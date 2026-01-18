La situación de Lewis Hamilton en Ferrari F1 "casi da pena"

Varios expertos creen que la exitosa etapa de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 ha llegado a su fin tras su mala temporada en 2025. Nico Rosberg dijo en Sky, durante la última de la campaña en Abu Dabi, que estaba "seguro" de que Hamilton "querría dejarlo".

"Pero no puede hacerlo, porque sería una pérdida total de prestigio", afirmó el que fuese compañero de equipo de Hamilton durante muchos años en Mercedes. Otros expertos se expresaron en términos similares. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo dejó claro recientemente que no le interesaban ese tipo de declaraciones.

"Ninguno de ellos ha logrado lo que yo he logrado, así que ni siquiera están a mi nivel", afirmó el piloto de Ferrari. El expiloto y ahora experto televisivo Ralf Schumacher, que también ha valorado críticamente el rendimiento de Hamilton en la temporada 2025, no cree que esa sea la reacción adecuada.

"Eso me demuestra que es relativamente estrecho de miras", afirmó Ralg Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky. En su opinión, la actitud defensiva de Hamilton podría ser una muy evidente señal de que no está dispuesto a "enfrentarse a los problemas".

Por supuesto, Hamilton es "mucho más exitoso" que él, por ejemplo, subraya el seis veces ganador de una carrera en el Gran Circo. "Pero esa no es la cuestión", explica Ralf Schumacher. Porque Hamilton también se quedó muy por debajo de "su propio nivel" en 2025 en comparación con sus años más exitosos.

Su compañero de equipo Charles Leclerc le "ganó claramente" en Ferrari, recuerda Ralf Schumacher, y además el piloto británico cometió "muchos errores" en su primera temporada con la Scuderia. "Yo quizás sería un poco más humilde con la situación", afirma.

"Casi da pena, y no lo digo con malicia, sino desde un punto de vista puramente humano", aclara, y subraya que comprende la situación de Hamilton en Ferrari. "Sin duda, es doloroso", destaca Ralf Schumacher tras la difícil temporada de 2025.

Sin embargo, al mismo tiempo y ante tales declaraciones del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, también tiene la sensación de que Hamilton "no quiere que le aconsejen". "Aun así, le deseo mucha suerte", dice y recuerda: "Yo mismo he sido piloto de carreras. Sé un poco cómo se siente en este momento".

Lewis Hamilton Foto de: LAT Images