadas en el mundo de las carreras: "Yo también era joven, tenía veintipico años, pero sabía lo suficiente acerca de los pilotos como para saber cuando se encuentra una joya. Y luego le diseñé esa temporada, obviamente estaba aprendiendo, ya sabes, sobre los nuevos coches que tenían mucha más potencia, mucho más agarre, mucha más carga aerodinámica que a los que él estaba acostumbrado. Pero al final del año, ya dominaba".

El ingeniero recuerda la victoria de Alonso en Spa-Francorchamps, donde logró la pole y su primer triunfo en la categoría para acabar cuarto en su temporada como novato: "Creo que logró la mayor victoria en la historia de la Fórmula 3000, en Spa, la mayor ventaja de siempre. Su compañero de equipo era Mark Goossens. Y ganó por un margen ridículo, no recuerdo cuánto, pero la mayor ventaja de la historia. Era muy bueno".

Fernando Alonso, Team Astromega, Marc Goossens, Team Astromega, Nicolas Minassian, Super Nova

Otra de las claves, considera Smedley, es que Alonso suma a su talento una ética de trabajo que le dan una combinación que pocos igualan: "Luego usó ese talento natural que ha mostrado durante el resto de su carrera. Durante el tiempo que trabajé con él en la Fórmula 1 en Ferrari, siempre estaba en ese modo exhibición. Se toma el trabajo en serio, trabaja duro. Como todos los grandes, tienen el talento natural, pero lo respaldan con trabajo duro. Ya sabes, algunos tienen talento natural, otros trabajan duro, pero cuando tienes las dos cosas combinadas, la suma es increíble".

"Así que es increíblemente tenaz, increíblemente trabajador, quiere sacar lo mejor de cada situación y no deja de trabajar, no deja de pensar, un gran premio no es un trabajo de fin de semana para él, es una vocación. Y está total y absolutamente comprometido con ello".

A menudo Alonso ha maravillado siendo capaz de, durante las carreras, ver lo que está pasando solo con mirar las pantallas de los circuitos. "La inteligencia, creo, se muestra de muchas maneras", dice Smedley. "Se muestra en la pista, él lo demuestra en la pista cuando tiene esa increíble capacidad no sólo para conducir el coche a 300 km/h, sino también para analizar y procesar todo lo que está pasando a su alrededor. Y eso es útil. Eso es una gran ventaja contra sus competidores, porque no sólo puede conducir tan rápido como ellos, sino que también está pensando mejor que la gran mayoría de ellos también".

"Y además la inteligencia se ve en su tenacidad, en la inteligencia emocional, la tenacidad de ser sólido como una roca mentalmente y nunca, o casi nunca, verse desestabilizado por ejemplo por su compañero de equipo. Si su compañero es un poco más rápido, no se viene abajo. Es difícil que alguna vez veas a Fernando teniendo un mal día. Tiene muy pocos días malos, es muy consistente. Y eso es debido a que cuando pones esos tres pilares juntos, obtienes a ese increíble piloto".

De hecho Smedley, cuando preguntó si Alonso tiene 41 años y le aclararon que en realidad son 42, exclamó: "Joder".

Muchos consideran que Alonso, a estas alturas, debería tener más campeonatos. Esa teoría la utiliza el propio Alonso para mantener tan alta su motivación, explica Smedley: "Sí. Porque sabe que debería tener más mundiales. Así que probablemente incluso se dice a sí mismo que tiene asuntos pendientes en este deporte".

Por último, Smedley señaló el parecido entre Alonso y Max Verstappen en cuanto a siempre querer más y no conformarse con poco: "Es muy parecido a Max Verstappen en que todo el mundo en F1 es competidor, pero solo algunos de ellos tienen ese 1% extra. Max y él tienen ese 1% extra. A Max le jodió cuando perdió su racha de victorias [ganó Sainz en el GP de Singapur], pese a que se sabía que iba a ganar el tercer título. Esa es la mentalidad de Fernando. Nunca se da por vencido. Nunca es lo suficientemente bueno. Tiene que ser la perfección. Él sólo quiere ser líder, quiere estar siempre delante y por eso es un competidor natural. Por eso no puede dejarlo. Es una droga para él".