Norris y sus problemas de espalda por culpa de los actuales F1

El año pasado, la Fórmula 1 modificó el reglamento y regresaron los coches de efecto suelo, con una configuración extremadamente rígida para generar la mayor carga aerodinámica posible. Esta configuración tuvo el efecto secundario involuntario del porpoising, un fenómeno que en mayor o menor medida sufrieron la mayoría de los coches, cuyos pilotos rebotaban en las rectas.

Pero incluso sin el tan conocido efecto rebote, tener una altura tan reducida respecto al asfalto ha hecho que los monoplazas sean mucho menos cómodos a la hora de pilotar, con especial agresividad para la espalda de los pilotos.

Lando Norris ha revelado que el McLaren del año pasado le dejó con "dolores constantes" y que por ello tuvo que hacer mucho más trabajo con el equipo y con su entrenador personal para conseguir aliviar sus problemas de espalda de cara a este año.

"Tengo que hacer estiramientos mañana y tarde, antes de cada sesión. Si no lo hago, siempre tengo más problemas de espalda", explica Norris.

"No se trata sólo de las carreras. Es algo en lo que he tenido que trabajar en general. Pero no me han ayudado algunos de los cambios que se han hecho en el coche durante los dos últimos años".

"El año pasado llegué a un punto bastante malo, todos los días me costaba dormir y demás... tenía un dolor constante".

"Creo que ya he cambiado muchas cosas para mejorar eso, como un par de asientos nuevos. Ciertamente fue peor el año pasado que este", aseguró el británico.

El piloto de Woking asegura que esos problemas también han limitado su forma de entrenar e incluso sus actividades más del día a día, como los paseos por la pista, se han visto reducidas, mientras que también ha tenido que reducir las veces que jugaba al golf.

"Si quiero que mejore, tengo que hacer otras cosas, en lugar de limitarme a intentar mejorar el asiento y esperar que el coche mejore de alguna manera con el tiempo. No va a ser el caso".

"Estoy limitando muchas cosas, juego mucho menos al golf por mi espalda y hago más fisioterapia. Hay cosas que tengo que hacer porque sí y otras en las que tengo que pagar el precio, como jugar al golf o practicar ciertos deportes que me gustan".

"Incluso los paseos por el circuito, tan pronto como hago uno, me cuesta mucho, así que he tenido que reducirlos, son pequeñas cosas que me han ayudado bastante sólo para sufrir menos".

"Ahora estoy mucho mejor. Me encantaría jugar más al golf. E incluso al hacer ciclismo y atletismo me duele la espalda, así que todavía no puedo hacer todo lo que me gustaría", explicó.

El jefe del equipo, Andrea Stella, afirma que la escudería sigue al tanto del asunto, que calificó de "trabajo en curso", pero admitió que no pueden hacer mucho para ayudar por ejemplo con la posición del asiento.

"Estamos trabajando en eso muy de cerca con Lando", añadió Stella. "Algunos tendrán que venir de su propia comprensión, de lo que su cuerpo requiere en términos de acondicionamiento y en términos de cómo tiene que sentarse en el coche para estar cómodo y evitar ese tipo de problemas".

"Por nuestra parte, hay muchas variables con las que podemos jugar, pero tenemos que saber exactamente dónde tenemos que centrarnos, así que es un trabajo en curso. No hay ninguna revolución en el plan en cuanto a la posición de los asientos, ni en cuanto a su verticalidad".

"Esperamos en cierto modo que eso se vaya arreglando poco a poco, gracias al trabajo que está haciendo Lando y a su adaptación incluso en términos de estilo de vida, ¡que sé que debe ser bastante doloroso para un jugador de golf tan apasionado!", concluyó el director de Woking.

