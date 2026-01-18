Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Declaraciones
Fórmula 1

La situación de Lewis Hamilton en Ferrari F1 "casi da pena"

Después de que Hamilton respondiera a sus críticos, Ralf Schumacher cree que el siete veces campeón del mundo de F1 podría ser reacio a aceptar consejos.

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Publicado:
Añadir como fuente principal
Lewis Hamilton, Ferrari

Varios expertos creen que la exitosa etapa de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 ha llegado a su fin tras su mala temporada en 2025. Nico Rosberg dijo en Sky, durante la última de la campaña en Abu Dabi, que estaba "seguro" de que Hamilton "querría dejarlo".

"Pero no puede hacerlo, porque sería una pérdida total de prestigio", afirmó el que fuese compañero de equipo de Hamilton durante muchos años en Mercedes. Otros expertos se expresaron en términos similares. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo dejó claro recientemente que no le interesaban ese tipo de declaraciones.

"Ninguno de ellos ha logrado lo que yo he logrado, así que ni siquiera están a mi nivel", afirmó el piloto de Ferrari. El expiloto y ahora experto televisivo Ralf Schumacher, que también ha valorado críticamente el rendimiento de Hamilton en la temporada 2025, no cree que esa sea la reacción adecuada.

"Eso me demuestra que es relativamente estrecho de miras", afirmó Ralg Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky. En su opinión, la actitud defensiva de Hamilton podría ser una muy evidente señal de que no está dispuesto a "enfrentarse a los problemas".

Más sobre Hamilton:

Por supuesto, Hamilton es "mucho más exitoso" que él, por ejemplo, subraya el seis veces ganador de una carrera en el Gran Circo. "Pero esa no es la cuestión", explica Ralf Schumacher. Porque Hamilton también se quedó muy por debajo de "su propio nivel" en 2025 en comparación con sus años más exitosos.

Su compañero de equipo Charles Leclerc le "ganó claramente" en Ferrari, recuerda Ralf Schumacher, y además el piloto británico cometió "muchos errores" en su primera temporada con la Scuderia. "Yo quizás sería un poco más humilde con la situación", afirma.

"Casi da pena, y no lo digo con malicia, sino desde un punto de vista puramente humano", aclara, y subraya que comprende la situación de Hamilton en Ferrari. "Sin duda, es doloroso", destaca Ralf Schumacher tras la difícil temporada de 2025.

Sin embargo, al mismo tiempo y ante tales declaraciones del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, también tiene la sensación de que Hamilton "no quiere que le aconsejen". "Aun así, le deseo mucha suerte", dice y recuerda: "Yo mismo he sido piloto de carreras. Sé un poco cómo se siente en este momento".

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Foto de: LAT Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Dorilton Capital, propietario de Williams: "Importa el equipo, no nosotros"
Siguiente artículo Red Bull rechaza los hándicaps y pide una guerra abierta de motores en la F1

Mejores comentarios
Ruben Zimmermann
Más de
Ruben Zimmermann
Ex piloto de F1 de Williams arrestado tras una agresión en un karting

Ex piloto de F1 de Williams arrestado tras una agresión en un karting

Fórmula 1
Fórmula 1
Ex piloto de F1 de Williams arrestado tras una agresión en un karting
Cuando Lewis Hamilton estuvo a punto de debutar en F1 con Sauber

Cuando Lewis Hamilton estuvo a punto de debutar en F1 con Sauber

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuando Lewis Hamilton estuvo a punto de debutar en F1 con Sauber
"Norris no tienen el nivel de Vettel, Hamilton o Verstappen"

"Norris no tienen el nivel de Vettel, Hamilton o Verstappen"

Fórmula 1
Fórmula 1
"Norris no tienen el nivel de Vettel, Hamilton o Verstappen"
Más de
Ralf Schumacher
Ralf Schumacher sentencia que Verstappen ya tiene lo que hizo único a Michael

Ralf Schumacher sentencia que Verstappen ya tiene lo que hizo único a Michael

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Ralf Schumacher sentencia que Verstappen ya tiene lo que hizo único a Michael
0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?

0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?

Fórmula 1
Fórmula 1
0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?
Ralf Schumacher sentencia a Stroll con un mensaje demoledor: "Afronta la realidad"

Ralf Schumacher sentencia a Stroll con un mensaje demoledor: "Afronta la realidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
Ralf Schumacher sentencia a Stroll con un mensaje demoledor: "Afronta la realidad"
Ferrari
Más de
Ferrari
Vídeo: Ferrari enciende su motor 2026 y entra por fin en la nueva era de la F1

Vídeo: Ferrari enciende su motor 2026 y entra por fin en la nueva era de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: Ferrari enciende su motor 2026 y entra por fin en la nueva era de la F1
Terremoto en Ferrari: Adami deja de ser el ingeniero de Hamilton

Terremoto en Ferrari: Adami deja de ser el ingeniero de Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Terremoto en Ferrari: Adami deja de ser el ingeniero de Hamilton
Las fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Las fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Fórmula 1
Fórmula 1
Las fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Últimas noticias

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

WRC
WRC WRC
Rally de MonteCarlo
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación del motor Honda de Aston Martin
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Contáctanos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros