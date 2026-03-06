Ocon, desbordado por los nuevos F1 de 2026: "Mi cabeza está a punto de explotar"

El primer viernes de la temporada 2026 fue positivo para Haas F1, que logró colocar sus VF-26 cerca del top 10 al término de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Esteban Ocon terminó en décima posición, a poco menos de un segundo y medio del mejor tiempo del McLaren de Oscar Piastri, pero al final del día explicó que con esta nueva generación de monoplazas no es nada sencillo maximizar el rendimiento, porque para lograrlo es necesario gestionar de la mejor manera posible una enorme cantidad de información que llega desde los ingenieros.

"Hay muchas cosas que hacer, muchos detalles y complicaciones. Si soy sincero, mi cabeza está a punto de explotar ahora mismo con toda la información que he recibido. Es mucho que asimilar, pero es lo que tenemos que hacer como pilotos. Aun así, ha sido interesante probar una pista diferente para ver cómo se comportaba el coche", contó el piloto francés a los periodistas presentes en Melbourne para el estreno de la temporada.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De cara a mañana, el trabajo deberá centrarse sobre todo en la gestión de la energía dentro del box del equipo dirigido por Ayao Komatsu: "En términos de energía tenemos que optimizar mucho más, hay mucho que ganar desde ese punto de vista y ahora mismo no es fácil conducir. Pero todo dependerá de nosotros, de nuestra capacidad para maximizarlo todo con los ingenieros y con la conducción".

Lo positivo es que, desde el punto de vista mecánico y aerodinámico, Ocon cree haber encontrado ya un buen compromiso: "Por suerte, nuestro coche parece estar en su sitio en términos de equilibrio. Hay algunos pequeños detalles que ajustar, pero no estamos muy lejos. Esto nos permite tener algo de margen de maniobra y centrarnos en un solo aspecto, lo que en esta fase es bastante positivo. Aunque tampoco podemos olvidarnos del resto".

Las primeras sensaciones, por tanto, son buenas, pero Esteban prefiere no aventurarse en pronósticos pensando en la primera clasificación de 2026, ni tampoco sobre el potencial general de su coche: "Es solo viernes y las condiciones eran muy buenas. Esperemos a ver cómo va mañana, pero antes de sacar conclusiones tendremos que esperar también a correr en algún otro circuito".