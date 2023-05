Sainz lamenta los tres coches que le impidieron ser top 3 en Mónaco

Pese a que mostró buen ritmo en los entrenamientos libres, Carlos Sainz finalmente no pudo luchar por la pole position del GP de Mónaco al encontrarse en el lugar equivocado en el momento más inoportuno durante la Q3 de la clasificación.

El madrileño había pasado a la Q2 tras momentos de tensión, con una buena vuelta final que le sacó de la zona de eliminación, en una primera ronda de Q1 en la que su compañero Charles Leclerc se había quejado de que le había molestado. Luego, en la Q2, pasó con el séptimo mejor tiempo, y en el primer intento de la Q3 se quedó a solo 29 milésimas (0.029s) de Alonso, en el segundo puesto provisional.

Sin embargo, en el intento definitivo se encontró con tráfico y no solo no estuvo en el ritmo de Max Verstappen y Fernando Alonso, sino que además se vio superado por el Alpine de Esteban Ocon. "Sí, después del primer run estaba en una buena posición, pero desgraciadamente en el segundo hemos salido muy pronto y me he encontrado a tres coches durante mi vuelta rápida", describió a los micrófonos de DAZN F1, contrariado.

El madrileño señaló a los coches que se encontró durante su vuelta rápida y a los que tuvo que adelantar, un Red Bull, un AlphaTauri y un McLaren: "He perdido un par de décimas en el primer sector y eso me ha costado probablemente estar en el top 3 hoy. Verstappen en la curva 4, Tsunoda en la 6, 7 y 8 y luego Lando en la penúltima curva...".

"En Mónaco, hacer una vuelta limpia pasando a tres coches es complicado, tendremos que analizarlo y por lo menos el ritmo en Q3 era bueno".

Sainz arrancará en tercera fila junto a Lewis Hamilton y por el lado izquierdo, detrás del otro Ferrari de Leclerc, que fue tercero. Sobre la carrera, lamentó no haber podido terminar más arriba, viendo el historial del circuito urbano de Mónaco, donde en los últimos 18 años 15 veces ha ganado un piloto que salía en la primera línea.

"Mañana será otro día, seguro, pero hoy creo que hemos dejado escapar una oportunidad muy buena de estar entre los tres primeros en parrilla. Pero bueno, es lo que hay, me ha tocado a mí encontrarme a esos tres coches y habrá que ver cómo podemos remontar", concluyó.