Pérez, dolido por el Safety Car: "Lo teníamos en la bolsa"

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez salía desde la pole position en el Gran Premio de Arabia Saudí por primera vez desde que está en Fórmula 1, y aunque controló la primera parte de la carrera, su primera parada en boxes llegó en el momento más inoportuno.

En la salida, el mexicano cerró la puerta a Charles Leclerc, que trató de atacarle, y estableció una diferencia que rondaba en los 1.5 segundos de diferencia frente al Ferrari que había ganado la primera ronda del mundial.

En la vuelta 16 comenzó la caída de Checo Pérez. Fue el primero de los pilotos de delante en entrar en boxes tras el amago de Ferrari con Leclerc, pero el mexicano tuvo la mala suerte que momentos después Nicholas Latifi se chocó contra el muro y causó un Virtual Safety Car que pronto se convirtió en un coche de seguridad para retirar el Williams del canadiense, que ya había provocado una bandera roja el sábado en la clasificación.

Eso lo aprovecharon el resto de los pilotos líderes para entrar, mientras Pérez debía rodar lentamente por la pista hasta acabar bajando al cuarto después de ceder la tercera posición en la reanudación a Carlos Sainz para evitar una sanción, porque español había cruzado antes la línea de coche de seguridad al salir de boxes.

Desde ese momento Sergio Pérez no pudo reponerse y acabó cuarto, tres posiciones por detrás de su puesto de salida.

"Era cuando necesitábamos hacerla", dijo en FOX Sports sobre su parada. "Si no entraba estaba en peligro porque había un pequeño riesgo de undercut, antes de eso teníamos la carrera controlada"

"Teníamos margen suficiente para el undercut, una pena, pero son cosas que no puedes controlar y en esa vuelta se pegó un Williams".

En DAZN F1, explicó: "Una pena, pero hay cosas que no puedes controlar como piloto. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nos tocaba, y desafortunadamente no fue suficiente para ganar la carrera. Increíble, Latifi, cuando menos lo necesitaba, fue cuando pasó. Y no solo virtual safety car, sino safety car, y perdimos la carrera ahí".

"Teníamos la carrera en la bolsa".

Aun así, Pérez quiso mirar el lado positivo pese a admitir dolor: "Tenemos que mirar para adelante y seguir trabajando, porque son de las carreras que duelen mucho".

Pérez se mostró orgulloso con su primera tanda, pese al resultado final: "Lo hice perfecto. Hice la arrancada, dominamos el primer stint que es el mas complicado porque de ahí la carrera se cuadra, pero así son estas cosas".

Por último tuvo palabras positivas hacia Red Bull y su compañero, un Max Verstappen que se llevó un triunfo que parecía destinado a Checo: "Con ganas de estar ahí [en Australia], pero estoy contento por el equipo, por Max. Después del resultado de la pasada carrera estoy contento".

Las fotos de Sergio Pérez en el GP de Arabia Saudí 2022 de F1

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 1 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 2 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 3 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 4 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 5 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 6 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 7 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 8 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 9 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 10 / 42 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 11 / 42 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, el resto del pelotón 12 / 42 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 13 / 42 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 14 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 15 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Arrancada Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 16 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Arrancada Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 17 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Arrancada Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr. 18 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Arrancada Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr. 19 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Arrancada Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr. 20 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Arrancada Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr. 21 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Inicio Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr. 22 / 42 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Inicio Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr. 23 / 42 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los mecánicos llevan a Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 24 / 42 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 25 / 42 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas, Fernando Alonso, Alpine y Sergio Pérez, Red Bull Racing 26 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas, Fernando Alonso, Alpine y Sergio Pérez, Red Bull Racing 27 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, de Red Bull Racing, George Russell, de Mercedes y Alex Albon, de Williams, en el autobús de los pilotos 28 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas, Fernando Alonso, Alpine y Sergio Pérez, Red Bull Racing 29 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari y Sergio Pérez, Red Bull Racing 30 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc y Sergio Pérez, Red Bull Racing 31 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 32 / 42 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 33 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 34 / 42 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 35 / 42 Foto de: Red Bull Content Pool Charles Leclerc, de Ferrari, felicita al Ganador de la pole Sergio Pérez, Red Bull Racing 36 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Sergio Pérez, Red Bull Racing 37 / 42 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Ganador de la pole Sergio Pérez, Red Bull Racing es entrevistado por Johnny Herbert, Sky TV 38 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Sergio Pérez, Red Bull Racing es entrevistado por Johnny Herbert, Sky TV 39 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra 40 / 42 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Ganador de la pole Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra 41 / 42 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Ganador de la pole Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra 42 / 42 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images