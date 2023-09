Esto dice nuestro panel internacional de F1 sobre el caso Massa-2008

Felipe Massa está haciendo todo lo posible por cambiar los resultados de la temporada 2008 de Fórmula 1. ¿Tiene posibilidades de éxito el brasileño? ¿Tiene razón al reabrir la herida con la FIA y la F1 después de 15 años? El panel internacional de Motorsport.com lo analiza.

Jonathan Noble, Motorsport.com Global

"Va a ser muy difícil de conseguir"

El proceso legal iniciado por Felipe Massa tiene obviamente muchas capas. En mi opinión, no hay duda de que el brasileño quiere respuestas sobre lo que realmente ocurrió a finales de 2008. La entrevista original con Bernie Ecclestone sugiriendo una conspiración puede no ser 100% exacta sobre lo que realmente sucedió. Los detalles que han salido a la luz sobre qué y cuándo sabía la FIA sobre la polémica del Crashgate crean suficientes dudas como para justificar una investigación más profunda.

Creo que una revisión del GP de Singapur en el sentido que quiere el equipo de Massa, ya sea anulando toda la carrera o utilizando la clasificación antes del accidente de Nelsinho Piquet, va a ser muy difícil de conseguir. No recuerdo ningún caso en el que los errores de un equipo en una carrera hayan provocado que se anule toda la carrera. Eso sentaría un precedente increíble, lo cual no es necesariamente bueno.

Sea cual sea la dirección que tome el caso y los argumentos que presente el equipo de Massa, el mayor éxito para él puede ser acabar con el misterio sobre lo que realmente ocurrió entre bastidores en la FIA, y con Ecclestone, en 2008.

Si hubo una conspiración para mantener las cosas en secreto, lo cual va en contra de los estatutos de la FIA, entonces debe hacerse público. Pero incluso si esos hechos se revelan en los próximos meses, sigue siendo difícil pensar que haya lugar para eliminar el GP de Singapur de 2008 de los libros de historia.

La medida más estricta que la FIA podría haber tomado en ese momento habría sido excluir a todo el equipo Renault de la carrera, y si eso ocurriera, seguiría sin ser suficiente para que Massa ganara el título.

Jacobo Vega, Motorsport.com España

Creo que va a ser muy difícil para Massa poder ganar este caso 15 años después. Es verdad que hay nuevas evidencias, como lo que dijo Ecclestone en aquella entrevista de que ellos ya lo sabían, y en ello se basa Felipe para tratar de reabrirlo y tratar de revertir los resultados de esa carrera. Pero tratar de reabrir un campeonato 15 años después lo veo complicado, es muy difícil que la FIA o el Tribunal Administrativo del Deporte o la instancia que sea vaya a permitir hacer eso.

Ahora, con las herramientas que hay, se ha visto que en muchos partidos de fútbol han habido goles en fuera de juego o sin ir más lejos con la mano, como la Mano de Dios de Maradona en el 86, y me parecería absurdo que esos equipos quisieran revertir ese campeonato y ver qué pasa. Porque, ¿qué haces? ¿Anulas solo ese gol? ¿Anulas solo la carrera de Singapur? Porque luego ya todo el campeonato viene dado por el resultado de Singapur, y obviamente no es lo mismo.

Luego aparte yo creo que Massa no tiene mucho derecho a quejarse, porque ese campeonato lo pierde por sí mismo: todos los trompos que comete en Silverstone, en la misma carrera de Singapur se la podría haber disputado a Alonso... Es difícil adelantar allí, pero el podio lo tenía en la mano si su equipo no le hubiera hecho salir antes de tiempo de boxes, que se llevó la manguera puesta.

Es verdad que hubo un amaño, eso está demostrado, y que Piquet Jr se chocó adrede para facilitar que Fernando Alonso, que ya había parado en boxes, se beneficiase de las reglas de ese año con Safety Car y ganase la carrera, pero no pasa de ahí. Está amañada, se castigó a los responsables, a Fernando no le han quitado la victoria, no le quitaron los puntos en el campeonato, sigue todo en las estadísticas.

Por tanto reabrir esa carrera, quitar Singapur de las estadísticas, de todo, y quitarle un campeonato a Hamilton, veo que lo tiene muy complicado y que además no es justo que sucediera, porque es un campeonato en el que hubo 18 carreras y no es justo que quieran cambiar el resultado solo de una, porque seguramente además de un amaño hubo muchos errores por parte de Massa y de Ferrari que, de no haber cometido, habría ganado el mundial.

Erick Gabriel, Motorsport.com Brasil

"La F1 tiene la oportunidad de demostrar su grandeza"

Creo que es muy importante separar los errores cometidos por los pilotos, los equipos e incluso los directores de carrera. Los errores forman parte de este deporte. Que la manguera de combustible de Ferrari se atascara en el coche es parte del deporte.

Que Massa perdiera oportunidades de sumar puntos hasta el terrible Gran Premio de Brasil de 2008 también forma parte del deporte.

El Crashgate no fue un error, fue una acción deliberada, tramada y planificada, y eso no forma parte del deporte. Creo que Massa debe llegar tan lejos como sea posible para anular los resultados del Gran Premio de Singapur de 2008.

Si el tribunal -de cualquier país- lo entiende y decide que la carrera ya no se puede tener en cuenta, sería una demostración de la grandeza de la F1 aceptar esa decisión. Es increíble la resistencia de la gente de la F1 a algo que tiene que ver con la honestidad, la integridad y la justicia. Y ni siquiera voy a comentar lo bien que se llevaron las personas involucradas en esa historia después de 2008, salvo el propio Massa.

