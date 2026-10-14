Fórmula 1 GP de Singapur

Ocon señala a Haas por las mejoras de Bearman y su compañero se queda a cuadros: "¿Yo?"

Esteban Ocon aseguró tras el GP de Singapur 2026 de F1 que Oliver Bearman disponía de mejoras que él no tenía en su Haas. Sin embargo, la reacción del británico al conocer sus palabras dejó una incógnita en el equipo.

Pol Hermoso

Publicado: 14 oct 2026, 15:29

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Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

A veces, las tensiones dentro de un equipo de Fórmula 1 no necesitan una discusión por radio ni un accidente entre compañeros para salir a la luz. Basta con escuchar a sus dos pilotos después de una carrera. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Haas F1 tras el Gran Premio de Singapur 2026, donde Esteban Ocon y Oliver Bearman ofrecieron dos versiones, como mínimo, desconcertantes sobre las diferencias entre sus monoplazas.

El francés, que afronta sus últimas carreras con la escudería estadounidense antes de quedarse sin asiento para 2027, aseguró que su compañero había disfrutado de una evolución que él todavía no tenía disponible. Una explicación con la que justificó, en parte, la diferencia de rendimiento entre ambos durante el fin de semana.

Lo sorprendente llegó cuando los periodistas trasladaron esas declaraciones a Bearman. El británico, lejos de confirmar que había estrenado nuevas piezas, reaccionó con evidente incredulidad y pareció no saber de qué le estaban hablando. Un intercambio breve, pero suficiente para abrir interrogantes sobre lo que realmente ocurrió en el garaje de Haas.

Y todo ello en un momento especialmente delicado para Ocon. El veterano piloto está viviendo una temporada muy complicada frente a un compañero mucho menos experimentado que le ha superado tanto en clasificación como en puntos. Bearman suma 23, por los apenas siete del francés, una diferencia que refleja las dificultades de Ocon durante buena parte de 2026.

Ocon señala las diferencias entre su Haas y el de Bearman

Tras finalizar 13º en Singapur, justo por detrás de su compañero, Ocon reconoció que había disfrutado de una buena salida y unas primeras vueltas muy combativas, pero que después había sido incapaz de mantener el ritmo.

"Llevo sufriendo desde el principio del fin de semana. No tenemos el agarre que hay en el coche de Ollie, lo cual es positivo. Parece que la actualización está funcionando en su lado, y eso es muy bueno", explicó el francés.

"Era un segundo más rápido en esas primeras vueltas y yo no podía hacer nada. Incluso estando dos o tres coches por delante, simplemente pasaba volando", añadió, dejando claro que, a su juicio, las diferencias iban más allá del pilotaje.

Ocon también apuntó a la gestión de los neumáticos. Mientras que él sufría sobrecalentamiento cuando intentaba aumentar el ritmo con los medios, consideraba que Bearman no estaba experimentando los mismos problemas.

Pero fue al preguntarle directamente por qué no había utilizado las mismas soluciones que su compañero cuando el francés dejó la declaración más llamativa.

"Ollie tenía una mejora este fin de semana de la que solo había piezas para uno de los coches, y se decidió montarla en el suyo. No es una cuestión de configuración. Los coches son muy parecidos en cuanto a reglajes, pero las piezas son diferentes. Y eso es lo que aporta más rendimiento", aseguró.

Una afirmación bastante concreta que, sin acusar abiertamente a Haas de favorecer deliberadamente a Bearman, sí apunta a una diferencia de material que, según Ocon, condicionó su competitividad.

Bearman no entiende nada: "¿Yo? ¿Piezas nuevas?"

La otra cara de la historia llegó minutos después. Bearman, que había terminado 12º en una carrera que describió como "larga, aburrida y sin resultados", estaba repasando precisamente su entretenida batalla en pista con Ocon.

El británico incluso tuvo palabras de reconocimiento hacia su compañero, destacando lo mucho que había disfrutado de sus duelos y asegurando que echaría de menos poder competir rueda a rueda con alguien de su experiencia.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando le preguntaron por las supuestas mejoras que había estrenado en Singapur y que Ocon no había podido utilizar.

"¿Qué?", respondió inicialmente Bearman, sorprendido por la pregunta.

Cuando el periodista le aclaró que Ocon había asegurado que su monoplaza incorporaba componentes nuevos, el británico insistió: "¿Yo? ¿Piezas nuevas?".

El periodista volvió a explicarle que, según su compañero, esa diferencia de material había perjudicado su rendimiento durante la carrera. Bearman se limitó entonces a contestar: "Ya, vale".

Y cuando le preguntaron si tenía algo que añadir sobre el asunto, su respuesta fue tajante: "No".

La escena dejó una situación difícil de interpretar. Ocon había hablado con absoluta seguridad de unas piezas nuevas y de una decisión tomada por el equipo, mientras que Bearman parecía desconocer completamente esa circunstancia.

Eso sí, el británico no llegó a negar expresamente que su coche incorporase componentes diferentes. Simplemente mostró sorpresa y evitó profundizar en una cuestión que, por ahora, no ha quedado aclarada.

Una situación incómoda para Ocon en sus últimas carreras con Haas

La polémica tampoco surge de la nada. Durante 2026, Haas ya ha reconocido problemas de consistencia entre sus monoplazas, con componentes que no siempre han ofrecido el mismo comportamiento. De hecho, los dos pilotos habían admitido anteriormente que las diferencias técnicas podían condicionar su duelo interno.

También existe un precedente: en el GP de Italia, Bearman recibió la única unidad disponible de la evolución del motor Ferrari, aunque entonces el director de Haas, Ayao Komatsu, justificó la decisión recordando que Ocon había tenido prioridad con otras mejoras anteriores.

Por tanto, que ambos pilotos no dispongan exactamente del mismo material no sería algo inédito. Lo extraño en Singapur es que uno de ellos asegurase conocer perfectamente una evolución de la que el otro parecía no tener noticia.

Y el contexto deportivo tampoco ayuda a rebajar la sensibilidad del asunto. Ocon llegó a Haas con la experiencia de un ganador de grandes premios, pero ha acabado claramente superado por Bearman, hasta el punto de que la escudería ya ha anunciado que prescindirá de sus servicios al finalizar 2026.

El francés mantiene la esperanza de continuar vinculado a la Fórmula 1, incluso como piloto reserva si no encuentra un asiento titular, mientras que el joven británico representa una de las grandes apuestas de futuro del equipo.

En cualquier caso, sus declaraciones de Singapur dejan una pregunta sin respuesta: ¿llevaba realmente Bearman una evolución que Ocon no tenía o existió algún malentendido sobre las especificaciones de ambos coches?

Sin una aclaración técnica de Haas, sería precipitado hablar de favoritismos. Pero lo sucedido sí demuestra que, incluso cuando dos compañeros aseguran trabajar por el mismo objetivo, no siempre parecen tener la misma información sobre lo que ocurre dentro de su propio garaje.

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