Perez: "Lamentablemente, en la F1 no están los mejores pilotos"

El mexicano se llevó su primera victoria en F1 con una impresionante remontada desde la parte trasera del pelotón en el Gran Premio de Sakhir.

Pero a pesar de su triunfo, que ha dejado a Racing Point a punto de asegurarse el tercer puesto en el campeonato de constructores, Pérez corre el peligro de quedarse fuera de la F1 el próximo año.

Sebastian Vettel le sustituirá en el renombrado equipo Aston Martin para el próximo año, y su única esperanza reside en Red Bull, que no descarta renovar a Alex Albon.

Pérez tiene claro que su destino ya no está en sus manos, pero dice que su reciente rendimiento le convence aún más de nunca darse por vencido en un futuro en la F1.

Ha reiterado que ya hay ofertas para 2022, pero también cree que es una triste situación para la F1 que alguien como él no pueda encontrar un buen asiento.

"Sí, ya tengo algunas buenas opciones para 2022, así que mi mejor opción es obviamente seguir adelante el año que viene", dijo. "Pero si tengo que detenerme, no es un desastre, porque puedo volver en 2022".

"Las reglas van a cambiar tanto que, de alguna manera, no creo que vaya a ser tan difícil para un piloto ponerse al día tras un año en blanco".

"Estoy en paz conmigo mismo. Creo que Esteban [Ocon] ha mencionado que pilotos como él pierden asientos, pero que así es la Fórmula 1".

"Puede ser realmente difícil y, lamentablemente, en la Fórmula 1 no están los mejores pilotos. Así que seguimos presionando y cumpliendo y creo que esa es la mejor manera de hacerlo".

Ocon, que tuvo que estar año fuera de la F1 antes de volver con Renault esta temporada, cree que la situación en la categoría no es normal si pilotos como Pérez no pueden encontrar un volante.

"Es uno de los mejores y no se le puede dejar fuera", dijo el francés, que terminó detrás de Pérez el domingo. “No sería normal. Pero a veces el deporte es así, lamentablemente, y no acabas en las mejores situaciones".

"Por mi parte, obviamente ha sido un año difícil, pero estaba en buenas manos. Tenía mucha gente que creía en mí y me apoyaba, lo que me ha ayudado a volver después de una temporada fuera, y aquí estamos. No es es fácil volver a ponerse en marcha, pero después de correr un poco, llegas al punto óptimo", concluyó Ocon.

