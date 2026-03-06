Piastri, contrariado tras "la sesión más complicada que he tenido nunca en F1"

Mercedes y Ferrari llegaban a Australia como favoritos, pero Oscar Piastri dejó claro de inmediato tras las dos primeras sesiones de entrenamientos que las cosas no son tan evidentes. Justo después de la FP2, dijo a la prensa que la FP1 había sido "la sesión más complicada" que había vivido en la F1.

El piloto, nacido y criado en Melbourne, se enfrentó a varios retos en esa primera sesión y no pasó del sexto puesto, a más de un segundo de Charles Leclerc, antes de que la FP2 transcurriese con bastante más normalidad para el australiano de McLaren.

"Sin duda fue diferente, eso está claro", declaró Piastri al término de la sesión. "La primera sesión de entrenamientos libres fue difícil. Con diferencia, la sesión más complicada que he tenido nunca en F1".

"La segunda sesión de entrenamientos fue mucho mejor". El equipo y Piastri pudieron completar su programa habitual, lo que se tradujo en vueltas consistentes: "La segunda sesión de entrenamientos se sintió más como una nueva normalidad", explicó el piloto de 24 años. "Todo fue un poco más fluido. Todo fue más uniforme y el coche se comportó más como esperábamos. Eso fue positivo".

Sin embargo, Piastri cree que el fin de semana aún le depara muchos retos, especialmente de cara a la clasificación. Según él, los pilotos y los equipos aún no tienen una idea clara de cómo de difícil será completar una buena vuelta.

"Va a ser difícil", dijo sobre la clasificación. "En este momento, aún no sabemos exactamente cómo de complicado será. Ya es difícil completar bien las sesiones de entrenamiento si no estás en la misma secuencia que los otros coches".

Oscar Piastri marcó el mejor tiempo ante su público en la jornada inaugural del GP de Australia. Foto de: Alastair Staley / LAT Images a través de Getty Images

Piastri se refería al hecho de que muchos pilotos no comienzan su vuelta rápida hasta la mitad de la recta, para no perder demasiada energía: "Esto hace que sea muy difícil evaluar dónde está el coche que viene detrás. Así que hay muchas peculiaridades a las que todavía tenemos que acostumbrarnos".

Además, espera que los equipos puedan dar pasos importantes durante la noche mejorando la configuración. Debido a los problemas logísticos causados por la guerra en Oriente Medio, los equipos pueden seguir trabajando en los coches esta noche. "Muchos equipos encontrarán muchas cosas esta noche al colocar todo más cerca del lugar donde quieren que esté", dijo Piastri.

En cuanto al orden jerárquico, Piastri modera las expectativas de que McLaren esté muy por detrás de Mercedes y Ferrari en condiciones de carrera. Según él, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas al respecto.

"Es difícil de decir", afirmó. "No he tenido la sensación de que estemos muy por detrás de Mercedes y Ferrari. Quizás estemos un pequeño paso por detrás. Pero lo más importante ahora es lo cerca que puedes estar del cien por cien de tu propio potencial".