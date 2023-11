La grandeza de Fernando Alonso a fondo, por Pedro de la Rosa

Muchas cosas se han dicho de Fernando Alonso, especialmente en esta temporada 2023 en la que ha vuelto a las primeras posiciones de la F1. Pero si alguien le conoce bien, tanto dentro como fuera de la pista, es Pedro Martínez de la Rosa, con el que ha coincidido en McLaren, en Ferrari y ahora en Aston Martin.

Durante el pasado GP de Singapur, nuestro compañero Oleg Karpov le entrevistó para la revista propiedad de Motorsport Network, GP Racing, en su número de noviembre, y aquí puedes ver la entrevista completa:

Pregunta: ¿Puedes, para empezar, darme tres pilares de la grandeza de Alonso?

Respuesta de Pedro de la Rosa: "Bueno, la cosa es que si yo supiera exactamente por qué es tan bueno, sería yo el que estaría en el coche. Así que, lo que claramente destaca de él, en comparación con cualquier otro piloto con el que he trabajado, es el nivel de pasión que tiene por el automovilismo. Le encanta lo que hace. Le encanta pilotar a diario, cualquier carrera, cualquier tipo de coche de carreras, y lo ha hecho toda su vida, y simplemente le encanta. Esa es la mayor diferencia. Y esa es la razón principal por la que con 42 años está en su pico, en su nivel máximo. Está entrenando tan duro como cuando tenía 20 años, está trabajando tan duro, si no más, de lo que hacía con 20 años, en el coche y fuera del coche. Y eso se traduce en tener su nivel de rendimiento. Obviamente, no es suficiente, hay otros pilotos que podrían entrenar tanto. Pero luego le añades un nivel de talento natural dado por Dios, que difícilmente iguala alguien. Y ese es Fernando. Ya sabes, es una combinación de factores. No es sólo pasión, pero la larga carrera que está teniendo o lo que le hace especial es porque su pasión no ha disminuido a lo largo de las décadas".

P: Si miro la clasificación de la F1 2006, solo él (y Massa, en los despachos) sigue luchando por un título

R: "Porque lo ama, lo ama más que otros, y creo que no hay otra razón. Podríamos discutir, ¿por qué es así? Bueno, sólo porque tiene un gran amor por el automovilismo. Pero cuando digo automovilismo, deportes de motor, no me refiero a la Fórmula 1. Quiero decir, cualquier tipo de coches carreras, porque cuando no está conduciendo un coche de Fórmula 1, en diciembre me llama y me dice, '¿Por qué no vamos a hacer las 24 horas de Dubai karting?', con karts de alquiler. Le gusta conducir cualquier tipo de vehículo con cuatro ruedas".

P: Esa carrera la hiciste tú con él, ¿cómo fue?

R: "Sí, la hemos hecho varios años. Y sigue siendo increíble. Porque cuando me llamó la primera vez, le dije: 'Tío, ¿no estás cansado? Acabas de hacer todo un año de Fórmula 1. Tenemos unas semanas de descanso. ¿Y ahora quieres ir a correr? ¿Y viajar a Dubai y además correr 24 horas, que es bastante duro?". Y él me dijo: 'Bueno, las carreras no me cansan'. Así que esa es la mejor respuesta. Fuimos allí e hicimos una carrera de 24 horas, lo hemos hecho varios años. Acaba siendo el más rápido de nuestro equipo, con diferencia. Y termina haciendo el máximo número de horas que se permite en cualquier equipo, alrededor de ocho horas, los otros dos pilotos hacemos el mínimo que podemos. El tío aprieta hasta en esas carreras".

"Pero es fantástico correr con él. Porque en primer lugar, es extremadamente rápido. Pero es que además actúa como director del equipo también. Por lo tanto, decide sobre la estrategia, lo tiene todo. Trae su ordenador portátil y ahí tenemos el programa de carreras. Así que es fantástico trabajar con él porque te das cuenta del nivel de detalle al que llega en cualquier tipo de carrera y lo mucho que disfruta y lo bien que lo pasamos juntos".

Fernando Alonso, David Vidales, Pedro de la Rosa, Ángel Burgueño en Dubai 2017

P: ¿Y sus ambiciones en la F1? Si no fuera por pocos puntos sería quizás cinco veces campeón del mundo. ¿Crees que esa es una parte de la motivación de por qué sigue?

R: "No, al 100%. Quiero decir, en todo el tiempo que he estado con él, nunca ha mencionado cualquier amargura de haber perdido el mundial en la última carrera. Es uno de sus puntos fuertes, que siempre que ha tenido días malos, los deja atrás y sigue adelante. No hay amargura, no mira hacia atrás. Siempre mira hacia adelante. También tiene una memoria increíble, una memoria histórica impresionante, se acuerda de detalles del pasado, de todas las curvas. Pero sin mirar por qué no ganó, o quién se equivocó, o qué pasó. Este es uno de sus puntos fuertes. Y creo que esa es una de las razones por las que siempre tiene ganas de subirse al coche, porque no lleva consigo ningún equipaje en forma de malos recuerdos".

