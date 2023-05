Pérez: "Cometí un gran error; será una carrera imposible"

Por segundo año consecutivo, Sergio Pérez acabó la clasificación del GP de Mónaco estrellándose. Pero si el año pasado fue en la Q3 y no le impidió llevarse una gran victoria el domingo, el panorama parece muy distinto este fin de semana, ya que tendrá que salir último tras haber cometido un error en la primera ronda.

Pasados los primeros 5 minutos, después de haber hecho una primera vuelta cronometrada, el mexicano perdió el control del Red Bull en Santa Devota, y acabó impactando de manera lateral contra las barreras. La pista fue mejorando y, cuando de nuevo hubo bandera verde, todos mejoraron, relegándole a la última plaza.

Por si te lo perdiste: Vídeo: ¡accidente de Pérez en la Q1 del GP de Mónaco de F1!

Lejos de buscar excusas y escudarse en el tráfico siempre traicionero del circuito urbano de Montecarlo, Pérez admitió desde el primer momento el fallo, y explicó que perdió la parte trasera del RB19 sin poder hacer la curva ni evitar el choque contra las protecciones.

"Las cosas habían ido bien, he vuelto a estar contento con el equilibrio del coche después de lo de ayer", dijo sobre la jornada del sábado. "Por supuesto, en la Q1 mejoras a cada vuelta, todo el mundo está tratando de aumentar su confianza, buscamos los límites de una manera diferente de lo habitual", declaró a Sky Sport F1.

"Perdí la parte trasera muy tarde, cuando estaba entrando en la curva y en ese momento me convertí en un pasajero y no pude hacer nada más. Ya no podía girar el volante simplemente tocarme y seguir, no pude hacer la curva y choqué contra el muro. Cometí un gran error y lo siento mucho por el equipo", continuó.

"Estoy muy decepcionado conmigo mismo, va a ser muy difícil conseguir algo mañana".

Luego, admitió sorpresa por lo ocurrido: "Un día increíble. No puedo creer lo que he hecho. Me ha pillado por sorpresa, con la parte trasera fuera de control, especialmente al final de la curva".

"Sí, fue una gran sorpresa, pero decir eso no es buscar excusas. Debería haberlo hecho mejor, y todo lo que puedo decir es que lo siento mucho por mi equipo, porque pones tanta energía, tanto trabajo preparándolo todo, y luego decepcionas a todo el mundo de esta manera..."

"Hoy estoy súper decepcionado conmigo mismo y sé que mañana va a ser una carrera imposible".

Sergio Pérez, accidente en el GP de Mónaco

El #11 llega al GP de Mónaco en la segunda plaza, a solo 14 puntos de su compañero Max Verstappen, que arrancará desde la pole position este domingo con posibilidades reales de sumar 25 o 26 puntos y dar un golpe al campeonato.

El Red Bull, con permiso de Aston Martin y Ferrari, es el mejor coche de este fin de semana. Sin embargo, la naturaleza de los monoplazas actuales, de 5 metros de largo y 2 de ancho, hace casi imposible adelantar en Mónaco más allá de la estrategia.

"Mi carrera será una pesadilla", lamentó Pérez, "porque será realmente muy difícil remontar. Tenemos el coche más rápido, pero es imposible adelantar aquí, especialmente con monoplazas tan anchos, así que espero una carrera extremadamente difícil".

El de Guadalajara ni siquiera confía en la lluvia, y cree que incluso una carrera en mojado sería muy complicada y cambiaría poco el escenario.