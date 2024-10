Norris sobre el 'truco' de Red Bull: "Me alegro de que la FIA lo revise"

La pelea por el título de la temporada 2024 de Fórmula 1 continúa, y Lando Norris llega al Gran Premio de Estados Unidos con una desventaja de 52 puntos con respecto a Max Verstappen. El británico tiene la posibilidad de conseguir su primer mundial, y aunque para ello debe recortar una abultada diferencia, parece que posee el monoplaza más rápido de la parrilla.

Es por ello por lo que se le cuestionó si no acabar en lo más alto de la clasificación sería una decepción, y afirmó: "Ha sido un buen año, lo he disfrutado, pero es complicado, porque siempre hay cosas, independientemente de la temporada, en las que puedes hacerlo mejor, aunque incluso ahora pienso que podría haberlo hecho mejor".

"No voy a decir dónde, pero si pierdo el mundial por unos puntos, iría a esos momentos y me diría que tomé la decisión equivocada, y lo mismo le pasaría a Max [Verstappen]", comentó. "No es bueno buscar excusas, si termino segundo, es porque Max y Red Bull han hecho un mejor trabajo, empezamos muy por detrás y todos pensaban que iban a arrasar, y creo que considerarnos como candidatos, es para sentirnos orgullosos, porque peleamos por el título de pilotos y constructores. Las cosas pueden ir bien o mal, pero estamos luchando contra los mejores, ha sido una buena temporada, y estaré contento tanto si gano como si acabo segundo".

Algo clave en la lucha por el campeonato podría ser la quilla del RB20, que parece tener un sistema que modifica la altura del pilotaje entre la clasificación y la carrera, cosa que el parc fermé no permite, y Lando Norris dijo: "Una cosa es tenerlo en el coche y otra cosa es explotarlo y sacar partido de ello. Si les ha estado ayudando y lo han usado como la gente cree, quizá, pero no creo que les aportara muchas pole position o victorias por ese artilugio".

"No creo que vaya a cambiar mucho, pero, las clasificaciones se decidieron por milésimas, y a lo mejor les ayudo", comentó. "Me alegro de que la FIA este revisando estas cosas, hay una diferencia entre lo que es blanco y es negro, y hay una diferencia entre lo que es la Fórmula 1 y sobrepasar los límites, y crear nuevas cosas dentro de los límites en lo que se permite innovar, ahí es donde McLaren ha hecho un gran trabajo, pero no hemos excedido los límites".

