Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

Se acabaron las puertas cerradas y los secretos. La Fórmula 1 se prepara para el primero de los dos test de pretemporada en el circuito de Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, con la primera jornada fijada para mañana, miércoles 11 de febrero, y la última para el viernes 13 de febrero.

En los tres primeros días de pruebas en Bahrein, todos los equipos podrán probar exclusivamente con los tres compuestos ya utilizados en el shakedown a puerta cerrada que tuvo lugar a finales de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Esto significa que los pilotos podrán seguir evaluando los tres compuestos más duros de la gama fabricada por Pirelli para la temporada 2026. Se trata del C1, C2 y C3. Cada equipo dispondrá de 28 juegos de neumáticos de seco y, de forma obligatoria, un juego de intermedios.

Para Pirelli será una prueba importante, ya que los equipos seguirán trabajando con los compuestos ya utilizados en Barcelona, pero en una pista que debería ofrecer temperaturas muy diferentes a las de España. Sakhir debería ofrecer una imagen más fiel tanto en cuanto al rendimiento como al comportamiento general de los compuestos del suministrador italiano.

En la segunda prueba en Bahrein, prevista del 18 al 20 de febrero, los equipos tendrán a su disposición toda la gama de Pirelli para 2026, lo que significa que también contarán con el C4 y C5, los dos más blandos. Para entonces, los equipos podrán contar con un máximo de 24 juegos cada uno y no se suministrarán neumáticos para lluvia. Es importante destacar que se podrán usar las gomas ya montadas y con menos de 10 vueltas de la semana anterior.

Los equipos han podido solicitar libremente los compuestos deseados, respetando el número máximo de neumáticos permitidos (24) para cada cita y que la selección fuese válida para la primera prueba.

Reconocimiento de los compuestos

En cuanto a la segunda prueba en Sakhir, Pirelli ha proporcionado las indicaciones para poder reconocer las 5 neumáticos para seco que suministrará a los equipos.

En ambas pruebas, los compuestos más duros, el C1 y C2, serán blancos, los C3 y C4 serán amarillos, mientras que el más blando, C5, se caracterizará por el color rojo. Además, los compuestos C1, C3 y C5 tendrán una decoración especial con la bandera a cuadros, mientras que los C2 y C4 solo llevarán el logo de Pirelli y P Zero.

Por este motivo, tendremos que estar especialmente atentos en la primera prueba que comenzará mañana. Los C1 serán blancos con bandas del mismo color. Los C2, en cambio, no serán amarillos, sino que solo tendrán las inscripciones blancas, sin bandera a cuadros. Los C3 serán los únicos amarillos y también tendrán bandas del mismo color. Pirelli ha confirmado que este sistema solo se utilizará en las pruebas y no durante la temporada, en la que se mantendrán los colores de los neumáticos: blanco para los duros, amarillo para los medios y rojo para los blandos.