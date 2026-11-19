Fórmula 1 GP de Las Vegas

Piastri habla por primera vez tras separarse de Webber: "Es el momento de hacer cosas nuevas"

Oscar Piastri agradece a Mark Webber y Ann Neal el papel que jugaron en su llegada a la Fórmula 1 y explica en Las Vegas cómo se está organizando mientras decide quién llevará su carrera.

Pol Hermoso

Editado: 19 nov 2026, 8:22

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cuando Mark Webber y Ann Neal empezaron a llevar la carrera de Oscar Piastri, al australiano aún le quedaban dos títulos y un año entero sin correr antes de debutar en la Fórmula 1. Siete años después, el piloto de McLaren se ha dado tiempo para decidir quién se sentará al otro lado de la mesa en su próxima negociación.

En el media day del GP de Las Vegas, Piastri habló por primera vez de la separación desde que se anunció el 9 de noviembre, al día siguiente del GP de São Paulo. La decisión fue de mutuo acuerdo y, en el comunicado**, Webber explicó que su presencia en los circuitos ya se había reducido esta temporada. Piastri situó el final de la relación en esos mismos términos: "Creo que ahora es el momento adecuado para que cada uno siga su camino y haga cosas nuevas".**

"Han tenido un papel enorme en mi carrera y en que haya llegado hasta aquí, sobre todo en la última etapa de las categorías inferiores y al comienzo de mi trayectoria en la F1", dijo el australiano. "El apoyo que me dieron, tanto en el circuito como entre bastidores, fue increíblemente valioso".

Lo de entre bastidores tiene su peso. Piastri ganó la Fórmula 3 en 2020 y la Fórmula 2 en 2021, pero en 2022 todavía se quedó sin asiento en la parrilla. Cuando Alpine quiso ascenderlo tras la marcha de Fernando Alonso, Webber ya había trabajado en la vía que acabaría llevando a Piastri a McLaren en 2023, en el asiento de Daniel Ricciardo. Aquel pulso contractual marcó la entrada del australiano en la F1.

En Las Vegas, la pregunta pasó enseguida del agradecimiento a lo práctico. ¿Quién lleva ahora sus asuntos? Piastri contó que ya tiene una solución para el día a día y que se reserva la decisión de fondo. "No tengo a nadie confirmado. Ahora mismo tengo una estructura provisional, pero de cara al futuro no hay nada cerrado. Lo decidiré a su debido tiempo".

El piloto de McLaren se está tomando estas semanas para pensar también en cómo quiere organizar su entorno. "Sigo valorando cómo quiero que sea el futuro y qué equipo quiero tener a mi alrededor", explicó. De momento, esa es la novedad que dejó en Las Vegas: la etapa con Webber y Neal está cerrada y el equipo que la suceda todavía está por definir.

Diez puestos de sanción y poca energía para remontar en Las Vegas

En la pista, Piastri ya sabe que le tocará recuperar terreno. McLaren ha montado su quinto motor de combustión de la temporada tras un problema de fiabilidad y el australiano perderá diez puestos en la parrilla. Espera que las largas rectas del Strip den juego. "Va a ser bastante interesante y probablemente veamos bastantes adelantamientos. En cuanto a lo competitivos que seremos, nos cuesta saberlo. Prefiero llegar sin hacerme demasiadas expectativas".

Esas mismas rectas que le ofrecen opciones para remontar también ponen en aprietos a McLaren. Piastri tiró de un precedente para explicar lo que espera del despliegue eléctrico. "Aquí nos va a faltar energía para desplegar. Es parecido a Monza. Ya hemos visto algo así este año, pero vamos a ir bastante justos de energía en casi toda la vuelta".

Si llueve, al reto de gestionar la energía se sumará el de poner los neumáticos en temperatura y acertar con los reglajes. En cuanto a quién puede sacar más partido de las rectas, el australiano tiene dos equipos en mente. "Red Bull ha sido muy competitivo en recta en algunas carreras, y en otras la referencia han sido los coches con motor Mercedes, incluido el nuestro. Espero que Red Bull y el equipo oficial Mercedes sean las referencias a batir aquí".

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