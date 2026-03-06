Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Fórmula 1
GP de Australia
Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"
Noticias
Fórmula 1 GP de Australia

Ocon, desbordado por los nuevos F1 de 2026: "Mi cabeza está a punto de explotar"

El piloto de Haas explicó que la enorme cantidad de información que deben gestionar con la nueva generación de F1 complica maximizar el rendimiento del coche y la conducción.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El primer viernes de la temporada 2026 fue positivo para Haas F1, que logró colocar sus VF-26 cerca del top 10 al término de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Esteban Ocon terminó en décima posición, a poco menos de un segundo y medio del mejor tiempo del McLaren de Oscar Piastri, pero al final del día explicó que con esta nueva generación de monoplazas no es nada sencillo maximizar el rendimiento, porque para lograrlo es necesario gestionar de la mejor manera posible una enorme cantidad de información que llega desde los ingenieros.

"Hay muchas cosas que hacer, muchos detalles y complicaciones. Si soy sincero, mi cabeza está a punto de explotar ahora mismo con toda la información que he recibido. Es mucho que asimilar, pero es lo que tenemos que hacer como pilotos. Aun así, ha sido interesante probar una pista diferente para ver cómo se comportaba el coche", contó el piloto francés a los periodistas presentes en Melbourne para el estreno de la temporada.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De cara a mañana, el trabajo deberá centrarse sobre todo en la gestión de la energía dentro del box del equipo dirigido por Ayao Komatsu: "En términos de energía tenemos que optimizar mucho más, hay mucho que ganar desde ese punto de vista y ahora mismo no es fácil conducir. Pero todo dependerá de nosotros, de nuestra capacidad para maximizarlo todo con los ingenieros y con la conducción".

Lo positivo es que, desde el punto de vista mecánico y aerodinámico, Ocon cree haber encontrado ya un buen compromiso: "Por suerte, nuestro coche parece estar en su sitio en términos de equilibrio. Hay algunos pequeños detalles que ajustar, pero no estamos muy lejos. Esto nos permite tener algo de margen de maniobra y centrarnos en un solo aspecto, lo que en esta fase es bastante positivo. Aunque tampoco podemos olvidarnos del resto".

Las primeras sensaciones, por tanto, son buenas, pero Esteban prefiere no aventurarse en pronósticos pensando en la primera clasificación de 2026, ni tampoco sobre el potencial general de su coche: "Es solo viernes y las condiciones eran muy buenas. Esperemos a ver cómo va mañana, pero antes de sacar conclusiones tendremos que esperar también a correr en algún otro circuito".

Más declaraciones:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Red Bull pide calma tras un viernes complicado en Melbourne
Siguiente artículo Lo que aprendimos de los libres del viernes en el GP de Australia de F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Matteo Nugnes

Tardozzi: "Márquez sabe que este año será más difícil, pero confía en Ducati"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Tardozzi: "Márquez sabe que este año será más difícil, pero confía en Ducati"

Dall'Igna: "Debemos cerrar rápido la brecha, pero sin que cunda el pánico"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Dall'Igna: "Debemos cerrar rápido la brecha, pero sin que cunda el pánico"

Tardozzi: "En Buriram nos han dado una paliza, pero la verdad se verá en otras pistas"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Tardozzi: "En Buriram nos han dado una paliza, pero la verdad se verá en otras pistas"
Más de
Esteban Ocon

Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver
Más de
Haas F1

Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Mundiales de F1: qué títulos hay, cuántos campeones, vigente campeón...

Fórmula 1
Fórmula 1
Mundiales de F1: qué títulos hay, cuántos campeones, vigente campeón...

Así te contamos la clasificación del GP de Australia (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así te contamos la clasificación del GP de Australia (con Live Timing)

Últimas noticias

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato