Piastri se suma a las críticas a 2026: "La forma natural de ir rápido no funciona"

Oscar Piastri afrontó la primera clasificación de la temporada 2026 de Fórmula 1 en casa, en Melbourne, con un sabor agridulce. El piloto australiano colocó su McLaren en quinta posición, por delante de algunos de sus rivales directos, pero lejos de la lucha por la pole y, sobre todo, a una distancia preocupante de unos Mercedes que dominaron con autoridad.

La sesión dejó dos conclusiones claras en el paddock: el impacto inmediato del nuevo reglamento técnico y la superioridad mostrada por Mercedes. Y Piastri no rehuyó ninguno de los dos temas tras bajarse del coche. Sobre el primer punto, el piloto de McLaren admitió que la diferencia mostrada por el equipo alemán sorprendió por su magnitud, especialmente tras unas sensaciones algo más optimistas el viernes.

Mira cómo fue la qualy: Fórmula 1 Incontestable pole de Russell en Australia y Mercedes arrasa; Alonso roza la Q1

"Después de ayer quizá teníamos una imagen demasiado optimista, porque sentíamos que estábamos en la pelea. Pero tras el tercer entrenamiento libre ya no lo parecía", explicó. "Lo más evidente era la velocidad punta. No sé si después de la clasificación sigue siendo exactamente lo mismo, pero claramente es algo que tenemos que entender".

George Russell firmó la pole con siete décimas de ventaja sobre el tercer clasificado, una diferencia enorme en el arranque de una nueva era técnica. Pese a ello, Piastri cree que el panorama detrás de Mercedes está mucho más apretado de lo que refleja la tabla. "Siempre hemos pensado que todos estábamos bastante cerca, luego Mercedes dio un salto adelante y el resto seguimos bastante juntos", señaló.

Sin embargo, el australiano también reconoció que su McLaren no dio el salto esperado a medida que avanzaba la clasificación. "Para mí lo más grande fue que no parecía que ganáramos mucho rendimiento en la clasificación. Al menos yo no sentí que ganara mucho", comentó. "No sé si es el coche o el piloto, pero la manera en la que tienes que intentar ir más rápido es compleja".

"La forma natural de ir rápido no funciona"

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ese comentario enlaza directamente con el otro gran debate del fin de semana: el comportamiento de los nuevos coches bajo el reglamento de 2026, que obliga a gestionar con precisión la energía disponible durante la vuelta.

Preguntado por si resulta divertido pilotar estos monoplazas en clasificación, Piastri respondió con una sonrisa irónica: "Es diferente". La gestión energética se ha convertido en el eje de cada vuelta rápida, con pilotos obligados a levantar el pie del acelerador en plena vuelta para recuperar energía o activar modos específicos para las rectas. Una situación que el australiano describe como un desafío enorme.

"No sé exactamente cómo fue la vuelta de Mercedes, pero nosotros levantábamos y dejábamos rodar el coche tres veces por vuelta", explicó. "También usamos dos ‘super clips’ y en algunas curvas tenemos, básicamente, 450 caballos menos. Es un desafío enorme al que acostumbrarse".

Ese nuevo enfoque cambia radicalmente la forma de pilotar y también aumenta la carga de trabajo dentro del cockpit. "Miramos mucho el ‘dash’, sí", admitió. "Y todos habéis visto cómo tenemos que empezar ahora una vuelta de clasificación, lo cual no es ideal".

Más gestión y menos instinto al volante

Para Piastri, el mayor problema de estos coches es que la manera natural de atacar una vuelta ya no funciona como en la Fórmula 1 reciente. "La forma en la que naturalmente quieres ir rápido… claramente no funciona", reflexionó. "Quizá hay que ser mucho más restrictivo o analizarlo más".

Pese a todo, el australiano cree que algunas de estas limitaciones podrían variar según el circuito a lo largo del calendario. "Habrá pistas en las que sea mejor. Ahora mismo hay dos tipos de circuitos: los que están limitados por energía y los que tienen energía de sobra. Y ambos tienen problemas", explicó. "Cuando estás limitado de energía como aquí, es mucho más evidente para todo el mundo".

El piloto de McLaren confía en que la situación mejore con el tiempo, aunque admite que no será sencillo. "Creo que mejorará un poco", dijo. "Pero hay cosas fundamentales que claramente no serán fáciles de arreglar".

¡No te lo pierdas!: Fórmula 1 A qué hora es la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo verla