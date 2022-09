De Vries esquiva la sanción y se estrena a lo grande en la F1

Cargar el reproductor de audio

El campeón de la Fórmula E en la temporada 2020/2021 recibió la llamada sorpresa de Williams para sustituir a Alexander Albon el sábado por la mañana después de que el piloto tailandés se viera afectado por una apendicitis.

Nyck de Vries se clasificó en una sólida 13ª posición antes de beneficiarse de las sanciones a otros pilotos y subir a la octava plaza que le hacía soñar con los puntos.

Finalmente, el holandés solo perdió un puesto y terminó noveno en su debut, manteniendo ese resultado después de ser investigado por la FIA debido a una infracción por "conducción errática", por la que recibió una reprimenda.

Hablando sobre su gran debut, de Vries dijo: "Las últimas 24 horas han sido un sueño".

"No he tenido mucho tiempo para pensar, porque todo ha sido muy precipitado. He dormido muy mal, he pasado de la excitación a los nervios y no me he atrevido ni a mirar la aplicación del seguimiento del sueño, porque básicamente me he pasado toda la noche en vela".

"Pero quizá eso me ayudó. No podía pensar y solo tenía que seguir haciendo mi trabajo".

"Mi salida no ha sido muy buena, pero ha sido suficiente como para mantener la posición, y creo que ha sido clave para mí coger el ritmo al principio y no perder el lugar [porque] luego los neumáticos se van degradando y todo empieza a caer".

"Por eso estaba muy contento con nuestra estrategia y por cómo la hemos gestionado. Y, de hecho, el ritmo era muy bueno, el coche iba muy bien. Hemos hecho un pequeño ajuste del primer al segundo stint que también ha funcionado".

"Pedí ayuda al equipo para utilizar las herramientas del coche y así influir en su equilibrio".

"Sí, sé que tuvimos un poco de ayuda con las penalizaciones de la parrilla y todo eso. Pero bueno, nadie nos quita estos puntos", concluyó con una gran sonrisa.

Así fue la carrera de Monza: Verstappen gana en Italia ante la impotencia de Ferrari

De Vries estuvo muy cerca de recibir una penalización por exceder los límite de pista en la carrera, pero según él se debió a que en un momento dado el "equilibrio de alta velocidad" de su coche estaba mal y eso le obligó a salirse en la sección de Lesmo.

"Al principio de la carrera no estaba muy contento con el equilibrio de alta velocidad", añadió.

"Y eso me obligaba siempre a irme un poco ancho. Me costaba girar, especialmente en las dos curvas de Lesmo, y eso me obligaba a abrirme de más".

"Así que, tras los ajustes del segundo stint, sentí que el equilibrio era mejor y eso me ayudó a ser más limpio con los límites de la pista".

De Vries desveló que su compatriota holandés, Max Verstappen, le dio algunos consejos antes de su debut en la F1, y dijo que "aprecia" el apoyo que recibió de varios pilotos durante el fin de semana.

"Fue amable", dijo de Vries cuando se le preguntó qué le había dicho el de Red Bull en la parrilla.

"Intercambiamos algunos mensajes anoche, incluso esta mañana. Lewis Hamilton me felicitó, todos han sido muy solidarios y muy amables".

"Max [Verstappen] simplemente se acercó a mí y me dijo 'todo va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien. Solo tienes que tener un buen inicio de carrera y salir adelante'".

"Aprecio mucho todo ese apoyo, y también estoy muy agradecido a los aficionados que me han votado como piloto del día", concluyó.