Por qué el nuevo CEO de Aston Martin F1 está haciendo un curso de aerodinámica

El nuevo director general de Aston Martin en la Fórmula 1, Andy Cowell, afirma que está inmerso en un un cursillo de "prácticas" en aerodinámica, ya que se aleja de lo que ha sido su terreno en el Gran Circo, las unidades de potencia.

Cowell fue nombrado por el propietario de la marca, Lawrence Stroll, como sucesor de Martin Whitmarsh en el cargo de CEO del Grupo, para supervisar las actividades en la Fórmula 1 y en automoción. El ingeniero británico encabezó anteriormente Mercedes High Performance Powertrains, impulsando en esta organización las exitosas unidades de potencia híbridas de la planta de Brixworth que dominaron Mundial cuando se introdujeron en 2014.

El inglés dejó Mercedes y el Mundial en 2020, pero fue atraído de nuevo a la categoría por Stroll, disfrutando de ser capaz de haber salido de su zona de confort gracias a poder supervisar todas las operaciones del equipo de F1, en lugar de volver a un papel relacionado con el motor. Así, como parte de su puesta al día en Aston Martin, Cowell dice que los ingenieros de la escudería con sede en Silverstone le organizaron un curso intensivo de aerodinámica para entender mejor lo que el departamento dedicado a ese aspecto necesita del resto de la organización.

"Estar en el lado del equipo en lugar de con la unidad de potencia me devuelve a algo que me encantaba, y que he disfrutado durante décadas con un reto diferente", empezó explicando Cowell. "Es un conjunto diferente de retos técnicos. Una de las primeras personas con las que hablé en mis primeros días en la fábrica fue con Dan Fallows y le dije: 'Sé que los aerodinamistas quieren mucha potencia del motor, que no haya rechazo de calor ni bloqueo aerodinámico, sé todo eso, pero ¿qué más quieren?' Así que me preparó un paquete de prácticas [un cursillo]".

"Pasé tiempo con todos los aerodinamistas principales, vi algunas pruebas en el túnel de viento, pasé tiempo con el grupo de rendimiento aerodinámico que estaba midiendo las tomas de presión en Singapur, y luego trabajando en cómo eso se relaciona con los datos aerodinámicos y el CFD. Así que supongo que ahora [sé más sobre un] aerodinamista, es una experiencia laboral comparada con quien trabaja con las unidades de potencia. Creo que es bueno hacer algo diferente".

Cowell dirigirá un equipo de ingenieros repleto de estrellas en el equipo, con Fallows, antiguo hombre de Red Bull, como director técnico, al que pronto se unirán Enrico Cardile, ahora director técnico de Ferrari, y el legendario diseñador Adrian Newey, que se incorporará en marzo de 2025. Cuando se le preguntó cómo gestionará ese conjunto de alto perfil de talento, Cowell comentó que la situación de la escudería verde no es demasiado diferente en comparación a la Mercedes que logró una racha de impresionante dominio desde 2014.

"Recuerdo que Mercedes reunió a un grupo de impresionantes directores técnicos, y funcionó bien en 2014", detalló Cowell. "Somos una organización bastante joven, que opera con ese nivel de instalaciones y recursos. Hay muchas cosas que hacer, ya sea montar nuestro propio túnel de viento y todas las instalaciones necesarias para ello, o fabricar una caja de cambios para la unidad de potencia de Honda de 2026, o herramientas de simulación y conseguir que sean la referencia".

"Y si tienes líderes de alto nivel que pueden afrontar cada uno de esos grandes retos y centrarse en ellos, entonces vamos a llegar arriba más rápido. Lo que quiero hacer es introducir los cambios organizativos que creo que nos ayudarán a todos en el futuro, de modo que no sólo haya espacio de oficina, un escritorio, una silla y una mesa de dibujo, sino también una estructura. Mi ambición es que el primer día en la fábrica [de Cardile y Newey] sea un día de trabajo, no de reflexión y cambio. Ese es mi papel como Director General", finalizó.