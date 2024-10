Para Mercedes F1, los problemas de Austin fueron por tentar a la suerte

Mercedes cree que sus continuos altibajos en el Gran Premio de Estados Unidos se debieron a una puesta a punto que "coqueteaba" demasiado con el suelo. El equipo de Brackley acabó con dudas el fin de semana en Austin, ya que no entendía por qué había sido tan competitivo en la clasificación al sprint, con ambos coches metidos en la lucha por la pole, y luego tuvo tantas dificultades.

Además, para colmo, George Russell y Lewis Hamilton sufrieron trompos idénticos en la curva 19, uno en la clasificación principal y otro en la carrera, lo que alimentó las dudas sobre si una de las mejoras instaladas en el W15 había desencadenado algunos de los problemas inesperados.

El jefe del equipo, Toto Wolff, está convencido de que el estado de forma previo al verano, cuando consiguieron tres victorias de cuatro posibles, ha quedado atrás, y que la escudería vuelve a estar a la deriva tras McLaren, Ferrari y Red Bull.

"Volvemos a estar por debajo", dijo Wolff. "No hemos vuelto a la situación anterior al verano. No se trata de llegar al fin de semana y pensar que vamos a ganar. Se trata más bien de llegar y pensar que en este momento somos el cuarto equipo".

Aunque la escudería sigue trabajando para entender mejor su coche, James Allison cree que hay una explicación sencilla para lo que pasó en Austin, y gira más en torno a la puesta a punto que a cualquier otra cosa. Hablando en el habitual resumen de Mercedes posterior a la carrera sobre lo que había ido mal tras la jornada del viernes, dijo: "Esa es la pregunta del millón".

"No sólo George estuvo a punto de conseguir la pole en esa sesión [clasificación al sprint], sino que Lewis también pudo destrozarla [la pole] por completo. Estaba muy por delante de cualquiera de los mejores tiempos hasta que se enredó un poco con Franco Colapinto. Por qué no se replicó en el resto del fin de semana es la pregunta clave para nosotros. Supongo que estábamos coqueteando demasiado con el suelo", siguió.

"A estos coches les gusta rodar bajo y, por lo general, se gana tiempo por vuelta a medida que el coche se acerca al suelo. Pero, si te pasas, empieza a comportarse de forma desagradable. Si golpeas mal un bache, el monoplaza se descolocará, la parte trasera se te irá. Si golpeas un bache en el momento equivocado, o sufres un viento cruzado, te penalizará. Creo que estábamos tentando demasiado a la suerte en cuanto a lo cerca que íbamos del suelo, y rígidos".

Mientras que Hamilton sugirió tras su abandono en carrera que el equipo necesitaba cuestionarse seguir adelante o no con el último paquete de mejoras, Allison no tiene dudas de que supone un paso claro. Y, aunque reconoce que los trompos sufridos por los dos pilotos ingleses fueron inusuales, no cree que fueran provocados por las nuevas piezas.

"Todas las cosas que medimos sugirieron que el paquete de mejoras se comportó como esperábamos", comentó. "La carga aerodinámica estaba ahí. Antes de los trompos no vimos que se rompiera nada en las estructuras de flujo bajo el coche. Hay muchas razones para pensar que las actualizaciones fueron buenas, y vamos a disfrutar de ello durante el resto del año".

"Los trompos por los que acabamos contra las protecciones en un número inusual de ocasiones se debieron a que teníamos el coche demasiado bajo, demasiado rígido, y como resultado la manejabilidad se degradó de forma inaceptable", finalizó.