La propia F1 tiene una gran oportunidad de demostrar su grandeza en este caso, por complicado que sea, que involucra a personas que siguen vinculadas a la categoría.

Otro elemento importante es Lewis Hamilton.

En un mundo ideal, el título de ese año se repartiría entre los dos pilotos porque ninguno de los dos tuvo nada que ver, pero si no se entiende así y se le quita el título a Hamilton, su importancia en la F1 no disminuirá, seguirá siendo uno de los pilotos más grandes de la historia.

Roberto Chinchero, Motorsport.com Italia

"Felipe debería haber elegido otro objetivo"

Puedo imaginar la reacción de Felipe cuando leyó las palabras de Bernie Ecclestone sobre el Crashgate. Puedo entender su decepción y frustración. Así que entiendo su reacción.

Al mismo tiempo, estamos hablando de un incidente que tuvo lugar hace 15 años, en el que están implicados nombres muy conocidos. En mi opinión, estas son las personas a las que Felipe debería dirigirse. Creo que es imposible cambiar el resultado deportivo, simplemente porque lo sucedido no ocurrió en la última carrera de la temporada, por lo que los competidores en la fase final del año compitieron en base a la situación del campeonato en ese momento.

El único objetivo que puede conseguir Massa es una compensación económica, pero hay que decir que la gente que dirige la FIA hoy en día no tuvo nada que ver con este caso, y sería extraño que se le pidiera a la FIA que pagara, dado que muchas de las personas que estuvieron directamente implicadas en la historia todavía siguen por aquí.

Ronald Vording, Motorsport.com Países Bajos

"Cambiar los resultados podría abrir una caja de pandora"

El jueves del GP de Italia vimos una pancarta con el texto 'Felipe Massa campione del mondo 2008' en el Autodromo Nazionale Monza. En 24 horas fue retirada, lo que demuestra lo delicado que parece el tema...

Yo tengo una opinión diferente al respecto. En primer lugar, creo que Massa tiene derecho, como cualquier ciudadano, a intentar hacer lo que quiera legalmente, porque se siente víctima de una injusticia y debería haber sido campeón del mundo hace casi quince años.

En ese sentido, no podemos culparle por imaginar sus posibilidades basándonos en la información que tiene ahora, aunque al mismo tiempo creo que sus intentos son y deben ser inútiles al final.

Por mucho que todo el mundo tenga derecho a defender su caso, creo que el resultado final tiene que ser que el campeón del mundo de 2008 se quede como está. Millones de personas vieron el emocionante final del GP de Brasil de 2008 y presenciaron uno de los momentos más intensos de la historia reciente de nuestro deporte, que no sería superado hasta trece años después.

Por ello, creo que sería muy malo para la F1 que el resultado de aquel día se cambiara quince años más tarde. Sí, Massa puede tener razón en que el resultado podría haber sido diferente con una carrera justa en Singapur, pero creo que eso debería haberse resuelto en un plazo razonable -que es el mayor problema aquí, por supuesto- y no quince años después.

Cambiar el orden del campeonato también podría abrir una caja de pandora, una que la F1, la FIA y, sobre todo, el deporte en su conjunto no deberían querer abrir. Porque si cambia el resultado, ¿significará que todos los resultados deportivos controvertidos pueden cambiarse más de una década después? ¿Abre la puerta a todos los que se sientan injustamente tratados en su momento, basándose en nueva información que surge muchos años después? ¿Y significa para los aficionados que no conocerán el resultado final de una temporada hasta dentro de quince o veinte años?

Más o menos por la misma razón, creo que habría sido catastrófico para la Fórmula 1 si hubieran admitido la protesta de Mercedes después del GP de Abu Dhabi de 2021, para cambiar el resultado de un evento que vieron millones de aficionados en todo el mundo y que estaba -por extraño que hubiera sido para algunos- aún dentro de los límites del reglamento.

Sin duda, eso habría provocado una contraprotesta o una acción legal de la otra parte, con lo que el deporte en su conjunto sería potencialmente el mayor perdedor en este caso. Lo mismo puede decirse de acontecimientos que tuvieron lugar hace quince años. Así que sí, Massa tiene derecho, como cualquier otro individuo, a luchar por su causa, pero no sería una buena idea para la Fórmula 1 que el resultado de cada momento emocionante o ligeramente controvertido pudiera cambiarse mucho después de que se hayan entregado los trofeos.

Christian Nimmervoll, Motorsport-Total.com y Motorsport.com Alemania

"Ganar el título en los tribunales no te hará feliz"

Tengo sentimientos encontrados al respecto. En primer lugar, entiendo que defienda sus derechos. Si ha sido agraviado, y parece que lo ha sido, entonces sí, creo que está bien defender esos derechos. Incluso para ganar un poco de dinero, no hay nada malo en ello, aunque Felipe diga que ese no es su objetivo.

Pero no creo que esté contento si consigue el título en los tribunales, algo que no creo que vaya a ocurrir de todos modos. No creo que sea así como quiera convertirse en campeón. No le va a sentar bien, estoy seguro.

Y la otra cosa que me parece un poco inquietante de todo esto es que, bueno, si Singapur hubiera sido diferente, toda la segunda mitad del campeonato podría haber sido diferente. Es como el efecto mariposa. Si el resultado de Singapur cambia, ¿cómo puedes cambiar retrospectivamente lo que pasó después?

¿Tiene alguna posibilidad? Puedo ver que reciba algún tipo de compensación económica, pero no creo que sea declarado campeón del mundo. Y no creo que sea justo para la gente que dirige la FIA y la FOM, porque la mayoría de ellos no estaban involucrados en este caso.