Verstappen: "Me gusta ver a Alonso ganar, pero me gusta ganar a mí"

La clasificación del Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1 fue todo un espectáculo, con un duelo a varias bandas en el que Max Verstappen se llevó la pole position gracias a un increíble sector final. Todo estaba de cara para Fernando Alonso después de que el neerlandés no mejorara los registros del asturiano al comienzo de su vuelta, pero el vigente campeón del mundo no se rindió y, rozando los muros, paró el cronómetro para salir por primera vez en su vida desde el primer lugar en el Principado.

Así pues, el holandés tiene todas las opciones de llevarse la victoria en la carrera sobre las calles monegascas, en donde tocó las protecciones en su último intento, demostrando que no tenía margen de error como en otras ocasiones en las que Red Bull Racing era un monoplaza dominante.

Cuando se bajó el monoplaza, Max Verstappen contó cómo fue su sábado: "Creo que mi vuelta de calentamiento no ha sido ideal, he tenido que ir más lento porque me han molestado, por eso quizá mi primer sector no haya sido tan bueno, y después ha ido mejorando. También tiene que ver con los frenos, que deben estar preparados en todo momento".

"Estoy muy contento, sabíamos que nos iba a costar un poco juntarlo todo, ayer no fue el mejor comienzo pero seguimos mejorando, pero en la clasificación hay que ir a por todas y arriesgarlo todo", continuó el neerlandés. "No ha sido la mejor [pole position] de mi trayectoria, no ha sido tan buena. Estoy contento por mi primera pole position aquí, porque todos estaban apretando desde la Q1, y yo iba al límite desde el principio, como en el último sector, donde tenía que recuperar eso que me faltaba".

A su lado tendrá a un piloto muy hambriento, un Fernando Alonso que busca la victoria 33, y sobre eso también habló el de Red Bull, quien reconoció que sería bueno ver al español en lo más alto, pero que prefiere verse a sí mismo ahí: "Me gusta ver a Fernando [Alonso] ganar, pero también me gusta ganar a mí, es complicado, lo pensaré".

Regresando a lo que fue su giro, concluyó diciendo que arriesgó porque sabía que estaba por detrás del ovetense: "Mi primer sector no fue el ideal en mi última vuelta, creo que en la primera curva fui un poco cauteloso, pero entonces supe que estaba detrás, así que en el último sector lo di todo, toqué algunos muros. Necesitamos una salida limpia, hay poca distancia gasta la primera curva, y en Mónaco pueden pasar muchas cosas, ¿verdad?".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!