P: Así que no hay frustración....

R: "No, no hay nada. Sería difícil para mí, porque yo sí miraría atrás y pensaría y... querría una especie de revancha, ganar eso que perdí injustamente. Pero esa no es su actitud. Y eso es lo que me gusta de él. No hay amargura, le gusta el desafío. Es un hombre al que le gusta vivir fuera de su zona de confort. Todos los días, haga lo que haga, no se siente cómodo sin saber lo que va a hacer. Tiene que ser diferente".

P: ¿Y lo de no tener familia? Y porque una cosa cuando comparas a Fernando con Michael, por ejemplo, es que en los últimos años de Michael no era el mismo Michael de antes. ¿La familia es parte de ello?

R: "Creo que sí. Simplemente no puede tener una familia y este nivel de compromiso. Y cuando se retire tendrá una familia. Creo que lo tiene muy claro, ya sabes, que en el momento en que sienta que tiene más tiempo, lo hará... Él quiere".

P: Por tanto, es una decisión consciente.

R: "Sí, él está disfrutando demasiado ahora. Y no creo que esté en un punto en su vida donde le gustaría comprometer cualquiera de las dos cosas. Él lo da todo, no importa lo que haga. Así que siempre que tenga una familia, que con el tiempo seguro que la tendrá, estoy seguro de que será un gran marido y gran padre".

P: Muchos dicen que eligió mal su carrera ¿Crees que es injustificado? Yo sí lo creo

R: "Sí, absolutamente. Quiero decir, el problema en la vida, y en la Fórmula 1, es cuando puedes elegir, porque si no puedes elegir, nadie te culpará de nada. Pero si puedes elegir, siempre te dirán: '¿Por qué fuiste aquí o allí?'. Creo que es injusto el cartel que le han colgado. Porque si hubiera ganado los dos campeonatos de los que estamos hablando, estaríamos diciendo lo genial que fueron esas decisiones y cosas por el estilo".

Fernando Alonso, Ferrari, 2010

P: Lo mismo con McLaren, en 2007

R: "Sí, exactamente. Tal vez llevaría cuatro o cinco campeonatos del mundo. Y diríamos, 'Oh, hizo los movimientos correctos en el momento perfecto'. Así que la conclusión es que ha tenido una carrera fantástica. Está teniendo una carrera fantástica. Y siempre, en muchos, muchos años a lo largo de su carrera, ha estado luchando hasta el último gran premio por el campeonato. El resultado es algo que no puede cambiar o decidir. Pero, ¿eso es lo más importante? No, levantarse cada domingo pensando, 'si tengo un buen día, puedo ganar la carrera de hoy'. Y creo que ha estado en condiciones de hacerlo muchas veces".

P: En 2012 quizás no ganó el campeonato por Spa y Japón

R: "Sí. Sí. Pero así son las carreras. Siempre digo que al final, el deporte siempre hará justicia, y creo que la justicia se aplicará con Fernando. Cualquier deportista acaba teniendo siempre lo que merece".

P: ¿Karma?

R: "Karma. Sí. Así que estoy tranquilo y confío en que el karma actuará. Se lo merece. Se merece más de lo que tiene, sí".

P: ¿Por qué está encajando tan bien en Aston Martin?

R: "Porque tiene hambre. Está motivado, ha encontrado un equipo que comparte su ambición. Y está muy contento con el ambiente que ha encontrado aquí, con la gente. Así que todo ha encajado muy bien. Y su relación con Lance es perfecta, es muy buena, es muy fuerte. Creo que todo ha funcionado en la dirección correcta, ha encontrado un equipo muy acogedor. De la misma manera, yo lo encontré, ya sabes, en un grado diferente. Obviamente, él es la estrella del equipo. Pero yo también puedo decir que este equipo tiene un ambiente y una energía fantásticos. Y no es porque estemos logrando podios, o porque ya hayamos logrado ya siete [nota del editor: en el momento de la entrevista eran siete, pero ya son ocho]. Cuando llegué aquí en noviembre de 2022, después de una temporada muy difícil para el equipo, el ambiente seguía siendo fantástico. Así que creo que el ambiente marca la diferencia, ya sabes, y la ambición del equipo, que él comparte".

P: Sobre el ambiente... Puso algo en las redes sociales Sam Russell, su mecánico, el tipo que se hizo el tatuaje en el tobillo, sobre una apuesta que hicieron. Esas pequeñas cosas son muy importantes, involucra a los mecánicos

R: "Al final somos una familia, ya sabes, somos una familia en el sentido de que Pasamos más tiempo juntos que con nuestras propias familias en casa. Así que todos esos detalles, la amistad que evoluciona, es genial sentirla. Es simplemente bonito. Si vas a pasar tanto tiempo con un equipo, tienes que confiar en ellos, y sentir el amor. De lo contrario, va a hacer tu vida más corta en el automovilismo, y en este momento, todo el mundo aquí es super feliz con Fernando. Y todos estamos trabajando muy bien juntos".

