¿Cuáles son las opciones de Magnussen tras su salida de Haas F1?

Al contrario que en 2020, Kevin Magnussen ya sabe que dejará el equipo Haas F1 Team a falta de media temporada por disputarse, algo que aumenta sus posibilidades de conseguir un nuevo asiento.

Por segunda vez en su carrera, Magnussen ha sido descartado por el equipo americano, que lo trajo de vuelta a la Fórmula 1 en 2022 cuando estaba "en una playa de Miami cinco días antes del GP de Bahrein" tras el despido de Nikita Mazepin en medio de la invasión de Rusia a Ucrania.

Magnussen cree que está en mejor posición que hace cuatro años, cuando él y Romain Grosjean fueron sustituidos por Mazepin y Mick Schumacher. En aquel momento, Haas estaba entrando en una fase de reconstrucción después de que su propietario, Gene Haas, estuviera muy cerca de poner fin a su proyecto de F1 debido al impacto de la COVID-19 en el deporte, lo que hizo que Magnussen y Grosjean no recibiesen noticias de su futuro hasta finales de año.

Desde entonces, Grosjean ha competido en la IndyCar y con coches deportivos, mientras que cuando Magnussen parecía dispuesto a coger el mismo camino, todo cambió tras una llamada de Haas.

"Es mucho mejor tener las cosas claras desde el principio", dijo Magnussen al hablar sobre su situación en este 2024. "Pero por el momento sólo sé que no voy a correr aquí [en Haas] el año que viene. Así que no es que tenga una claridad total. Todavía tienen que pasar meses. Así son las cosas", añadió.

Encontrar un nuevo asiento en la F1 para 2025

Tal y como están las cosas, todavía quedan seis asientos libres para la temporada 2025: en Mercedes, RB, Alpine, Williams, Sauber y Haas, donde se espera que Esteban Ocon firme pronto un contrato para sustituir al propio Magnussen.

"Habría sido genial ver los frutos de lo que se ha construido aquí recientemente", dijo el danés al hablar sobre lo que deja atrás. Pero a su vez cree que "también hay otros proyectos interesantes por ahí, y todavía hay asientos disponibles en la Fórmula 1 que podrían ser una buena opción".

El problema de Magnussen es que con Ollie Bearman ya preparado para dar el salto a la Fórmula 1, más la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli ascienda también, dos pilotos de la actual parrilla se tendrán que quedar sin asiento.

Pero Magnussen insiste en que "lo mejor es centrarse en hacer buenas carreras y entonces estaré en la pugna por los asientos disponibles y las cosas acabarán encajando".

Todo sobre el fichaje de Bearman por Haas: Fórmula 1 Oficial: Haas F1 ficha a Bearman para 2025

También está la opción de buscar un asiento fuera de la F1

Magnussen, que en estos momentos tiene 31 años, dice que "no se ve a sí mismo fuera de las carreras en un futuro cercano", algo que significa que si no puede encontrar una manera de seguir en la F1, seguramente estudiará el resto de opciones.

Su amor por los coches deportivos y por Le Mans, además de la actual expansión de la categoría Hypercar, significa que cambiar la F1 por la resistencia sería un paso lógico para el danés.

Sin embargo, dijo a Motorsport.com en Mónaco que no había mantenido ninguna conversación con el equipo Peugeot Hypercar con el que iba a correr en 2022.

"La F1 es la cima del automovilismo", dijo Magnussen. "Pero siempre he sido de la opinión de que correr fuera de la Fórmula 1 también es algo impresionante. En 2021 estaba fuera de la F1, pero corría en la IMSA. La verdad es que es una agenda bastante apretada también. Vas a Estados Unidos unas 11 o 12 veces durante el año, no fue un año tranquilo por decirlo así".

"Recuerda, toda mi vida, desde que era un niño, corrí para llegar a la Fórmula 1 y estuve 10 años aquí. Así que fue interesante y emocionante ver un lado diferente de la vida en 2021".

"Y no fue malo, en realidad fue muy positivo y divertido. Creo que eso cambió mi mentalidad en términos del miedo que tenía -de perder su asiento en la Fórmula 1- antes de esa experiencia".

"Y eso me enseñó que debía aferrarme a la F 1 todo lo que pudiera, pero a su vez no temer lo que hay más allá de la máxima categoría. La vida después de la F1 también puede ser buena", añadió.

Seguir en la F1 con Haas pero sin ser piloto titular

Al anunciar la salida de Magnussen, el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, dijo tener la esperanza de que "podamos encontrar una manera de seguir trabajando juntos de alguna manera".

Pero Magnussen aclaró que eso sólo podría hacerse si no firmaba con otro equipo de F1, y que en caso de ser así, estaría abierto a "algún tipo de papel de asesor o lo que consideren oportuno".

"Definitivamente lo estudiaré", añadió. "Llevo muchos años en el equipo y conozco muy bien cómo funciona todo. Tengo mucha experiencia en la F1. Así que sería bueno seguir aquí".

Pero Magnussen no está "interesado en un papel de piloto reserva" con Haas en un futuro cercano.

"Si firmo con Haas para ocupar otro puesto, significa que no he conseguido un asiento en la Fórmula 1. Y en ese caso, creo que me retiraría de la Fórmula 1. No me gustaría ir a todas las carreras [como reserva, sin correr] y me gustaría centrarme en otras cosas que serían emocionantes y satisfactorias para mí.

"Creo que ser piloto reserva y esperar a que alguien se rompa una pierna, no es muy emocionante", dijo.