P: ¿Crees que también aplicó todas las experiencias que tuvo? El roce entre Lance y Vettel en una carrera en 2022 creó una especie de tensión. Pero Fernando estaba detrás de Lance en el GP de España y dijo que no le iba a adelantar. ¿Es algo que ha aprendido a lo largo de los años?

R: Creo que todos maduramos y nos hacemos más fuertes. Fernando siempre está pensando en los puntos de constructores. Siempre. Quiero decir, él sale del coche, y ya sabe dónde terminó Lance. Y siempre está diciendo: 'Bueno, hemos ganado 22 puntos', y está haciendo las cuentas mientras conduce, y eso no se lo he visto a ningún otro piloto. Pero lo dice en serio, no es postureo o un mensaje que dice por radio para que lo escuche la gente".

P: No es algo calculado.

R: "No. Es su actitud. Y antes de subir al coche, te puede decir, 'hoy tenemos que sumar puntos, yo puedo acabar en esa posición y Lance en la otra, y conseguimos tantos puntos'. Por lo tanto, es siempre, siempre está pensando en los constructores. Se ha convertido en un gran motivador desde la perspectiva del equipo. Desde que trabajo con Fernando, sobre todo en McLaren, he visto que es realmente bueno a la hora de motivar a una gran organización, y estoy muy impresionado con eso. Siempre tiene un mensaje para la fábrica, para las personas que no están en la pista, esos héroes anónimos. Y eso es algo que creo que él también ha aprendido. Todas las personas son importantes por sí mismas. Y él sabe cómo motivar a la gente. Lidera con el ejemplo. Porque no son sólo las palabras las que motivan a la gente, es que él trabaja muy duro. Es el primero en entrar y el último en irse, y lo da todo al volante. Así que también es eso. Va a un simulador, trabaja duro en la fábrica. Todo eso es sólo motivar y tirar de todo el equipo".

P: ¿Ha cambiado mucho Alonso en los años en los que estuvo fuera de la F1?

R: "No, no, no ha cambiado mucho. Como todos nosotros, maduramos y nos desarrollamos durante los años. Pero creo que incluso lo que le pasó es que cogió fuerzas o combustible para continuar por más tiempo. Porque sé exactamente la sensación. Yo estaba dentro de la F1 y de repente fuera por diferentes razones. No elegí dejar el deporte, pero tuve que irme o los equipos no me querían, tuve que ser piloto reserva, y luego volví a competir. Y sé lo que es estar dentro y estar fuera. Y después de unos pocos meses fuera, y especialmente un año, el segundo año, tienes muchas ganas de volver a la Fórmula 1, porque echas mucho de menos pilotar en Fórmula 1, trabajar con un equipo. Y entonces, una vez que estás de vuelta, tienes energía extra, diría yo, y has experimentado lo que es vivir sin la Fórmula 1. Y entonces te da la energía para el futuro. Y eso es algo que estoy seguro de que está experimentando, porque yo mismo lo sentí".

P: Usted dijo una vez que la edad está sobrevalorada. Las habilidades físicas...

R: "Todo... es muy individual, ya sabes, quiero decir, hay algunos pilotos que con 40 años están ya fuera de su mejor momento. A algunos otros, como a Fernando, no les veo realmente un final. En este momento no me puedo imaginar que se vaya a retirar, si está en su cima".

"Él nunca habla de retirarse, dice que aún podría estar 10 años más".

P: Sí ... ¿Podría correr hasta los 50?

R: "Absolutamente. Y en el caso de Fernando, cómo se toma todo... quiero decir, la cosa es que él no está haciendo nada especial para cuidarse en este momento. Quiero decir, por supuesto que se está cuidando, pero no es que siga un programa de nutrición diferente o un programa de entrenamiento distinto. Lo ha hecho toda su vida. Y el elemento clave aquí es que lo ha hecho siempre, no te pones a dieta para de repente alargar tu carrera hasta los 50. No, lo has hecho toda tu vida. También ha tenido suerte con los accidentes, no ha tenido malas lesiones, así que puede prolongar su carrera. Y tienes que tener el factor más importante, el denominador común es la pasión. En el momento en que no tienes pasión, no importa, porque entonces no sigues apretando, no entrenas duro, no le dedicas tiempo. Pero la cosa es que tienes que hacerlo durante toda tu vida. Y por eso Fernando es tan fuerte a su edad, y seguirá siéndolo. Lo ha hecho toda su vida, y no ha tenido años sabáticos sin entrenar o sin competir, que también es fundamental, diría yo".

